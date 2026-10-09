Sonorités du vivant dans la littérature et le texte musical des XIXe, XXe et XXIe s. : chants, bruits, vocalisations (Sorbonne nouvelle, Université de Lorraine - Laboratoires CRP 19, Thalim et LIS)

« Chant de la pluie », « chant de la forêt », « chant du monde », « chant de la terre », « harmonie du monde », « clavecin des prés », « arbres musiciens », « orchestre des animaux » : la métaphore musicale intervient couramment pour exprimer la beauté des univers sonores autres qu’humain. Elle revêt chaque fois un sens différent, mais le fait linguistique demeure, reliant le langage, la sonorité musicale et la perception des phénomènes acoustiques naturels.

Consacré aux représentations des sonorités du vivant dans la littérature et la musique des XIXᵉ, XXᵉ et XXIᵉ siècles, ce colloque interroge chants, bruits, vocalisations, silences et paysages sonores, qui invitent à repenser la place de l’humain dans le monde sonore qu’il habite et qu’il transforme. À la croisée de l’écopoétique, de la zoopoétique, de l’écocritique, des études postcoloniales et des sound studies, il examine aussi les phénomènes d’intermédialité entre texte et musique et les dispositifs qui façonnent les « voix du vivant ».

Les six séances déclinent ces questionnements selon des approches complémentaires : « Écouter le monde : biophonies et chants du monde » s’intéresse aux langues animales et aux sonorités du monde vivant ; « Pratiques scientifiques et artistiques de l’écoute » aux techniques, instruments et formes d’attention ; « Chants de l’oiseau » aux poétiques de la faune aviaire ; « Bruits animaux et modernité » aux bruissements et sensibilités acoustiques modernes ; « La vie en images sonores » aux figures littéraires sonores par lesquelles le vivant est appréhendé ; « Texte et musicalité du vivant » aux relations entre littérature, musique et écoute.

Le colloque, organisé par les laboratoires CRP 19, Thalim (Université Sorbonne Nouvelle) et LIS (Université de Lorraine), envisage ainsi la biophonie non comme une simple esthétique de la nature, mais comme une poétique de la relation, susceptible de renouveler notre manière d’entendre les voix multiples du vivant.