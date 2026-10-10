"L’été, la recherche part à la plage". Les dynamiques de l’imprévu dans les pratiques scientifiques et culturelles (revue Éclats)

Appel à contributions- Revue Éclats n° 6

L’été, la recherche part à la plage

Les dynamiques de l’imprévu dans les pratiques scientifiques et culturelles

La revue Éclats, revue des doctorantes et doctorants de l’école doctorale 592 LECLA lance un appel à contributions pour son sixième numéro, consacré aux dynamiques de l’imprévu dans les pratiques scientifiques et culturelles, sous le titre « L’été, la recherche part à la plage ». Ce numéro propose d’interroger les formes que prennent l’imprévu, la sérendipité, la contingence et l’inattendu dans les processus de recherche, de création et d’interprétation des données ou des faits. Loin d’être envisagé comme une simple rupture dans les démarches établies, l’imprévu peut être appréhendé comme une force heuristique susceptible de transformer les objets d’étude, les méthodes, les corpus et les pratiques disciplinaires. En consacrant une page à la « Liste de découvertes et inventions liées au hasard[1] », l’encyclopédie collaborative Wikipédia suggère la fécondité de l’imprévu, de l’inattendu dans le monde de la recherche. Cette liste n’est pas exhaustive et appelle sans doute d’autres exemples, peut-être plus discrets mais témoignant du rôle essentiel de la contingence dans le monde de la recherche.

A ce titre, il est possible de revisiter les usages et les sens de la sérendipité définie en 1945 par le sociologue américain Robert Merton comme « la découverte, par hasard ou par le fruit d’une certaine sagacité, de résultats valides que l’on ne recherchait pas[2] ». Tout en remarquant sa valeur pour la recherche, Merton soulignait aussi la nécessité d’un « observateur sensibilisé à la théorie » pour aboutir à « une nouvelle piste de recherche susceptible d’élargir la théorie[3] ». Depuis ces travaux, le terme a gagné sa légitimité non seulement en SHS mais également dans l’art, la littérature et le secteur de l’innovation ; il s’est complexifié et s’est même vu désigné mot de l’année 2009 en France[4]. Selon le Wikitionnaire, sérendipiter consiste à « faire une découverte importante par un mélange de hasard et de sagacité[5] »

Les définitions philosophiques et épistémologiques de la sérendipité ont évolué et se sont enrichies à travers les champ disciplinaires dans lesquels elle s’est inscrite. Comment la sérendipité se matérialise-t-elle dans les années 2020 ? Comment l’imprévu, l’inattendu, le hasard, la rencontre fortuite, ou l’écart contribuent-ils à la production des savoirs et des œuvres ? De quelles manières ces phénomènes reconfigurent-ils les rapports entre chercheur, objet étudié et contexte d’analyse ?

Ce numéro entend ainsi explorer les modalités de traduction de l’imprévu — entendu au sens large — dans les différents champs disciplinaires de la revue Éclats (lettres classiques et modernes, langues, sciences de l’information et de la communication, sciences du langage, TAL, arts du spectacle). Il s’agira d’analyser comment « le caractère imprévu, aberrant et stratégique d’une donnée » (Merton [1949] 1968) ou les dynamiques de l’imprévu et de la découverte fortuite peuvent ou ont pu devenir des moteurs de réflexion scientifique, de création artistique et de renouvellement méthodologique. Comment la sérendipité, pour prendre cet exemple, se traduit-elle dans la recherche et les pratiques ou les méthodologies actuelles de recherche et de création ? Existe-t-il un type de recherche sérendipitaire ?

Poser cette question en 2026 c’est également confronter la sérendipité et l’imprévu à l’usage croissant des IA génératives dans la recherche et s’interroger sur le rôle éventuel qu’elles peuvent jouer dans les processus ou les procédés sérendipitaires. Par leur caractère prédictif, sont-elles de nature à stimuler l’inattendu et à favoriser ainsi de nouvelles découvertes, ou risquent-elles au contraire d’enfermer le chercheur dans le déjà-vu, le déjà-connu des réponses des moteurs de recherche scientifiques[6], des bulles de filtre ou les réponses sycophantiques des LLM ? Pourrait-on envisager, comme le suggèrent Fu et Niu, des modalités de prompts fondées sur la sérendipité (« serendipity-oriented recommendations[7] ») ?

Les contributions pourront prendre la forme d’analyses théoriques, d’études de cas, d’enquêtes de terrain, d’approches comparatives, de réflexions épistémologiques ou de propositions méthodologiques innovantes. Les perspectives interdisciplinaires dans le périmètre thématique de la revue seront particulièrement encouragées afin de mettre en lumière la diversité des pratiques et des représentations ou des conceptions de l’imprévu.

Le numéro sera organisé autour des axes suivants :

Axe 1. L’imprévu comme moteur de production des savoirs

Cet axe interrogera la place de l’incident, de la découverte inattendue et de la sérendipité dans les démarches scientifiques. Les contributions pourront examiner comment des événements imprévus, des détours méthodologiques ou des rencontres fortuites conduisent ou ont conduit à de nouvelles hypothèses, à la constitution ou à la réinterprétation de nouveaux corpus ou à la transformation des objets de recherche. Les articles pourront notamment analyser le rôle des archives oubliées, des traces marginales, des documents retrouvés ou des données inattendues dans les processus d’enquête.

Axe 2. Le hasard, la contingence et la création artistique

Cet axe sera consacré aux relations entre imprévu ou sérendipité et processus créatif dans les domaines des arts et du spectacle. Il s’agira d’étudier comment l’aléatoire, l’improvisation, l’inachèvement ou l’ouverture aux événements imprévus participent à la genèse des œuvres et aux pratiques artistiques. On pourra notamment s’interroger sur le rôle du public dans un processus créatif où l’imprévu occupe une large part, et sur la façon dont l’artiste intègre le spectateur comme élément concomitamment moteur et imprévisible de sa création. Qu’il s’agisse de performances, de mises en scène, de scénographies, de spectacles pour enfants, les arts du spectacle fournissent des exemples de pratiques sérendipitaires qui ne sont pas toujours perçues ou présentées comme telles.

Axe 3. L’inattendu dans les pratiques langagières et communicationnelles

Cet axe explorera les formes de l’imprévu dans les usages du langage, les interactions sociales et les dispositifs de communication. Les contributions pourront porter sur les malentendus, les ruptures discursives, les innovations linguistiques ou les phénomènes émergents dans les pratiques langagières et médiatiques. L’axe ne s’interdira pas l’étude de la communication digitale et/ou multimodale : les plateformes, les réseaux sociaux fournissent des exemples de phénomènes spontanés et déjà viraux, témoignant de l’adaptation du langage (grammaticalisation des nouveaux termes, pragmaticalisation, émojis, memes) qui interrogent le traitement collectif de l’imprévu linguistique, de l’idiosyncrasie, c’est-à-dire également son appropriation et sa réappropriation.

Axe 4. Méthodologies de recherche face à l’incertitude

Cet axe invite à réfléchir aux manières dont les chercheurs intègrent, anticipent ou exploitent l’incertitude dans leurs démarches. Peut-on passer du traitement de l’incertitude à une démarche sérendipitaire ? Il pourra s’agir d’interroger les méthodes ouvertes, expérimentales, interdisciplinaires ou adaptatives qui permettent de penser la recherche comme un processus dynamique s’affranchissant des biais cognitifs ou des bulles de filtre. Les propositions pourront porter sur le réexamen de matériaux à différents moments d’une recherche, ou sur le traitement de phénomènes émergents, inattendus au cours de la recherche dans une perspective réflexive, voire s’interroger sur les objets propres à susciter la sérendipité. Cette dernière peut-elle en outre passer du statut d’intuition ou de découverte fortuite au statut de production scientifique ?

Animée par des doctorants, la revue Éclats accueillera aussi des propositions relatives à l’imprévu dans le travail doctoral et la rédaction de la thèse.

À travers ces différents axes, le numéro souhaite mettre en dialogue des approches variées afin de comprendre comment l’imprévu — qui est tout autre chose qu’un simple obstacle — et la sérendipité — qui s’en rapproche parfois — peuvent constituer une ressource essentielle pour penser autrement les pratiques de recherche et de création.

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Merci d’envoyer votre proposition (400 mots) et une brève présentation de vos activités de recherche avant le 15 novembre 2026 à revue-eclats@u-bourgogne.fr

Publication prévue en 2027. Éclats est une revue scientifique à comité de lecture hébergée par la plateforme d’édition scientifique ouverte PREO. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre présentation

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Bibliographie indicative

Arfini, Selene. Costa, Matteo. (2025) What kind of explanations can serendipity provide? European Journal for Philosophy of Science, 15. DOI: 10.1007/s13194-025-00670-4

van Andel Pek. (2013 [2008]) De la sérendipité dans la science, la technique, l’art et le droit. Leçons de l’inattendu, Préface de François Ascher, Paris, Hermann Éditeurs

Berthet, Dominique (dir.) (2021) Le Hasard dans l’art, Paris, L’Harmattan, coll. « Ouverture philosophique ».

Catellin Sylvie. (2014) Sérendipité. Du concept au conte, Préface de Laurent Loty, Paris, Éditions du Seuil.

Gallenga, Ghislaine et Gilles Raveneau, « Dynamiques temporelles et sérendipité dans les recherches contemporaines », Temporalités [En ligne], 24 | 2016, mis en ligne le 29 mars 2017, consulté le 29 juin 2026. DOI : https://doi.org/10.4000/temporalites.3474

Fu, Zhe, and Xi Niu, « The Art of Asking: Prompting Large Language Models for Serendipity Recommendations »,ICTIR '24: Proceedings of the 2024 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, https://doi.org/10.1145/3664190.3672521

Jacques Jean. (1990) L’imprévu, ou la science des objets trouvés, Éditions Odile Jacob, Paris, 1990.

Labastie, Claire . (2016) « Art, retard, hasard », Temporalités [En ligne], 24 | 2016, mis en ligne le 29 mars 2017, consulté le 29 juin 2026. DOI : https://doi.org/10.4000/temporalites.3534

Merton K. Robert. (1945) “The Serendipity Pattern”, American Journal of Sociology, 50, 462-473.

Robert K. Merton, « Le modèle de la sérendipité », Temporalités [En ligne], 24 | 2016, mis en ligne le 29 mars 2017, consulté le 08 juillet 2026. https://doi.org/10.4000/temporalites.3476

Michel G. et Le Nagard E. (2019) « Favoriser la sérendipité pour des recherches plus créatives », Décisions Marketing, 93, 5-9.

Ross, Wendy. (2024) Accidental Thinking: A Model of Serendipity’s Cognitive Processes. Review of General Psychology, 28. DOI: 10.1177/10892680241254759

Ross, Wendy, and Samantha Copeland. (2022) The Art of Serendipity. Palgrave Macmillan Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-84478-3_4

Schneider, Alexia, Marcello Vitali-Rosati, Pierre Lévy. Agentivité épistémique et recherche assistée par IA. Humanistica 2026, Association francophone des humanités numériques, May 2026, Paris, France. pp.55-62, ⟨10.63744/qhjd0keilhgb⟩. ⟨hal-05631241⟩





[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_découvertes_et_inventions_liées_au_hasard. Consulté le 08 juillet 2026.

[2] Traduction du chapitre « The Serendipity Pattern» in Merton R. K., [1949] 1968. Social Theory and Social Structure, New York, The Free Press, p. 157-162. Robert K. Merton, « Le modèle de la sérendipité », Temporalités [En ligne], 24 | 2016, mis en ligne le 29 mars 2017, consulté le 08 juillet 2026. DOI : https://doi.org/10.4000/temporalites.3476

[3] Ibid.

[4] Emmanuel Lemieux, « Sérendipité, mot de l'année », Publié le 08 décembre 2009 (il y a 16 ans), actualisé le 15 janvier 2025. https://www.scienceshumaines.com/serendipite-mot-de-l-annee_fr_24741.html

[5] https://fr.wiktionary.org/wiki/sérendipiter. Consulté le 1er octobre 2026.

[6] Alexia Schneider, Marcello Vitali-Rosati, Pierre Lévy. Agentivité épistémique et recherche assistée par IA. Humanistica 2026, Association francophone des humanités numériques, May 2026, Paris, France. pp.55-62, ⟨10.63744/qhjd0keilhgb⟩. ⟨hal-05631241⟩ Consulté le 1er octobre 2026.

[7] Zhe Fu, Xi Niu, « The Art of Asking: Prompting Large Language Models for Serendipity Recommendations »,

ICTIR '24: Proceedings of the 2024 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, p.157-166 (p. 158)https://doi.org/10.1145/3664190.3672521