Disparition de Guy Scarpetta (1946-2026)

Les éditions Tristram font savoir la disparition de Guy Scarpetta, écrivain, essayiste et critique d'art, mort le 28 septembre 2026 à Paris, à l'âge de 79 ans. Figure des revues Tel Quel, Art Press et La Règle du jeu, il avait consacré son œuvre aux échanges entre littérature, théâtre, musique et arts visuels.

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« Cet oiseau rare, au début des années 1980, a fortifié notre goût de l'éclectisme », partagent les éditions Tristram, qui rappellent son rôle dans la circulation des idées et des œuvres, à une époque où les disciplines artistiques demeuraient souvent cloisonnées.

Né le 27 décembre 1946 à Châteauroux, Guy Scarpetta avait fait de ce décloisonnement l'un des fils conducteurs de son travail. Romancier, essayiste, critique et enseignant, notamment à l'université de Reims, il s'était imposé dès les années 1970 dans les débats intellectuels et artistiques français.

Collaborateur de Tel Quel, revue littéraire fondée par Philippe Sollers, il participe également à l'aventure d'Art Press, créée en 1972, dont il accompagne le développement pendant une vingtaine d'années. De 1990 à 1996, il devient le premier rédacteur en chef de La Règle du jeu, revue fondée par Bernard-Henri Lévy. Il collabore aussi au Monde diplomatique.

Son premier grand essai, Brecht ou le soldat mort (Grasset, 1979), interroge la place du dramaturge allemand Bertolt Brecht dans le théâtre contemporain. Suivent, à chaque fois chez Grasset, Éloge du cosmopolitisme (1981), puis deux ouvrages importants dans son parcours : L'Impureté (1985) et L'Artifice (1989).

Dans L'Impureté, Guy Scarpetta défend une création affranchie des frontières entre les genres et des règles imposées par les avant-gardes. Il rapproche ainsi des artistes et des écrivains aussi différents que Samuel Beckett, Milan Kundera, Pier Paolo Pasolini, Jean-Luc Godard ou Hermann Broch. L'Artifice prolonge cette réflexion en explorant notamment la résurgence de formes baroques dans l'art contemporain.

Cette curiosité s'étend au théâtre expérimental. Il s'intéresse aux créations de l'artiste polonais Tadeusz Kantor, du metteur en scène américain Richard Foreman et aux nouvelles formes scéniques développées à New York. Il publie notamment Kantor au présent (Actes Sud, 2000), réunissant textes et conversations nourris de sa proximité avec le créateur polonais.

Son intérêt pour le cinéma le conduit également à participer à Raoul Ruiz, le magicien (Les Impressions nouvelles, 2015), ouvrage collectif consacré au cinéaste franco-chilien, auquel contribue notamment Benoît Peeters. […]." Lire la suite…