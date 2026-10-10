Carlo Ossola, L’Avenir de nos origines. Le copiste et le prophète

À l’origine fut la poésie des fondateurs : le récit épique ; ensuite surgit la poésie de l’homme : la tragédie, la lyrique ; puis l’histoire de ses gestes, de ses entreprises ; enfin, le sens à donner à toute cette œuvre issue de ses mains, à cette fabrication d’outils et de monuments : la philosophie de l’histoire.

Par ses négations, ses ruptures de civilisation, le XXe siècle a humilié le savoir de l’histoire, le livre de la famille humaine. Nous livrant à des savoirs analytiques qui creusent et renvoient sans cesse le moment et la possibilité même d’une soudure, d’une synthèse, nous ne pouvons plus « nous représenter » nous-mêmes, notre statut d’êtres vivants, uniques.

Ce livre s’est donc formé comme un parcours « étiologique », une recherche des causes, dont la poésie – comme aux origines des écritures et au-delà des apories de l’histoire et des sciences – reste le témoin le plus fidèle. Une poésie néanmoins consciente de son inactualité : car sa parole – comme l’écrit Paul Celan – n’est pas d’ici ; elle est le Zeltwort, le « mot-tente » qui nous réunit, « au nord du futur ».

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Carlo Ossola (Turin, 1946) est professeur émérite au Collège de France, chaire de « Littératures modernes de l’Europe néolatine ». Il est membre de l’Accademia Nazionale dei Lincei ; de l’American Academy of Arts and Sciences ; fellow de la British Academy. Parmi ses ouvrages récents aux Belles Lettres : L’Automne de la Renaissance (2018), Les Vertus communes (2019), La Vie simple (2023), Entrez sans frapper (2025), L’Avenir de nos origines (2026) et Alléger le temps (2026).

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Table des matières

Préface : Le Copiste, le Prophète

Note et remerciements

Préface à la IIe édition



PREMIÈRE PARTIE : LE NOM ET LE LIEU

I. Le réceptacle

II. Le Doigt de la Création

III. Homo inchoatus, homo perfectus : figures de l’ébauche à l’âge baroque

IV. Un nom pour l’éternité



DEUXIÈME PARTIE : LE TEMPS ET L’ŒUVRE

V. “Sur le vif” : événement et poésie

VI. Condensation et détails

VII. L’Ungrund et « la pointe acérée »

VIII. À quoi sert la littérature

IX. Ulysse et Énée.

X. Symboles et destins du peuple

XI. « Ah, vivre libre ou mourir ! »

XII. « In illa insula immotus »



Conclusion : Nœuds. Figures de l’essentiel



Index nominum