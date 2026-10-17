Trouver le mot juste

Le langage est devenu un champ de bataille. Des policiers de la langue officielle aux militants qui y voient la première instance révolutionnaire, des critiques du fascisme de la "novlangue" aux paranoïaques de la "bataille culturelle", les mots semblent désormais investis d’un pouvoir sans limite, que chacun souhaiterait se réapproprier. Derrière cette illusion se cachent toutefois un ensemble de croyances et de clichés relatifs à l’usage public et politique des mots – qui en font autant d’instances magiques. À rebours de cette tendance qui fait les débats et les querelles du présent, Pierre Vinclair livre dans Le mot juste (PUF) une enquête urgente, à la fois poétique et métaphysique, sur les conditions réelles de la puissance politique du langage. Que peut-on vraiment faire avec les mots ? Comment le faire ? Comment dire enfin le mot juste ? P"our répondre à ces questions, il n’y a qu’un seul chemin possible : retrouver, au cœur même des phrases, de leurs articulations et de leur syntaxe, leur propre capacité anarchique de création, en dehors de toute institution établie". On peut lire sur Fabula le début de l'ouvrage…