À l'initiative de Nathalie Grande et Mathilde Labbé, une nouvelle livraison de la Revue des Sciences Humaines vient offrir "Une histoire littéraire à la dérobée", en se pendant sur les "Autrices, critiques et éditrices historiennes de la littérature". Faute de pouvoir s’énoncer en pleine lumière, l’histoire littéraire telle que la conçoivent les autrices, critiques et éditrices s’est en effet écrite à la dérobée, sous des formes indirectes et parfois discrètes. Le sommaire interroge la conception que des autrices, venant de différents siècles et occupant différents points de vue (historiques, critiques, éditoriaux), ont pu élaborer de l’histoire littéraire. Rassemblant les traces d’histoires littéraires dialoguées, romancées, poétisées ou fragmentées, il cherche à retrouver, dans la continuité réelle de textes apparemment dispersés, le développement d’un discours savant qui s’écrit à la dérobée, faute de pouvoir s’énoncer en pleine lumière.

(Librairie Ch. Delagrave. Affiche, 1886, source BnF)