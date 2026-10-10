Camille Chamois, Points de vue Voir avec les yeux des autres

Nous croyons tous et toutes percevoir le même monde. Pourtant, un peintre ne voit pas le coucher de soleil comme une astronome ; une personne en fauteuil roulant ne voit pas la ville comme une urbaniste ; une abeille ne voit pas un arbre comme un chien guide d’aveugle. Comment les points de vue se forment-ils ? Peut-on apprendre à voir autrement ?

Ce livre propose une théorie générale des perspectives. Il montre que voir ne consiste pas seulement à ouvrir les yeux : nos perceptions sont toujours façonnées par les institutions auxquelles nous appartenons et les techniques que nous utilisons. Des artistes aux croyantes, des caméras thermiques aux chauves-souris, des sciences cognitives à l’anthropologie, l’enquête emprunte de multiples chemins pour illustrer la genèse différenciée des points de vue, les structures qui les déterminent, les instruments qui les informent et les transforment.

On y découvrira ainsi que le pouvoir ne façonne pas seulement ce que nous pensons : il oriente aussi ce que nous percevons. Une politique égalitaire doit donc redistribuer le savoir et la parole, mais également les points de vue possibles.