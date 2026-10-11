"Homère, Nolan, Ulysse et nous", par Bruno Clément (Séminaire "L'écriture de la "pensée", Sorbonne & en ligne)

La première séance du séminaire "L'écriture de la pensée" se tiendra

vendredi 16 octobre de 15h à 17h.

"Homère, Nolan, Ulysse et nous"

Bruno Clément proposera une réflexion sur le geste esthétique de l'adaptation. C'est une question immense et délicate, sujette, depuis qu'elle est pratiquée, à de multiples et souvent passionnants débats.

"Je précise dès à présent, dit-il, que je me concentrerai sur l'adaptation régulière, à chaque époque, des textes classiques plutôt que sur l'adaptation dans un genre d'une œuvre écrite dans un autre genre (roman/cinéma, roman/théâtre, théâtre/opéra, ou même remakes, etc.), les deux versions étant alors le plus souvent contemporaines.

C'est pourquoi je me servirai, pour conduire cette réflexion - c'est-à-dire pour poser quelques questions - de The Odyssey, le film que vient de réaliser Christopher Nolan "en s'inspirant librement", comme on dit souvent dans ces cas-là, de L'Odyssée d'Homère.

Plus de 2500 ans séparent les deux œuvres, l'une poétique, l'autre cinématographique, l'une grecque (d'une Grèce qui ignorait évidemment l'existence d'un contient américain), l'autre américano-britannique (Nolan a travaillé à partir d'une traduction en anglais du texte d'Homère, et il a tourné son film au Maroc, en Italie, en Grèce, en Ecosse, aux Etats-Unis, en Islande).

Le succès du film ("le plus lucratif de tous les temps", selon wikipedia) relance la question du rapport entre une œuvre et son public. L'épopée homérique semble bien avoir quelque chose à dire à ce 21e siècle, qui lit pourtant si peu, qui connaît pourtant si mal l'Antiquité, qui ne partage pourtant aucune ou presque des valeurs exaltées par le poème d'Homère.

Je conduirai ma réflexion à partir bien sûr de mon sentiment personnel mais aussi, et surtout, à partir des critiques qui ont été faites du film de Nolan.

J'avoue compter beaucoup sur vous pour instaurer à partir des quelques questions que je poserai une réflexion sur cette pratique, à bien des égards comparable à celle de la traduction.

J'espère donc que vous aurez vu le film de Nolan, relu l'Odyssée et que vous serez ainsi en mesure d'apporter votre contribution vive à cette réflexion."

Bruno Clément est professeur émérite (littérature française) à l'université Paris 8. Auteur d'une thèse et de quelques livres sur Beckett, il travaille depuis de nombreuses années sur l'écriture des textes philosophiques. Dernier ouvrage paru: Henri Bergson, prix Nobel de littérature (Verdier, 2021).

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La séance devrait se dérouler dans les conditions habituelles (à la fois en Sorbonne et en visio). Mais il n'est pas impossible que les manifestations lycéennes et étudiantes nous empêchent d'accéder à la Sorbonne. Auquel cas nous serons exclusivement en visio, bien sûr.

- en visio, voici le lien qui vous permettra de vos joindre à nous: https://nyu.zoom.us/j/98089066283



- Si vous venez en Sorbonne (escalier I, 2e étage, entrée 14 rue Cujas 75005 Paris) vous devrez présenter à l'entrée une invitation (à demander à bpe.clement@gmail.com).