Édition
Nouvelle parution
Jean-Yves Le Naour, Alain Grand, Malraux

Jean-Yves Le Naour, Alain Grand, Malraux

  • Paris, Bamboo, coll. "Grand Angle", 2026
  • EAN : 9791041108626
  • 56 pages
  • Prix : 15,90 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

En 1964, André Malraux s’apprête à dicter ses Anti-mémoires. Mais Clara, son ex-épouse, surgit pour fissurer la légende. Car l’écrivain, aventurier, résistant et futur ministre n’a pas seulement traversé le siècle : il l’a réécrit à sa mesure.

De la guerre d’Espagne aux maquis de la Résistance, du Prix Goncourt à son engagement aux côtés du Général De Gaulle, cet album retrace le parcours flamboyant d’un homme qui fit de sa vie un roman — quitte à brouiller sans cesse les frontières entre vérité, mémoire et invention.

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