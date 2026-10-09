Association des littérature québecoises et canadiennes. Conférence 2027 (en ligne)

Fondée en 1975 à la suite de la ratification officielle de la politique du multiculturalisme par le Canada, l’Association des littératures canadiennes et québécoises s’impose,depuis plus de 50 ans, comme la principale association canadienne mettant en valeur la recherche multilingue et transnationale sur les littératures canadiennes et québécoises.

Afin de promouvoir l’accessibilité de la recherche aux étudiant·e·s et aux chercheurs·euses, l’association alterne conférences en personne et en ligne sur une base annuelle. La conférence de l’an dernier s’est tenue sur le campus de l’Université McGill à Montréal, en collaboration avec l’Association canadienne de littérature comparée (ACLC).

Ce printemps 2027, l’ALCQ propose de nouveau d’organiser une CONFÉRENCE EN LIGNE.

Dates : du lundi 31 mai au mercredi 2 juin 2027.

Nous comprenons la valeur des rencontres en personne, mais l’ALCQ espère que cette rencontre virtuelle offrira aux étudiant·e·s et chercheurs·euses canadien·ne·s et internationaux·ales une plateforme abordable pour partager leurs recherches en période de coupures budgétaires, tout en réduisant notre impact environnemental.

Nous nous reverrons en personne en 2028.

Thème 2027 : Rivalités, révoltes et résolutions

L’ALCQ accueille une large gamme de communications, avec des propositions provenant de divers horizons et perspectives. Ce printemps, nous vous invitons à réfléchir plus spécifiquement sur le thème des rivalités, révoltes et résolutions, dans le sillage des multiples antagonismes internes au Canada et de celui caractérisant ses relations actuelles avec les États-Unis. Ce vaste thème tripartite évoque aussi de nombreuses autres situations socio-politiques passées et en cours à travers le monde et se prête ainsi à une grande variété d’analyses. Ce thème n’a PAS pour but de restreindre la visée des propositions, mais plutôt d’encourager les chercheurs·euses à réfléchir aux enjeux liés aux conflits, aux contestations et aux efforts de réconciliation, tels qu’ils sont représentés dans la littérature et le cinéma produits en anglais et en français au Canada.

Parmi les questions immédiates que les chercheurs·euses peuvent se poser, on peut s’interroger sur la manière dont les auteurs·trices, poètes·étesses, cinéastes, rédacteurs·trices d’essais et autres abordent les rivalités dans leurs œuvres. Quelles questions et quels droits sont impliqués dans la mise en compétition et les affrontements interpersonnels ou collectifs ? Comment les situations s’intensifient-elles et quelles sont les mesures prises par certains individus et groupes pour les résoudre et trouver d’autres moyens d’aller de l’avant ? Comment la forme de l’œuvre, le contexte de publication et d’autres paramètres similaires contribuent-ils à notre compréhension de situations complexes et de différences parfois irréconciliables ?

Propositions de communications

Les communications peuvent être prononcées en anglais ou en français. L’ALCQs’efforce d’incarner une association équitable et inclusive et encourage les séances bilingues, ainsi que la recherche thématique et méthodologique sur la littérature et le cinéma sur les questions d’équité, de diversité, d’inclusion et de décolonisation en croisant la langue, la classe, le genre, la sexualité, le handicap et d’autres lieux de hiérarchies sociales et d’oppression.

Nous recherchons des propositions pour différents types de sessions :

● Panel d’articles : Les panélistes présentent une communication formelle de 15 à 20 minutes, suivie de questions et d’une discussion.

● Sessions organisées par les membres : Les organisateurs·trices de panels peuvent présenter leurs propres communications dans la session qu’ils/elles organisent.

● Séminaire en atelier : Les participant·e·s rédigent leurs communications à l’avance et les distribuent aux autres participant·e·s du séminaire avant la conférence. Les participant·e·s sont encouragé·e·s à limiter leurs présentations à 8-12 minutes afin de favoriser une période de discussion substantielle.

● Table ronde : Les participant·e·s font de brèves présentations (environ 5 à 10 minutes) en réponse à une question ou à un problème spécifique, suivies d’une discussion et d’un débat avec le public.

● Pecha Kucha : 20 images sont présentées pendant 20 secondes chacune, accompagnées d’explications ou de commentaires.

● Atelier de développement professionnel : Présentations intensives dirigées par un·e modérateur·trice portant sur des questions de développement professionnel qui sont spécifiquement pertinentes pour les étapes de leur carrière académique.

Date limite de soumission

1. Panels – le dimanche 31 janvier 2027 (avec un résumé de chaque communication proposée)

2. Communications individuelles – le dimanche 21 février 2027

Veuillez préciser (si applicable) dans WORD ou RTF

● Titre de votre communication

● Résumé de votre communication

● La nature de votre présentation (présentation traditionnelle de 20 minutes, affiche, Pecha Kucha, etc.)

● Statut (professeur·e, chercheur·euse indépendant·e, étudiant·e) et une courte notice biographique

● Affiliation institutionnelle

Adresse courriel pour les soumissions : alcq.acql@gmail.com.