Sexteens 2026-2027 : un nouveau cycle de séminaires consacré aux séries adolescentes, à l’amour et aux sexualités (en ligne)

Comment les séries télévisées influencent-elles les représentations de l’amour, du genre et de la sexualité chez les adolescent·es ?

Le cycle de séminaires en ligne Sexteens revient pour une nouvelle saison, avec cinq rencontres programmées d’octobre 2026 à mai 2027.

De Heartstopper aux séries de HBO, en passant par la Dark Romance, les fictions destinées aux adolescent·es occupent une place importante dans la construction des imaginaires amoureux et des représentations du genre et de la sexualité. Quels modèles proposent-elles ? Comment les jeunes spectateurs et spectatrices s’approprient-ils ces récits ? Et quelle place occupent-ils dans leur découverte des relations affectives et sexuelles ?

Pour sa programmation 2026-2027, le séminaire de recherche Sexteens poursuit ses réflexions sur les liens entre adolescence, séries télévisées et identités de genre et de sexualité. À travers cinq rencontres, chercheuses et chercheurs exploreront les représentations médiatiques de l’amour, la réception des séries par les jeunes publics, les pratiques de lecture de la Dark Romance ou encore la représentation de la nudité et de la sexualité adolescentes.

Organisées en ligne, ces séances proposent de croiser les regards scientifiques sur les productions culturelles contemporaines et leur place dans la socialisation des adolescent·es.



LE PROGRAMME 2026-2027

23 octobre 2026, Vincent Mazzaron (Lerass, Université de Toulouse) : « Heartstopper et la génération des possibles : représentations médiatiques de l’amour, du genre et des sexualités adolescentes », discutante Laurence Corroy





4 décembre 2026, Tatiana Daligault (Gresco, Université de Limoges, Gircam, UCL) : « (S’)éloigner (de) l’imaginaire adolescent contemporain ? Réception des teen series par des élèves en fin d’études secondaires », discutante Julie Brusq





29 janvier 2027, Delphine Chedaleux (membre junior de l’Institut universitaire de France, Costech, UTC) : « Romance et socialisation amoureuse des adolescentes », discutante Laurence Corroy





19 mars 2027, Magali Bigey (Elliadd, Université Marie et Louis Pasteur) : « Lire la Dark Romance post-#MeToo : un paradoxe ? », discutante Mouna El Gaied





14 mai 2027, Benjamin Campion (Ceac, Université de Lille) : « Une jeunesse qui se découvre : nudité et sexualité des adolescents dans les séries de HBO », discutante Julie Brusq

Toutes les séances se déroulent en ligne, de 12 h 30 à 13 h 30.

► Lien pour toutes les séances : Séminaire Sexteens | Microsoft Teams