Rêvasion : penser les évasions et ses conditions physiques, mentales et politiques. 10e tribune des étudiant·e·s en littérature comparée (Toronto)

Appel à communications

Rêvasion : penser les évasions et ses conditions physiques, mentales et politiques

Tribune des étudiant·e·s en littérature comparée — Dixième édition

Le 9 et le 10 avril 2027 à l’Université de Toronto

La littérature comparée peut être envisagée comme une tentative, pour celles et ceux qui la pratiquent, de déplacer les limites de l’espace sémiotique au sein duquel leurs habitudes de lecture ont été formées. En confrontant des textes issus de langues, d’histoires et de traditions distinctes, elle cherche moins à relier des cultures supposées autonomes qu’à les lire à partir des relations, des écarts et des rapports de pouvoir qui les traversent. Elle met ainsi à l’épreuve les frontières des sémiosphères (Lotman 2025) linguistiques, culturelles et disciplinaires depuis lesquelles s’opère la lecture. Mais cette recherche d’innovation n’est pas sans risque de violences symboliques (Bourdieu, Passeron 1970) : la démarche exotique (considérer l’autre comme une altérité radicale) ou coloniale (maîtriser l’autre considéré comme objet compris dans sa totalité) sont les risques d’une aventure intellectuelle qui ne peut qu’être conditionnée par une éthique de la recherche, une méthodologie réfléchie et une théorie située. Définissant la littérature comparée comme une « évasion », soit un besoin de sortir des limites d’un corpus national, nous invitons à réfléchir à cette évasion (son histoire, ses limites, son actualité) ainsi qu’aux conditions de sa réussite.

Mais l’évasion ne se laisse pas réduire à cette métaphore disciplinaire. Nous proposons de l’interroger dans la diversité de ses formes, de ses conditions et de ses limites : qu’elle engage la désobéissance à l’enfermement des corps et des pensées, qu’elle produise des possibilités de l’imagination et des pratiques de résistance, nous invitons à réfléchir au lien profond entre évasion et création.

La littérature carcérale (Borsotti, 2013, March 2021, Whitecross 2024, Pepe 2025), c’est-à-dire la littérature écrite par des personnes incarcérées, constitue à cet égard un terrain privilégié. Interviewé après plus de vingt ans passés dans les prisons israéliennes, Bassem Khandakji, récipiendaire du Prix international de la fiction arabe en 2024, a défini ainsi le rôle de l’écriture littéraire : « Écrire en prison est inséparable de la résistance elle-même. Quand un prisonnier choisit de devenir écrivain, ses mots deviennent un acte quotidien de confrontation. La lutte culturelle, en ce sens, est un front qui ne doit jamais faiblir. Le littéraire, le politique et le social doivent s’entrelacer en une résistance globale. » (2026) De Margarete Buber Neumann à Walid Daqqa, en passant par Oscar Wilde et Wole Soyinka, les exemples d’écrivain·e·s depuis des prisons sont nombreux. Nous invitons notamment à analyser les traces que l’expérience de la prison laisse dans leurs textes, afin de réfléchir, dans une démarche comparative et collégiale, sur une littérature carcérale transnationale et transculturelle. Dans ce cas, l’évasion est conditionnée par les murs d’une prison, par l’autorisation de lire et d’écrire, mais aussi par le besoin de témoigner, dénoncer et résister par l’encre et le texte. Nous encourageons également à penser l’évasion à travers le temps : l’évasion par l’écriture se présentant comme intemporelle, ainsi qu’en témoigne l’œuvre du sixième siècle De la consolation de la philosophie (De consolatione philosophiae) écrite par Boèce dans l’attente de son exécution sous ordre de Théodoric le Grand du royaume Ostrogoth.

En outre, nous appelons à soumettre des communications portant sur les différentes luttes et projets, passées ou actuelles, en faveur du droit des personnes incarcérées à lire, à écrire et à poursuivre leur formation. En d’autres termes, nous convions à mapper des initiatives menées en milieu carcéral pour favoriser l’accès à la littérature et susciter, au moyen d’ateliers de recherche-création, l’écriture.

Enfin, l’évasion est régulièrement représentée dans la fiction et les arts. En effet, le cinéma regorge d’exemples d’évasions flamboyantes d’individus prisonniers de pénitenciers continentaux ou insulaires. Dans le film Papillon (1973) de Franklin J. Schaffner, inspiré de l’histoire véritable d’Henri Charrière, un Steve McQueen bagnard retrouve sa liberté rêvée en isolement par un saut de trente mètres d’une falaise de l’île de Maui accompagné d’une bouée de noix de coco. La performance de l’évasion est d’autant plus spectaculaire que l’acteur la réalise sans doublure, incarnant jusqu’au bout son personnage.

L’incarcération peut aussi inviter à une évasion mentale et une résistance de l’esprit quand l’évasion physique est impossible. Ainsi, dans Le Joueur d’échecs (1942) de Stefan Zweig, un livre, précisément un manuel d’échecs, permet au protagoniste de se créer un rempart mental contre l’isolement et la torture. Dans Le Vagabond des étoiles (1915) de Jack London, le professeur Darrel Standing, alors immobilisé dans une camisole de force à la prison d’État de Folsom, en Californie, s’évade par la pensée ; il parvient à entrer dans un état d’hypnose lui permettant d’imaginer d’autres vies que la sienne, abolissant dès lors les limites de l’identité, de l’espace et du temps.

Qu’elle soit physique ou mentale, l’évasion d’un état plus ou moins imposé permet de se libérer d’une condition qui entrave. Qu’impliquent donc les évasions ? Sont-elles une question de vie, de survie, de respiration ? S’agit-il nécessairement de quitter un contexte oppressant, de chercher une meilleure condition que sa condition actuelle, de revendiquer un libre arbitre, ou encore de chercher à poser d’autres limites — voire de les dénier, quitte à s’enfermer dans un autre système ? Finalement, se perde dans un texte, s’émotionner pour la narration ou jouir pour une structure ou une tournure particulièrement réussie, ne sont-ils pas autant de chemins discrets vers l’évasion ?

L’évasion est-elle finalement possible ? La question se pose légitimement devant le film Thelma et Louise (1991) de Ridley Scott ou à la lecture de L’Invention de Morel (1940) d’Adolfo Bioy Casares, des œuvres qui rappellent que l’existence avance inéluctablement vers la mort. Mais avant elle, comme le dit Deleuze, « On écrit toujours pour donner la vie, pour libérer la vie là où elle est emprisonnée, pour tracer des lignes de fuite » (Deleuze, 1990, 192). Tracer des lignes de fuite devient alors partie intégrante d’un processus de devenir, d’un mouvement vers une transformation profonde qui appelle à la réflexion.

Les arts, la littérature ont tout autant sublimé l’image de l’évasion, qu’ils ont donné à voir les effets de conditions de détention étouffantes, imposant l’immobilité des corps et l’aliénation, tout en poussant à user de l’imagination comme principe d’espérance. Au cours de cette journée, il s’agira de penser la manière dont les littératures et les arts invitent à penser l’évasion, ses tensions entre évasion mentale et corporelle, ou encore le choix de s’extraire — ou non — d’une réalité entravante.

Toute communication entrant en résonance avec la thématique sera la bienvenue.

Le colloque se tiendra les 9 et 10 avril 2027, uniquement en présentiel, sur le campus de l’Université de Toronto.

—

Modalités de soumission :

Les propositions de communication, rédigées en français ou en anglais, doivent comporter : le titre de la communication, un résumé de 300 mots environ et une courte notice biobibliographique.

Merci d’expliciter si vous proposez une communication libre ou liée à la thématique du colloque.

Les propositions sont à envoyer avant le 15 décembre 2026 à l’adresse suivante : tribune027@gmail.com, en suivant le formatage suivant : Prénom_Nom_Titre_Communication (format doc ou pdf).

—

Comité organisateur :

Mathilde Aubriot-Bertot (UdeM), Yi-Ling Chou (UToronto), Samuele Ellena (UdeM), Liliane Ehrhart (UQAM), Glenda Ferbeyre Rodriguez (UdeM), Hamza Ghouila (UdeM).

—

Références mentionnées :

Marion Borsotti, Les prisonnières politiques des dictatures européennes du XXe siècle : les enjeux de la littérature carcérale, Université de Pau et de Paus de l’Adour, 2013.

Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron. La Reproduction. Éléments d’une théorie du système d’enseignement, Paris, Éditions de Minuit, 1970.

Juri Lotman, « Sur la sémiosphère », Cygne noir. Revue d’exploration sémiotique, 2025, n. 13, 14-35.

Eleanor March, “Narratives of Translators: The Translational Function of Prisoner Writing”, Life Writing, n. 19, vol. 4, 573–591.

Franklin J. Schaffner, Papillon, Allied Artists, 1973.

Stefan Zweig, Le Joueur d’échecs, Le livre de poche, 2013.

Jack London, Le Vagabond des étoiles, Libretto, 2022.

Ridley Scott, Thelma et Louise, MGM, 1991.

Teresa Pepe, “From Prison to the World: A Comparative Reading of Naji’s Hirz Mikamkim (Rotten Evidence, 2020) and Abd el-Fattah’s You Have Not Yet Been Defeated (2021)”, CLCWeb: Comparative Literature and Culture, n. 25, vol. 1, 2023. En ligne : https://doi.org/10.7771/1481-4374.4882.

Rosalchen Whitecross, “‘I am surprised they have allowed you in here to do this’: women’s prison writing as heterotopic space of narrative inclusion”, Applied Linguistic Review, vol. 16, 2024, en ligne: https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/applirev-2024-0058/html.

Association Handala, « Bassem Khandakji: ‘Nous avons transformé la prison en une académie révolutionnaire’ » Solidaire, 6 février 2026, En ligne : https://www.solidaire.org/articles/bassem-khandakji-nous-avons-transforme-la-prison-en-une-academie-revolutionnaire.

Gilles Deleuze, Pourparlers. 1972-1990, Éditions de Minuit, 1990.

Adolfo Bioy Casares, L’Invention de Morel, Christian Bourgois, 1992.

—

Call for Papers

Dreamscape: Analyzing the Physical, Mental, and Political Dimensions of Escape

Comparative Literature Students’ Tribune

10th edition

April 9 and 10, 2027, University of Toronto

Comparative literature can be considered as an attempt by its researchers to push the limits of the semiotic space within which reading habits are shaped. Rather than simply linking independent cultures, comparative literature confronts texts from distinct languages, histories, and traditions to read them through the very relationships, gaps, and power dynamics that shape them. Rather, it reads them through the very relationships, gaps, and power dynamics, thereby challenging the linguistic, cultural, and disciplinary semiospheres (Lotman 2025). But this attempt can engender symbolic violence (Bourdieu, Passeron 1970): there are risks of producing an exotic approach (considering alterity as a radical other), or a colonial one (keeping the objectified other under control) if the appropriate ethical, methodological and theoretical frameworks are not applied. The colloquium seeks to reflect on the history, confines and fulfillments of escape.

The concept of escape is more than just a disciplinary metaphor. Tribune invites participants to explore the diversity of its forms and conditions, alongside the deep connection between escape and creation—whether or not it manifests as disobedience against the confinement of bodies and minds.

To this end, prison writing (Borsotti, 2013, March 2021, Whitecross 2024, Pepe 2025) arises as a relevant genre. Bassem Khandakji, recipient of the 2024 International Prize for Arabic Fiction, who was incarcerated for more than twenty years in Israel, explains: “Writing in prison is inextricably linked to resistance itself. When a prisoner chooses to become a writer, their words become a daily act of confrontation. The cultural struggle, in this sense, stands as a front that must never waver. The literary, the political, and the social dimensions must intertwine to form a global resistance.” (2026) From Margarete Buber Neumann to Walid Daqqa to Oscar Wilde and Wole Soyinka, many writers have been incarcerated. Tribune invites participants to analyze the traces of their experiences within their texts, in order to conceptualize, from a comparative and collegial perspective, a transnational and transcultural approach to carceral literature. In these cases, escape is conditioned by the physical frames of the prison, the right to read and write, as well as the need to testify, denounce, and resist with words. We also invite participants to consider escape across time: escaping through writing emerges as a timeless topos; for instance, Boethius wrote De consolatione philosophiae while awaiting his execution ordered by Ostrogothic king Theodoric the Great.

Furthermore, Tribune invites participants to submit papers on the various projects and enterprises, past and present, advocating for the rights of incarcerated individuals to read, write and further their education. We especially encourage the study of specific initiatives conducted within carceral environments, such as writing workshops and literature classes.

Moreover, escape is a major theme in fiction and the arts. Many films stage unbelievable escapes from continental or insular penitentiaries. For instance, in Papillon (Franklin J. Schaffner, 1973) based on Henri Charrière’s own escape, Steve McQueen jumps from a thirty-meter-high cliff on the island of Maui with a makeshift coconut raft to find his long-awaited freedom. The performance of the escape is all the more spectacular because the actor did the jump without a stunt double, fully embodying his character.

When a physical escape is impossible, incarceration can lead to mental resistance through mental escapes. For example, in the Chess Story (Stefan Zweig, 1942), a book—in this case, a chess manual—helps the protagonist to create a mental fortress against isolation and torture. In The Star Rover (Jack London, 1915) Professor Darrel Standing, restrained in a straitjacket in the Folsom State Prison, California, transcends confinement through a state of hypnosis that leads him to live other lives than his own, pushing the limits between identity, space and time.

Whether physical or mental, escape frees the subject from an imposed condition. In short, we are interested in discussing what escape entails, and whether it is a matter of life, survival, or vital breath. Does it necessarily involve leaving an oppressive environment, searching for better life conditions, reclaiming free will, or seeking new limits,—or even denying them, at the risk of becoming confined within another system? In the end, can’t getting lost in a text, being moved by a narrative, or finding aesthetic pleasure in a particularly masterful phrasing be seen as discreet paths toward escape?

Ultimately, is escaping really a possibility? The ending of Ridley Scott’s film Thelma and Louise (1991) or the novella The Invention of Morel (1940) by Adolfo Bioy Casares reminds us that existence ineluctably leads to death. But before dying, as Deleuze observes: “One’s always writing to bring something to life, to free life from where it’s trapped, to trace lines of flight.” (Deleuze, 1997, 141). Tracing convergence lines becomes an integral part of a process of becoming, a movement toward a deep transformation that calls for reflection.

Literature and the arts have equally sublimated the representation of escape, making visible the effects of suffocating conditions of detention that impose physical immobility and alienation, while encouraging a recourse to the imagination as a way of hope. During the colloquium, we seek to think the manner literature and the arts invite to contemplate the tensions between mental and bodily escapes, and the choice to leave a hindering reality.

All submissions that resonate with the theme of the colloquium are welcome.

The colloquium will take place on April 9 and 10, 2027, exclusively in person, on the University of Toronto campus.

—

Submission Guidelines:

Proposals may be submitted in French or English and must include: the title of the paper, an abstract of approximately 300 words, and a brief bio-bibliography.

Please specify whether you are proposing an open paper or one related to the colloquium’s theme.

Proposals should be submitted by December 15, 2026, to the following address: tribune027@gmail.com, using the following file naming format: FirstName_LastName_PaperTitle (in.doc or.pdf format).

—

Organizing Committee:

Mathilde Aubriot-Bertot (UdeM), Yi-Ling Chou (UToronto), Samuele Ellena (UdeM), Liliane Ehrhart (UQAM), Glenda Ferbeyre Rodriguez (UdeM), Hamza Ghouila (UdeM).

—

Works Cited:

Bioy Casares, Adolfo. The Invention of Morel. Translated by Ruth L.C. Simms. New York Review Books, 2003.

Borsotti, Marion. Les prisonnières politiques des dictatures européennes du XXe siècle : les enjeux de la littérature carcérale. Université de Pau et de Paus de l’Adour, 2013.

Bourdieu, Pierre, and Jean-Claude Passeron. La Reproduction. Éléments d’une théorie du système d’enseignement. Paris, Éditions de Minuit, 1970.

Deleuze, Gilles. Negotiations, 1972-1990, trans. Martin Joughin. Columbia University Press, 1997.

Khandakji, Bassem. “Nous avons transformé la prison en une académie révolutionnaire” Interview by Association Handala. Solidaire, 6 février 2026. https://www.solidaire.org/articles bassem-khandakji-nous-avons-transforme-la-prison-en-une-academie-revolutionnaire.

London, Jack. The Star Rover. Seawolf Press, 2018.

Lotman, Juri. “Sur la sémiosphère.” Cygne noir. Revue d’exploration sémiotique, 13 (2025) : 14-35.

March, Eleanor. “Narratives of Translators: The Translational Function of Prisoner Writing.” Life Writing, 19, vol. 4 (2022): 573–591.

Pepe, Teresa. “From Prison to the World: A Comparative Reading of Naji’s Hirz Mikamkim (Rotten Evidence, 2020) and Abd el-Fattah’s You Have Not Yet Been Defeated (2021).” CLCWeb: Comparative Literature and Culture 25.1 (2023) https://doi.org/10.7771/14814374.4882

Schaffner, Franklin J., dir. Papillon. Allied Artists, 1973.

Scott, Ridley, dir. Thelma and Louise. MGM, 1991.

Whitecross, Rosalchen. “‘I am surprised they have allowed you in here to do this’: women’s prison writing as heterotopic space of narrative inclusion.” Applied Linguistic Review, 16 (2024) https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/applirev-2024-0058html.

Zweig, Stefan. Chess Story. Translated by Joel Rotenberg. New York Review Books, 2005.