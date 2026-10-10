Carlo Ossola, Alléger le temps

Chacun de nous s’acharne, chaque jour, à « gagner du temps », ou à « prendre son temps ». Économiser notre temps est l’un des soucis les plus constants de notre époque.

L’homme a toujours essayé d’encadrer la journée, avec ses contraintes et ses distractions, par le rythme priant des « livres d’heures », et par les horloges au sommet des clochers, ou les montres aux pouls.

Si Roland Barthes a étudié les « logothètes », les donneurs de mots, de mots d’ordre et de salut, Carlo Ossola nous propose ici quatre chapitres consacrés aux « rythmothètes », aux « donneurs de la maîtrise du temps » : de la Philocalie à la légende des Sept dormants d’Éphèse, sans oublier cette précieuse « maîtrise du temps » qu’est la création artistique, capable de donner une forme éternelle à la matière.

À la fin de ce parcours, il nous arrivera peut-être de découvrir que nous pouvons, si nous le voulons, vider, effacer, alléger le temps.

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Table des matières

In limine

Note

Introduction. Le temps invertébré

Alléger le temps

I. Par la mémoire

II. Par la forme

III. Par le songe

IV. Par le souffle

Index nominum