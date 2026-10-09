Entretien inédit avec Mohamed Mbougar Sarr (podcast Focus Africa)

Alors que l'affaire Thélyson Orélien agite le monde littéraire, rappelant tristement bien d'autres cabales menées contre des auteur·rice·s noir·e·s de langue français, Focus Africa – le Pôle interfacultaire d'études africaines de l'Université de Lausanne – met à disposition du public un entretien inédit réalisé avec Mohamed Mbougar Sarr lors du Salon du livre 2026 au sujet de son roman La plus secrète Mémoire des Hommes (Prix Goncourt 2021).

"J’aime les livres qui sont des livres de passage, qui sont des portes à travers d’immenses bibliothèques.", déclarait l'auteur le 18 mars 2026 à Genève.

Dans son roman La plus secrète Mémoire des Hommes, Sarr met en scène le destin tragique de T.C. Elimane, auteur fictif largement inspiré de Yambo Ouologuem et de l'affaire du Devoir de violence (1968), sur laquelle revenait longuement les actes d'un colloque de mai 2018 accueillis sur Fabula. À l'heure où de semblables accusations planent sur Thélyson Orélien, cette fois-ci en lien au développement exponentionel des IA génératives, Sarr lui exprime toute sa compassion dans une tribune du Nouvel Obs, dans laquelle il analyse avec intelligence les mécanismes de l'affaire (voir également l'entretien qu'il accorde à Mediapart). À sa suite, Christine Le Quellec Cottier rappelle dans un entretien avec Julien Burri pour le journal Le Temps cette triste généalogie que l'histoire littéraire nous enseigne.

Dans le cadre du séminaire "Relire ses classiques : La plus secrète Mémoire des Hommes (2021) de M. M. Sarr et Le Devoir de violence (1968) de Y. Ouologuem", Clara Dietrich et Sébastien Milcé, étudiant·e·s en Master et en Spécialisation, ont présenté à leurs collègues le roman de Mohamed Mbougar Sarr et préparé une interview avec l’auteur, généreux de son temps et de ses réponses. Cette rencontre inédite au Salon du Livre de Genève a pu être enregistrée. Avec l'accord de l'auteur, l'entretien est désormais accessible à tou·te·s via le lien ci-dessous.

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"Il est impossible d’écrire en se débarrassant de la somme de nos lectures et de millénaires de littérature qu’il y a derrière nous, et auxquelles on s’adosse comme écrivain, donc comme lecteur.", nous rappelle Mohamed Mbougar Sarr, invitant dès lors à la méfiance contre tout procès stérile en inauthenticité.