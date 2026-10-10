Gisèle Séginger, Zola et la peinture

Défenseur de Manet et des impressionnistes, ami de Cézanne, Zola gagne d’abord sa notoriété comme critique d’art. Grâce au personnage de Claude Lantier, il porte le débat sur la nouvelle peinture au cœur du roman. Écrivain visuel, il invente dans ses romans des dispositifs novateurs que les peintres reprennent. Il expérimente tous les possibles – symbolisme, expressionnisme, abstraction – dès lors qu’ils servent l’esthétique naturaliste. Il s’éloigne de l’impressionnisme, il est attiré par Puvis de Chavannes, puis Michel Ange devient son alter ego : c’est le parcours d’un Zola multiple et paradoxal que présente ce livre.

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Sommaire

Avertissement

Introduction

1. 1865-1868. Premiers combats pour la nouvelle peinture

2. Manet selon Zola

3. D’un salon à l’autre

4. Face à face avec la nature

5. Éloge de la vie contemporaine

6. Peindre/écrire en moderne

7. Zola et Cézanne : d’une modernité à l’autre

8. Zola, un antimoderne ?

9. Zola contre Zola

10. L’autre Zola. De Puvis de Chavannes à Michel-Ange

11. La peinture des idées

12. Épilogue. Zola, et après ?

Index

Bibliographie