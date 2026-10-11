Le cinéma d'animation et les autres arts (Toulouse)

Ce colloque international, organisé les 22 et 23 octobre 2026 à l’Université Toulouse – Jean Jaurès, explore les relations entre le cinéma d’animation et les autres arts : arts plastiques et visuels, arts de la scène, musique, danse, cirque et design. Dans une perspective historique, esthétique, intermédiale et interdisciplinaire, il s’intéresse aux phénomènes d’emprunt, de contamination, d’hybridation et de transformation qui traversent ces pratiques artistiques, depuis les formes pré-cinématographiques jusqu’aux créations contemporaines. Il interroge les dynamiques d’échange entre les médiums, les gestes, les matériaux et les dispositifs, ainsi que les tensions entre le manuel et le mécanique, le réel et l’illusion, la recherche plastique et la dimension spectaculaire. Réunissant chercheurs, doctorants et artistes-chercheurs, le colloque accorde une place privilégiée à la recherche-création et contribue à une réflexion sur l’élargissement des pratiques et des définitions du cinéma d’animation, envisagé comme un art en constante évolution.

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