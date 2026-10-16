Cent-mille millards de poèmes

Raymond Queneau eut un jour l'idée bizarre de composer dix sonnets, de les découper vers à vers en fines languettes, pour enfin, choisissant au hasard un premier vers chez l’un, un deuxième chez l’autre, et ainsi jusqu’au quatorzième et dernier, fabriquer… Cent mille milliards de poèmes, dont le recueil proprement inépuisable fut publié en 1961. Cinquante ans après sa mort, les membres de l’Oulipo s’emparent du livre. Cette fois, ils chassent l’aléatoire et, pour recréer "leurs" poèmes, s’imposent des contraintes. Elles sont de toute nature : un poème ne parle que d’aliments, un autre seulement d’animaux, d’émotion ou d’instant fatal ; l’un est composé avec le plus de verbes possibles, un autre de noms communs, ou de termes au féminin ; parfois, tous les vers sont à l’imparfait, ou à l’infinitif, ou commencent par la même lettre… Drôles, loufoques, inattendus, irrévérencieux parfois, ces poèmes sont un hommage à la créativité que permet la contrainte. Avec un appel à se prêter au jeu : le poème n° 100 reste à écrire… Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage…
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Publié le par Marc Escola