Europe, n° 1169-1170 : "Qu’avons-nous fait de la philosophie ?"

Notre époque est marquée par des évolutions inédites : bouleversements écologiques, envahissement par les réseaux sociaux, développement des nouvelles technologies et en particulier de l’intelligence artificielle, configurations politiques faites de retours en arrière inquiétants et de recompositions inattendues.

Quid de la philosophie en ces temps de fureur et de bruit ? En quoi est-elle encore apte à nous permettre de penser le monde et à nous aider à répondre aux défis de l’époque ?

Sommaire & préface…