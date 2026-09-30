Jean-Yves Le Naour, Alain Grand, Malraux

En 1964, André Malraux s’apprête à dicter ses Anti-mémoires. Mais Clara, son ex-épouse, surgit pour fissurer la légende. Car l’écrivain, aventurier, résistant et futur ministre n’a pas seulement traversé le siècle : il l’a réécrit à sa mesure.

De la guerre d’Espagne aux maquis de la Résistance, du Prix Goncourt à son engagement aux côtés du Général De Gaulle, cet album retrace le parcours flamboyant d’un homme qui fit de sa vie un roman — quitte à brouiller sans cesse les frontières entre vérité, mémoire et invention.

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