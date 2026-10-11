Marges et périphéries linguistiques dans le contexte hispanique (univ. de Tours)

Si, dans une perspective étymologique, la marge renvoie à la bordure physique, géographique, et, par conséquent, à un espace se situant à la périphérie du centre, les acceptions de cette notion sont bien plus variées au sein des sciences humaines et sociales. La représentation des marges et des périphéries par rapport à une norme –culturelle, politique ou linguistique– a fait l’objet de plusieurs études et événements académiques (Université de Tours, 2023 y 2025 ; Université de Djerba, 2023, par exemple), notamment en littérature, histoire, politique, philosophie, langue ou encore, études de genre.

Cette journée d’étude se propose d’explorer les marges et les périphéries linguistiques dans le contexte hispanique, non seulement dans le sens d’espaces géographiques ou de variétés dialectales peu traitées, mais aussi dans celui de zones de contact, d’hybridation et de résistance où l’espagnol est en redéfinition constante. Les marges mettent en évidence dans différents environnements —zones frontalières, espaces urbains, communautés de locuteurs au sein de diasporas et espaces numériques— des dynamiques de changement linguistique, des stratégies d’adaptation et des formes d’identité qui redéfinissent les notions de centre et de norme.

L’objectif de cette journée d’étude est de donner de la visibilité à des phénomènes, des variétés et des pratiques qui ont été reléguées à la marge de la description linguistique, que ce soit du fait de leur caractère excentrique, de leur association à des groupes minorisés ou de leur localisation hors des circuits universitaires et éditoriaux hégémoniques.

Les contributions qui traiteront, dans une approche théorique, descriptive ou appliquée, des sujets, comme les politiques linguistiques dans des contextes périphériques, les représentations discursives de la marginalité, tout comme les « marginalia » grammaticales, ou encore l’espagnol comme langue de migration et d’héritage, seront les bienvenues.

Parmi les orientations thématiques des communications, on pourra envisager les axes de réflexion suivants :

Axe 1 : les marges étudiées par la linguistique

Pour le premier axe, les communications pourront porter sur différents types de marge, tout d’abord depuis un point de vue externe à la langue, concernant les locuteurs et les parties de la langue traités par la linguistique. La marge peut être géographique, dans des travaux consacrés aux faits linguistiques se produisant dans des espaces éloignés des centres de pouvoir en général et d’autorité linguistique en particulier, aux zones bilingues ou multilingues, aux relations entre l’espagnol et les langues minorisées et aux politiques linguistiques qui y sont appliquées, ou encore aux espaces se situant aux limites de l’extension de la langue, comme les Philippines ou la Guinée équatoriale. La marge peut également être sociale, dans le cadre d’études sur les usages linguistiques de groupes minorisés (Calvet, 2011). Cette position marginale peut être déterminée par différents facteurs, notamment l’appartenance ethnique (Amorós-Negre et al., 2017 ; Zimmermann, 1997), le genre, l’orientation sexuelle (Navarro Carrascosa, 2024), l’expérience de la migration (Moreno Fernández, 2019) ou l’usage d’une langue seconde (Valero-Garcés et Rodríguez Ortega, 2023). Elle peut également se manifester dans des phénomènes de glottophobie et de discrimination linguistique (Blanchet, [2016] 2019 ; Moreno Cabrera, 2000). D’un point de vue interne à la langue, la marge peut être catégorielle et traiter de mots ou locutions périphériques dans la catégorie linguistique où ils sont d’ordinaire rattachés, comme entre les adjectifs et les adverbes (Valera et Hummel 2017).

Axe 2 : les marges de la linguistique comme discipline universitaire

Le second axe propose une approche réflexive et méthodologique : les marges de la linguistique comme discipline sont mouvantes et dépendent de ce que l’on peut définir comme le cœur de la discipline, suivant, notamment, l’évolution des théories dominantes et des outils disponibles. Par exemple, au sein des études diachroniques de l’espagnol, jusqu’aux années 2010, l’espagnol moderne, des XVIIIe-XIXe siècles, a été moins traité que le Moyen Âge et les XVIe-XVIIe siècles, du fait d’une apparente proximité avec la langue actuelle (García Godoy 2012). Une autre réflexion méthodologique pose, plus largement, la question des « marginalia » linguistiques (Garachana et Sansiñena 2023), au sens des phénomènes considérés comme secondaires, mais qui peuvent présenter un grand intérêt scientifique. Enfin, la notion de marge peut également être appliquée aux données linguistiques elles-mêmes, pour s’intéresser, soit à des sources secondaires et peu traitées, soit aux marges mêmes des documents considérés, comme des notes, des gloses ou des brouillons (Puente González 2025).

Les communications, d’une durée de 20-25 minutes (plus 5 ou 10 minutes de discussion), se feront en français ou en espagnol.

Modalités de dépôt des propositions

Les propositions de communication comporteront environ 300 mots en plus des références bibliographiques, ainsi qu’un titre, le nom du ou des auteurs/autrices, l’affiliation institutionnelle et entre trois et cinq mots clés, et devront être envoyées à yekaterina.garcia@univ.tours et à catline.dzelebdzic@univ-tours.fr, accompagnées d’une bio-bibliographique des auteurs/autrices.

Langue des communications : français et espagnol

Calendrier

Date limite de soumission : 20 janvier 2027.

Notification d’acceptation : 1 février 2027.

Une publication est envisagée à la suite de la journée d’étude.

Organisation

Yekaterina García Márkina (ICD - Université de Tours)

Catline Dzelebdzic (docteure en linguistique hispanique, CeRLA - ATER Université de Tours)

Références bibliographiques

Amorós Negre, C., López García-Molins, A. et Zimmermann, K. (2017), « Las comunidades indígenas en Iberoamérica : desafíos para la política y la planificación lingüísticas. Introducción », Onomázein, numéro spécial III, Las lenguas amerindias en Iberoamérica: retos para el siglo XXI, p. 1-15.

Blanchet, P. ([2016] 2019), Discriminations : combattre la glottophobie. Limoges : Lambert-Lucas.

Calvet, L. J. (2011), « Langues minor(is)ations, marginalisations : une image de la linguistique ? », LIDIL, nº44, p. 137-144.

Garachana, M. et Sansiñena M. S. (2023), « ¿Cómo explicar el cambio lingüístico marginal? Los modelos lingüísticos actuales y el estudio de los marginalia », Boletín de filología, vol. 58, nᵒ 1, p. 13‑46.

García Godoy, M. T. (2012), El español del siglo XVIII. Cambios diacrónicos en el primer español moderno. Berne : Peter Lang.

Moreno Cabrera, J. C. (2000), La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica a la discriminación lingüística. Madrid : Alianza Editorial.

Moreno Fernández, F. (coord.) (2019), Archiletras Científica, numéro spécial 2, El español, lengua migratoria.

Navarro Carrascosa, C. (2024), La lingüística queer hispánica. Berne : Peter Lang.

Núñez-Méndez, E. (2013), « Linguistic Minorities and Right to Languages », Revista Internacional d’Humanitats, p. 7-28.

Puente González, M. (2025), « Entre la percepción y el uso. Nuevos datos sobre el “tuteo” en el español moderno a partir de la correspondencia y las notas lingüísticas de Menéndez Pidal », Onomázein, nº17, p. 123-149.

Süselbeck, K., Mühlschlegel, U. et al. (eds.) (2008), Lengua, nación e identidad. La regulación del plurilingüismo en España y América Latina. Madrid/Frankfurt : Iberoamericana Vervuert.

Tortosa, J. J. (1982). Política lingüística y lenguas minoritarias: de Babel a Pentecostés. Madrid : Tecnos.

Valera, S. et Hummel M. (2017), Adjective Adverb Interfaces in Romance. Amsterdam, Philadelphie : John Benjamins.

Valero-Garcés, C. et Rodríguez Ortega, N. (eds.), Políticas lingüísticas: avances, retrocesos y desafíos. Granada : Comares.

Wee, L. (2011), Languages without rights. Oxford : Oxford University Press.

Zimmermann, K. (1997), « Planificación de la identidad étnico-cultural y educación bilingüe para los amerindios » dans Calvo Pérez, J. et Godenzzi, J. C. (eds.), Multilingüismo y educación bilingüe en América y España. Cuzco : Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, p. 31-52.