Studi Francesi, n° 209 : "Pratiques de lecture et usages de la critique"

Pratiques de lecture et usages de la critique



Dossier dirigé par Morgane Kieffer, Elisa Bricco, Estelle Mouton-Rovira et Frédéric Martin-Achard

Morgane Kieffer, Elisa Bricco, Estelle Mouton-Rovira, Frédéric Martin-Achard, Introduction. Remettre en mouvement les héritages critiques et les pratiques de lecture

Laureline Richard, Jacopo Rasmi, Yves Citton, Comment lire à six mains?

Zoé Perrier, Positions critiques contemporaines: s’adapter aux reconfigurations des champs académique, littéraire et médiatique

Maxime Decout, Quand la critique écrit la lecture: herméneutique et rhétorique

Laurent Demanze, La critique comme conversation. Déplacements du geste critique dans la pratique d’entretien avec des écrivain·es

Nancy Murzilli, Jeux de lecture: pour une interprétation cartomantique des textes littéraires

Célia Fernandez, «Lire pour écrire». Théories et usages de la littérature dans les masters de création littéraire français

Adrien Chapel, De la «recherche-création» à l’avenir de la lecture

Denis Saint-Amand, Comment dégoûter de Rimbaud? Quelques remarques à partir d’exercices scolaires

Heiata Julienne-Ista, Développer l’analyse de réseaux dans les études littéraires en France

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Eugène Ionesco. A trent’anni dalla scomparsa



a cura di Gabriella Bosco e Luana Doni

Gabriella Bosco, Luana Doni, Introduzione

Gabriella Bosco, “Pourquoi est-ce que j’écris?”. Eugène Ionesco, autoritratto

Sandrine Bédouret-Larraburu, Une mise en tension des registres tragique et comique: analyse de quelques procédés mécaniques dans le théâtre d’Eugène Ionesco

Emanuela Ferragamo, “Le Sedie” e altri “Orologi”. L’assurdo parabolico di Wolfgang Hildesheimer in dialogo con Eugène Ionesco

Giuseppe Noto, Leonardo Mancini, Eugène Ionesco e Gian Renzo Morteo. Con un’aggiunta su una messa in scena universitaria di Macbett a Torino (2025)

Paolo Bertinetti, Ionesco nelle lettere di Samuel Beckett

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RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

Medioevo, a cura di M. Colombo Timelli; Quattrocento, a cura di M. Colombo Timelli e P. Cifarelli; Cinquecento, a cura di P. Cifarelli; Seicento, a cura di M. Pavesio e L. Rescia; Settecento, a cura di V. Fortunati e P. Perazzolo; Ottocento: a) dal 1800 al 1850, a cura di L. Sabourin e V. Ponzetto; Ottocento: b) dal 1850 al 1900, a cura di I. Merello e A. Marangoni; Novecento e XXI secolo, a cura di S. Genetti e F. Scotto; Letterature francofone extraeuropee, a cura di E. Pessini; Opere generali e comparatistica, a cura di G. Bosco.