Essai
Nouvelle parution
Carlo Ossola, L’Avenir de nos origines. Le copiste et le prophète

Carlo Ossola, L’Avenir de nos origines. Le copiste et le prophète

  • Paris, Les Belles Lettres, 2026
  • EAN : 9782251459011
  • 40 pages
  • Prix : 37 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

À l’origine fut la poésie des fondateurs : le récit épique ; ensuite surgit la poésie de l’homme : la tragédie, la lyrique ; puis l’histoire de ses gestes, de ses entreprises ; enfin, le sens à donner à toute cette œuvre issue de ses mains, à cette fabrication d’outils et de monuments : la philosophie de l’histoire.

Par ses négations, ses ruptures de civilisation, le XXe siècle a humilié le savoir de l’histoire, le livre de la famille humaine. Nous livrant à des savoirs analytiques qui creusent et renvoient sans cesse le moment et la possibilité même d’une soudure, d’une synthèse, nous ne pouvons plus « nous représenter » nous-mêmes, notre statut d’êtres vivants, uniques.

Ce livre s’est donc formé comme un parcours « étiologique », une recherche des causes, dont la poésie – comme aux origines des écritures et au-delà des apories de l’histoire et des sciences – reste le témoin le plus fidèle. Une poésie néanmoins consciente de son inactualité : car sa parole – comme l’écrit Paul Celan – n’est pas d’ici ; elle est le Zeltwort, le « mot-tente » qui nous réunit, « au nord du futur ».

Carlo Ossola (Turin, 1946) est professeur émérite au Collège de France, chaire de « Littératures modernes de l’Europe néolatine ». Il est membre de l’Accademia Nazionale dei Lincei ; de l’American Academy of Arts and Sciences ; fellow de la British Academy. Parmi ses ouvrages récents aux Belles Lettres : L’Automne de la Renaissance (2018), Les Vertus communes (2019), La Vie simple (2023), Entrez sans frapper (2025), L’Avenir de nos origines (2026) et Alléger le temps (2026).

Table des matières

Préface : Le Copiste, le Prophète
Note et remerciements
Préface à la IIe édition

PREMIÈRE PARTIE : LE NOM ET LE LIEU

I. Le réceptacle
II. Le Doigt de la Création
III. Homo inchoatus, homo perfectus : figures de l’ébauche à l’âge baroque
IV. Un nom pour l’éternité

DEUXIÈME PARTIE : LE TEMPS ET L’ŒUVRE

V. “Sur le vif” : événement et poésie
VI. Condensation et détails
VII. L’Ungrund et « la pointe acérée »
VIII. À quoi sert la littérature
IX. Ulysse et Énée.
X. Symboles et destins du peuple
XI. « Ah, vivre libre ou mourir ! »
XII. « In illa insula immotus »

Conclusion : Nœuds. Figures de l’essentiel

Index nominum