Amélie Cadier-Loriaud, Nos corps politiques Ce que le capitalisme fait à notre santé

Pourquoi pensons-nous la santé comme un enjeu individuel alors que nos conditions de vie et notre environnement déterminent en grande partie notre état physique et psychique ? Comment espérer préserver notre « capital santé » dans un monde qui nous rend malades et détruit notre système de soins ? Tandis que les scandales sanitaires se succèdent, que les inégalités sociales se creusent et que notre santé se dégrade, cette focalisation sur nos comportements individuels favorise un marché lucratif et masque l’essentiel : les décisions politiques s’inscrivent dans nos corps.

À la lumière des dernières études scientifiques et de travaux issus de la philosophie et de la sociologie, cet essai saisissant révèle combien la santé et le soin constituent un terrain de pouvoirs. Face à l’industrie du bien-être et au culte de la performance, il invite à se réconcilier avec nos corps fragiles et imparfaits et à rompre avec la culpabilité entretenue par le capitalisme qui les use. Car comprendre ce qui nous abîme, c’est retrouver la possibilité d’agir collectivement pour transformer nos conditions de vie, afin que la santé cesse d’être la responsabilité de chacun·e et devienne un bien commun à défendre, à réinventer et à protéger.

Née en 1989, Amélie Cadier-Loriaud est médecin radiologue, spécialisée en imagerie de la femme, et doctorante en philosophie. Ses travaux explorent les enjeux de justice sociale et environnementale en santé, dans une perspective interdisciplinaire et intersectionnelle. Nos corps politiques est son premier essai.