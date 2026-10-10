Vie et mort du roi Arthur (Bibliothèque de la Pléiade)

Le Livre du Graal, que les médiévistes appellent Lancelot-Graal, est l’un des principaux cycles romanesques en prose du XIIIᵉ siècle. Il se clôt sur un chef-d’œuvre, La Mort du roi Arthur. Une fois le Graal disparu (à la fin de La Quête du saint Graal), toute vérité devient incertaine. Malentendus entre amants, combats fratricides, morts sans gloire : un instinct suicidaire paraît emporter le royaume. Puis c’est l’hécatombe finale. En bon héros tragique, Arthur affronte son destin. Il combat Mordret, son fils incestueux, l’abat, est blessé par lui. Une main sortie du lac entraîne dans l’abîme l’épée Escalibor. Le roi est mourant quand apparaît un navire rempli de « dames », qui sont des fées. On l’emmène. La reine Guenièvre entre au couvent. Lancelot se retire dans un ermitage. Un monde s’est écroulé.

Ce tirage spécial illustré et bilingue reproduit dans son intégralité La Mort du roi Arthur, sans doute le plus grand roman en prose du Moyen Âge. Il propose aussi, dans sa première moitié, les principales scènes arthuriennes du Livre du Graal, depuis la fondation de la Table ronde jusqu’à la tristesse du roi abandonné par ses chevaliers partis en quête du Graal, en passant par l’étrange conception du futur roi, le célèbre épisode de l’épée retirée du bloc de pierre, la conception de Mordret, les combats d’Arthur et ses mésaventures amoureuses. Scène après scène, aventure après aventure se dessine le portrait d’une des figures les plus fascinantes de l’histoire de la littérature.