La réputation : revers, désordres, paradoxes, XVIe-début XIXe s. (Orléans)

Colloque interdisciplinaire et international

La Réputation : revers, désordres, paradoxes (XVIe – début XIXe siècle)

Hôtel Dupanloup, Orléans, 12 & 13 novembre 2026

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Programme

Jeudi 12 novembre 2026

9h30 : Accueil des participantes et participants

10h : Mots d’accueil et introduction

10h30 : Session 1 – Identité et réputation politique en contexte de crise

(présidence : Corinne Legoy, Univ. Orléans)

Graziella Gentet (Univ. Lyon 3) : Le renversement de réputation au temps de la Ligue catholique. Confiance, discrédit et réparation dans l’espace lyonnais (1589-1594)

Camille Pollet (Univ. Nantes / EHESS Paris) : Livres et définitions de la roture (XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècles)

Johanne Perrin (ENS/PSL, Paris) : Un parcours semé d’embûches : assurer sa réputation de bon citoyen dans le chaos révolutionnaire

Janne-Laure Le Quang (Cergy Paris Université) : Du mauvais sujet à l’ennemi du gouvernement: la réputation, critère central de dangerosité pour la police napoléonienne

14h : Session 2 – Réputations paradoxales et stratégies d’écriture

(présidence : Laure Depretto, Univ. Orléans)

Mawy Bouchard (Univ. Ottawa, Canada) : La médisance comme ressort paradoxal de publication chez les femmes de lettres (XVIᵉ-XVIIᵉ siècles)

Pauline Phillipps (Univ. Rouen-Normandie) : Le dévoiement des mémoires au XVIIIᵉ siècle. L’aveu des excès comme stratégie de subversion réputationnelle

15h30 : Session 3 – Monde académique et savant

(présidence : Sebastian Türk, Univ. Orléans)

Axelle Boulay (Univ. Tours / Univ. Paris 1) : Affirmer, retrouver ou cultiver une réputation : enjeux d’une rhétorique plurielle dans les lettres de demande de secours et de pensions des savants adressées à l’État au XVIIIᵉ siècle

Marion Brétéché (Univ. Orléans) : Médiatiser la réputation académique jusqu’à l’exclusion : la Société royale des Sciences de Berlin et le journaliste Jean Rousset de Missy (1731-1745)

Fabienne Henryot (ENSSIB, Lyon) : Faire et défaire la réputation bibliographique en temps de polémique (fin XVIIIᵉ– début XIXᵉ siècles)



18h : Les politiques du XXIᵉ siècle face à leur persona : quelles stratégies pour quels enjeux

démocratiques ?

Conférence par Jamil Jean-Marc Dakhlia, Professeur en Sciences de l’Information et de la

Communication, Université Sorbonne Nouvelle – Paris

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Vendredi 13 novembre 2026

9h : Session 4 – Réputation en contexte judiciaire

(présidence : Corinne Leveleux-Teixeira, Univ. Orléans)

Orion Déchand (Univ. Toulouse Jean Jaurès) : La fama, facteur identitaire dans le monde andin colonial (XVIᵉ-XVIIᵉ siècles)

Romain Benoît-Lévy (Univ. Rennes 2) : Les paradoxes d’une forme spécifique de réputation : revers de réputation, instances de validation et procédures de réparation face au Tribunal du point d’honneur (XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècles)

Gabriele Vickermann-Ribémont (Univ. Orléans) : Réputation collective et combats individuels – les actrices applaudies et honnies



11h : Atelier de recherche animé par Candice Le Guern et Gäel Rideau (Univ. Orléans)

Conçue comme un « atelier de recherche », cette session est consacrée à la présentation de

travaux en cours et à la réflexion méthodologique, en mettant l’accent sur l’étude des sources

et les enjeux d’interprétation

13h45 : Session 5 – La mise en scène de la réputation politique

(présidence : Catherine Lanoë, Univ. Versailles Saint Quentin-en-Yvelines)

Cassandre Feuillâtre (Univ. Orléans) : Éloge funèbre, le miroir à deux faces. Entre exercice hagiographique codifié et dénigrement public. L’exemple de Catherine de Médicis

Lukas Michael Holin (Univ. Mainz, Allemagne) : Revers irréversible ? La réception du doge de Gênes à Versailles en 1685



15h : Session 6 – Instances de validation de la réputation artistique

(présidence : Geneviève Haroche, Univ. Orléans)

Paola Licciardi (Parme, Italie) : La fabrique de l’infamie : mécanismes de disqualification et paradoxes de la réputation dans la storiographie de Giorgio Vasari

Gaëlle Viémont (ENSATT, Lyon) : Des tailleurs au Costumier. Réputations instrumentalisées et quête de reconnaissance

Inès Mollard (Ministère de la culture, Paris) : Réception critique, réputation et genre : Constance Meyer, femme artiste au début du XIXᵉ siècle

16h30 : Conclusion

17h : Clôture

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Colloque organisé par le laboratoire POLEN (UR 4710) - Université d'Orléans

Comité d'organisation : Candice Le Guern, Gaël Rideau, Christophe Speroni, Sebastian Türk