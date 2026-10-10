Raphaële Vidaling, (Litté)ratures créatives

Vous aimez les coloriages ? Vous aimez la littérature ?

Et si vous jouiez à devenir poète vous-même en gribouillant des pages d’auteur pour en faire ressortir votre propre message ?

Ce petit jeu graphique et poétique s’appelle le « caviardage ». À l’origine, c’est une pratique de censure : biffer des mots en noir caviar pour les rendre illisibles. Récupéré par les artistes du cut-up et de la black poetry, ce geste devient un terrain de jeu créatif.

On part d’un texte. On en barre la plupart des mots. On n’en garde que quelques-uns. Et soudain une autre petite histoire apparaît, née de la page d’origine, mais découpée par vos soins. Il ne reste plus qu’à colorier le reste de la page.

Facile, agréable, teinté de hasard. Un rien sacrilège, certes, mais c’est aussi une conversation avec les textes, et l’occasion d’y prêter une fine attention de lecteur. Une déconstruction jubilatoire pour griffonner ludique et faire de l’art avec de l’art.