Carlo Ossola, Alléger le temps

Chacun de nous s’acharne, chaque jour, à « gagner du temps », ou à « prendre son temps ». Économiser notre temps est l’un des soucis les plus constants de notre époque.
L’homme a toujours essayé d’encadrer la journée, avec ses contraintes et ses distractions, par le rythme priant des « livres d’heures », et par les horloges au sommet des clochers, ou les montres aux pouls.
Si Roland Barthes a étudié les « logothètes », les donneurs de mots, de mots d’ordre et de salut, Carlo Ossola nous propose ici quatre chapitres consacrés aux « rythmothètes », aux « donneurs de la maîtrise du temps » : de la Philocalie à la légende des Sept dormants d’Éphèse, sans oublier cette précieuse « maîtrise du temps » qu’est la création artistique, capable de donner une forme éternelle à la matière.
À la fin de ce parcours, il nous arrivera peut-être de découvrir que nous pouvons, si nous le voulons, vider, effacer, alléger le temps.
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Table des matières
In limine
Note
Introduction. Le temps invertébré
Alléger le temps
I. Par la mémoire
II. Par la forme
III. Par le songe
IV. Par le souffle
Index nominum