Nouvelles dynamiques et émergences amazighes et occitanes (Montpellier)

Appel à communications pour un colloque international

Nouvelles dynamiques et émergences amazighes et occitanes

Les 18 et 19 novembre 2027, Université de Montpellier Paul-Valéry

Organisé par ReSO [Recherche sur les Suds et les Orients], LAB – E3D [Laboratoire Épistémologie et didactique des disciplines], ELLSyS[Laboratoire de recherche en éducation, langues, lettres et systèmes de savoir] et LILDAS [Laboratoire Interdisciplinaire des Langues et des Dynamiques Artistiques et Sociales]

Il est des rencontres scientifiques qui ne s’achèvent pas avec la clôture des travaux d’un colloque, elles ouvrent de nouveaux horizons de réflexion. Celle qui a réuni, les 13 et 14 novembre 2025 à l’Université Ibnou Zohr d’Agadir, des chercheurs travaillant sur les cultures amazighe et occitane fut de celles-là. Consacrée à « L’expression poétique et sa transmission dans les cultures occitane et amazighe » cette première rencontre a scellé le désir d’un compagnonnage intellectuel d’une rive à l’autre de la Méditerranée (Surre-Garcia 2005), dont les histoires et les contextes sont profondément différents, mais qui partagent l’expérience de langues longtemps reléguées à la marge des espaces institutionnels et symboliques dominants. En érigeant des passerelles herméneutiques entre la recherche amazighe et la recherche occitane, ces deux jours de réflexion ont offert un miroir comparatif aux trajectoires de deux langues trop hâtivement qualifiées de « minorées » ouvrant par là même un véritable « Tiers-Espace » d’énonciation transculturelle (Bahbha 1994 ; Gardy, Lafont 1981).

À Agadir, le rapprochement entre les deux terrains n’a pas consisté à rechercher artificiellement des similitudes parce que les contextes étatiques, culturels et les situations sociales sont assez différents au nord de l’Afrique et au sud de l’Europe, mais, il a plutôt permis de faire émerger, dans ces écarts mêmes, des questions de fond communes : Comment une langue se transmet-elle lorsqu’elle est confrontée à une langue dominante ? Comment continue-t-elle à créer, à se renouveler et à investir de nouveaux espaces ? Que devient-elle lorsque ses locuteurs inventent de nouvelles manières de la dire, de l’écrire, de l’enseigner et de la faire circuler (Calvet 2002) ? Et surtout, comment penser son avenir autrement que sous le seul horizon de la patrimonialisation et de la disparition ?

C’est dans cette démarche de lien, de va-et-vient d’une rive à l’autre, que nous souhaitons poursuivre le dialogue traversier et cette dialectique de flux et de reflux entre les deux rives. C’est dans la rencontre que nous voulons penser nos langues, aujourd’hui, dans le monde contemporain. Il s'agit désormais d'inscrire cette réflexion partagée dans la grammaire du monde contemporain et d'en défricher les perspectives d'avenir.

Ancré au cœur des premières décennies du XXIe siècle, de l’orée de l’an 2000 à nos jours, ce colloque entend ausculter les résurgences et les élans créateurs qui traversent les deux domaines, occitan et amazigh. Dans une période marquée par les mutations technologiques, sociales, culturelles, écologiques, ces langues et ces cultures, trop souvent associées au déclin, à l’oubli, à la fragmentation ou à la muséification, demeurent, malgré leur fragilité, des espaces de création et d’innovation, des réalités vivantes et mouvantes.

Nous souhaitons donc, tout en prenant en compte avec lucidité les difficultés inhérentes à la survie de ces langues, mettre en avant les notions de « dynamique » et « d’émergence » qui, en termes scientifiques, s’opposent à la perte et à la réduction (Boyer 2008). Sans nier les périls institutionnels et les tensions sociolinguistiques qui entravent la pérennité de nos langues, ce colloque fait le pari de déplacer le centre de gravité de la recherche. De l’Atlas aux Alpes, Du Sahara à l’Auvergne, en traversant les Pyrénées, de l’école aux réseaux sociaux, de la littérature aux pratiques numériques, des politiques linguistiques aux initiatives citoyennes, il s'agira de substituer aux thématiques de la déperdition et de la raréfaction les concepts heuristiques de « dynamiques » et « d’émergences », fragiles mais irréductibles, les cultures amazighe et occitane s'affirment comme des laboratoires d'innovation, des matrices imaginaires inventives où se déploie une féconde hybridité culturelle (Bhabha 1994) et des réalités sociolinguistiques mouvantes (Chakir 2004 ; Martel 2014).

L’appel à communication s’adresse à toutes les personnes travaillant dans les domaines amazigh et occitan. Le colloque invoque plusieurs disciplines (littérature, linguistique et sociolinguistique, didactique, histoire et civilisation etc…) structurées autour de trois axes. Il abordera la création (littéraire, musicale, numérique, entre autres), la situation sociolinguistique, la concurrence des langues, la diglossie, le bilinguisme et le plurilinguisme, mais aussi le rôle des institutions, les évolutions en matière de norme, les outils de diffusion, l’image de la langue dans la société, les nouveaux chemins de la transmission et les perspectives d’avenir au Maroc et en France.

AXE I : Poétiques de l’émergence – Dynamiques littéraires, esthétiques et médiatiques

- Nouvelles formes littéraires : Quelles narrativités, quelles dynamiques créatrices pour penser l’avenir des langues minorées ? Quelles limites formelles ou éthiques rencontre l'écriture en contexte d'insécurité linguistique ?

- Hybridation, translanguaging et métissages esthétiques : L'éclosion de formes poétiques et romanesques à la croisée du plurilinguisme, translanguaging, de l'oralité réinventée et de la littérature numérique. Comment les nouvelles générations réinvestissent-elles le champ des représentations identitaires dans les médias contemporains ?

- Palimpsestes et réécritures : Métamorphoses des mythes, des contes, de la mémoire chantée et du patrimoine oral dans la création contemporaine. Références textuelles, réécritures et construction d’une culture littéraire commune ? Quels sont les nouveaux sanctuaires de l'oralité ?

- Paysages sonores et éco-poétique : La chanson en langue amazighe et occitane au XXIe siècle, quels genres ? Quelles expériences artistiques, quelle place pour la musique en langue « minorées » au Maroc et en France ? Quels liens se tissent entre langue, inscription territorialisée, conscience écologique et mémoire des lieux ?

- Arts visuels, création numérique et espace public virtuel : Graphisme, vidéographie, réseaux sociaux et humanités numériques comme nouveaux territoires d'expression. Comment le numérique façonne-t-il de nouveaux usages discursifs ?

AXE II : Horizons de la reconnaissance - Politiques, représentations et affirmation

- Lutte pour la dignité et représentation institutionnelle : Quelles politiques de reconnaissance ? Quelle prise en charge (ou absence de prise en charge) de la question linguistique dans les différentes institutions ?

- Sociologie des usages et des représentations chez les jeunes locuteurs : Quel rapport à la langue, aujourd’hui, dans les jeunes générations amazighe et occitane ? Quel regard portent les jeunes sur ces langues « minorées » ?

- Subjectivation, résistance et altérité : La langue comme espace de reconquête de soi, de résistance existentielle et d'affirmation subjective.

Entre ancrage communautaire et élan cosmopolite. Comment penser la place des langues amazigh et occitane en ce XXIe siècle ? Comment préserver ces langues du repli identitaire pour les ouvrir à l'altérité et à la polyphonie du monde ? Quels liens avec les autres langues « minorisées » et la pluralité linguistique dans le monde ?

- Transmissions intergénérationnelles et vitalités collectives : La revitalisation des langues amazighe et occitanes. La création de nouvelles communautés ? (numériques, associatives etc..).

- Épistémologies des périphéries, décolonialité et décentralisation : Penser les expériences amazighes et occitanes au prisme des théories postcoloniales, des cultures périphériques et des dynamiques de décentrement.

AXE III : Praxéologie, normativité et médiations scientifiques

- L’épreuve de la norme, entre unité et variabilité : Graphies, codification, standardisation et dialectologie. Comment la tension entre unité normative et variantes est-elle vécue et négociée dans les espaces amazigh et occitan ? Comparaison des situations et études de cas.

- Lexicographies et outils de l’ère numérique : Quelles institutions, quels organismes et structures (associatives, officielles …) pour quels outils ? (Dictionnaires numériques, lexiques et traducteurs en ligne).

- Dynamiques scientifiques : Quelles réflexions, aujourd’hui, sur la place des langues amazighe et occitane dans nos sociétés modernes ?

- Médiation, vulgarisation et cité : Comment la recherche académique sur les langues amazighe et occitane s'articule-t-elle avec les attentes de la société civile ? Quels partenariats nouer pour un transfert fécond des savoirs ?

- Ingénierie pédagogique et formation : Didactique des langues minorisées au Maroc et en France, renouvellement des supports pédagogiques et des manuels scolaires, enjeux de la formation initiale et continue des enseignants.

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Modalités de soumission & calendrier

Les propositions de communication (rédigées en français, en occitan, en amazigh ou en anglais) doivent être envoyées avant le 20 décembre 2026 à :

sylvan.chabaud@umpv.fr

s.oufaska@usms.ma

Les propositions comporteront :

Nom, prénom, affiliation institutionnelle et laboratoire de rattachement.

Un titre explicite, un résumé d'un maximum de 900 mots présentant la problématique, le cadre méthodologique, le corpus étudié, 5 mots clés et une courte bibliographie.

Date limite de soumission des propositions : 20 décembre 2026

Retour de l’avis du comité scientifique : 20 janvier 2027.

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Coordinateurs du colloque :

Driss RABIH, Marie-ANNE CHATEAUREYNAUD, Saffa OUFASKA, Sylvan CHABAUD, Tijani SAADANI

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Comité d’organisation :

Addi BAGRI (CRMEF, Marrakech - Maroc)

Driss RABIH (ELLSyS-ESEF, Université Sultan Moulay Slimane – Maroc/LACNAD, INALCO- France)

Marie-Anne CHÂTEAUREYNAUD (Université de Bordeaux - France)

Saffa OUFASKA (ESEF, Université Sultan Moulay Slimane– Maroc/LACNAD, INALCO, France)

Sylvan CHABAUD (Université de Montpellier Paul-Valéry - France)

Tijani SAADANI (EST, Université Sultan Moulay Slimane – Maroc)

Yan LESPOUX (Université de Montpellier Paul-Valéry - France)

Zahra TAIFOUR (FLASH, Université Ibnou Zohr - Maroc)

Comité scientifique :

Abdelmottaleb ZIZAOUI (FLSH, Université Ibnou Zohr, Agadir – Maroc)

Addi BAGRI (CRMEF, Marrakech - Maroc)

Caroline CALVET (Université de Montpellier Paul-Valéry - France)

Cécile NOILHAN (Université Toulouse Jean Jaurès - France)

Driss RABIH (ELLSyS-ESEF, Université Sultan Moulay Slimane – Maroc/LACNAD, INALCO- France)

Lahoucine AAMMARI (Université Sultan Moulay Slimane– Maroc)

Larbi MOUMOUCHE (FLS, USMBA, Fès, Maroc)

Laurent ALIBERT (Université de Montpellier Paul-Valéry - France)

Marie-Anne CHÂTEAUREYNAUD (Université de Bordeaux - France)

Marie-Jeanne VERNY (Université de Montpellier Paul-Valéry - France)

Maryem Saddiqui (ELLSyS, ESEF, USMS– Maroc)

Moulay Hachem JARMOUNI (FLSH Fès-Saïs -Maroc)

Mustapha EL ADAK (Université Mohamed 1er, Oujda – Maroc)

Rachid BAALLA, FLSH, Aïn Chock, Université Hassan II, Casablanca.

Saffa OUFASKA (ESEF, Université Sultan Moulay Slimane– Maroc/LACNAD, INALCO, France)

Sylvan CHABAUD (Université de Montpellier Paul-Valéry - France)

Tijani SAADANI (EST, Université Sultan Moulay Slimane – Maroc)

Zahra TAIFOUR (FLASH, Université Ibnou Zohr - Maroc)

Yan LESPOUX (Université de Montpellier Paul-Valéry - France).

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Bibliographie indicative

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