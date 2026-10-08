Chroniques de Port-Royal, n° 75 | 2026 : "Port-Royal et les Mères du Désert"

L'année 2024 marque le 4e centenaire de la naissance de la dernière Arnauld abbesse de Port-Royal, la brillante Angélique de Saint-Jean Arnauld d'Andilly, née le 29 novembre 1624. Les articles rassemblés dans ce volume se penchent sur la figure de l'abbesse et des religieuses de sa génération, qui prirent le voile après l'oeuvre de réforme de la mère Angélique et témoignèrent d'un intérêt propre pour leurs devancières antiques, désormais désignées comme "Mères du désert", sur le modèle des Pères du désert caractéristiques du premier érémitisme chrétien. La référence fait-elle sens ? Que révèle-t-elle de cette génération de moniales ? Il peut paraître évident qu'Angélique de Saint-Jean et ses compagnes puisèrent leurs modèles dans les Vies des Pères du désert traduites par Robert Arnauld d'Andilly - sinon que l'ouvrage parut après que les références aux Mères du désert se furent multipliées. Le Solitaire montre-t-il la voie ou bien s'engouffre-t-il dans un chemin ouvert par quelques-unes de ces femmes exceptionnelles ? Alors que le monastère, de plus en plus menacé, se vit finalement fermé sur ordre du roi, quelques anciennes pensionnaires et novices expulsées entrèrent en résistance et réinventèrent dans le désert du monde une vocation que la décision royale entendait briser. Singuliers destins que celui de ces nouvelles Solitaires qui, après l'exil des Messieurs de Port-Royal, devinrent leurs correspondantes et truchements dévoués, unis dans une indissoluble communion d'esprit.

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Sommaire

Communications

Laurence Plazenet, « S’illustrer ? Port-Royal et les Mères du Désert »

Emmanuelle Billoteau, « Le désert ou la libre disposition de soi‑même »

Muriel Debié, « Les mères : des philosophes au désert »

Francesco Saracino, « Métamorphose de la Madeleine »

Constance Cagnat-Debœuf, « « De Bethléem à la cour » : le désert mis à l’usage du monde »

Philippe Luez, « Figures des mères des déserts chez Philippe de Champaigne »

Frédéric Cousinié, « Une identité évanescente : les « mères du désert » entre images et textes »

Jean-Benoît Poulle, « Mères et cousines ? Réseaux de parenté et acculturation robine chez les religieuses de la seconde génération de Port-Royal »

Cléa Journault, « La suite de la retraite de Madame de Longueville est‑elle une suite ? »

Adeline Fontanilles, « « Cousin, cousine » à Port-Royal : Le Maistre de Sacy et Angélique de Saint‑Jean »

Simon Icard, « Au désert, l’apocalypse : vie monastique et défense de la vérité à Port-Royal »

Sabria Chebli, « Les fleurs du désert : la correspondance d’Angélique de Saint-Jean Arnauld d’Andilly »

Daniella Kostroun, « La révolution réformatrice à Port‑Royal »

Riccardo Chmielowiec, « « Rallier les sentiments des amis de la vérité » : rhétorique de l’amitié dans les lettres d’Angélique de Saint‑Jean »

Anne-Claire Volongo, « « La plus illustre portion du troupeau de Jésus-Christ » : Angélique de Saint‑Jean Arnauld d’Andilly et ses filles »

Suppléments au colloque

Fulvio Accardi, « L’invention de la communauté : écritures de piété et attachement religieux chez les religieuses de Port‑Royal au xviie siècle »

Simon Icard, « La traduction de la règle de saint Benoît à Port-Royal »

Varia

Juliette Guilbaud, « Un « homme de contrebande » ? Le journal de voyage de l’évêque Varlet vers son diocèse de Babylone (1719-1720) »

In memoriam

Anne-Claire Volongo, Françoise Pouge-Bellais, « Andrée Villard(1935-2024) »

Informations diverses

« Informations diverses »