Lexique et temporalités Colloque international TchéCaLex 3 (Québec)

Appel à communications

Lexique et temporalités

Colloque international TchéCaLex 3

Université Laval (Québec, Canada), 19-21 mai 2027

Cette troisième édition du colloque TchéCaLex vise à faire progresser la compréhension des temporalités sous l’angle de leur expression linguistique, en apportant notamment des éléments de réponse aux questions suivantes :

Comment exprime-t-on la/les temporalité(s) ? Se trouve(n/-)t-elle(s) exprimée(s), que ce soit dans le discours ordinaire ou dans des discours plus techniques, sous une forme unitaire ou bien de façon plurielle ?

Quelle(s) signification(s) (polysémies, réseaux de sens entre mots et expressions…) indiquent ces habitudes lexicales ? En particulier, que révèlent les métaphores, expressions figées et autres formes lexicales de la mesure et du découpage du temps, des convergences et des divergences de cultures temporelles, du rapport au passé, au présent et à l’avenir ?

Quelles variations dans les façons de dire le temps et de s’y repérer observe-t-on selon les groupes sociaux, les milieux professionnels ou les générations ? Observe-t-on aussi des différences interindividuelles ?

Qu’est-ce que les modes d’expression de la/des temporalité(s) laissent entrevoir de normes sociales et culturelles d’un groupe ou d’une communauté à une époque donnée ?

Comment les façons de dire le temps diffèrent-elles entre communautés linguistiques et quelles modalités d’expérience et de représentation du temps ces différences interlinguistiques donnent-elles à voir ? Par quelles ressources linguistiques parvient-on à rendre dans une langue des notions temporelles qu’une autre langue lexicalise plus communément et plus directement ?

Quels changements observe-t-on dans l’expression de la/des temporalité(s) d’une époque à l’autre au sein d’une population (à l’échelle locale ou globale, là et pour des périodes de longueur variable) ? Relève-t-on de nouvelles façons de dire le temps sous l’effet des transformations sociales, institutionnelles ou technologiques ?

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L’appel est ouvert à la diversité des approches, tant empiriques que théoriques, ainsi qu’à une pluralité d’ancrages disciplinaires notamment en sciences humaines et sociales, à condition que la dimension lexicale – mots, expressions, façons de dire, processus de sémantisation… – alimente la réflexion proposée.

L’ouverture à une multiplicité d’ancrages disciplinaires impliquera aussi de la part des chercheur·e·s qui œuvrent dans des domaines autres que la linguistique de ne pas chercher à adopter une approche ou une méthodologie de nature linguistique. Ce colloque est à comprendre comme une occasion collective d’approfondir la réflexion sur ce que les façons de nommer et de dire le temps révèlent des formes d’expérience de la temporalité et des modes d’appréhension des notions correspondantes, ainsi que sur la manière dont ceux-ci évoluent.

Axes thématiques (non exclusifs)

histoire/interculturel : comment le vocabulaire de la temporalité évolue-t-il historiquement ? quels changements sémantiques liés à l’expression du temps peut-on observer ? quelles différences entre communautés ou groupes (linguistiques, culturels, professionnels…) ressortent de l’expression des temporalités ?

néologie/création lexicale et terminologique : quelles nouvelles unités lexicales et quelles nouvelles formes d’expression des rapports au temps émergent et se diffusent dans une communauté et dans quel(s) contexte(s) (évolution des techniques ? des rythmes sociaux ? des habitudes pratiques ?...) ?

lexicographie : comment le lexique du temps est-il traité dans les dictionnaires et autres ressources lexicographiques (ex. glossaires, relevés d’enquêtes, bases de données lexicales) ?

épistémologie : comment des auteurs ou autrices exploitent-ils/elles les ressorts lexicaux pour produire des distinctions conceptuelles et contribuer ainsi à forger leur conception du temps ? quels usages terminologiques révèlent un ancrage dans une tradition intellectuelle (durkheimienne, bergsonienne, braudélienne, benvénistienne…) vis-à-vis de la question du temps ?

D’autres angles d’approche pourront être proposés, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la problématique générale de l’appel et abordent des faits documentés directement reliés au thème de la temporalité.

Critère

Qu’elles s’inscrivent dans l’un ou l’autre ou dans plusieurs champs disciplinaires au sein des sciences humaines et sociales (linguistique, anthropologie, sociologie, psychologie, histoire, archéologie, géographie…), les communications devront reposer, au moins en partie, sur des données empiriques (discours issus d’entretiens ou produits dans différents cadres énonciatifs – de l’oral spontané à l’écrit formel –, résultats d’enquêtes, données lexicographiques, etc.).

Langue du colloque

Les communications – d’une trentaine de minutes – seront présentées en français. Les faits de langue étudiés pourront toutefois relever d’autres langues que le français, ou reposer sur une comparaison entre plusieurs langues.

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Modalités de soumission

Informations générales

- le/les nom(s) des auteurs/autrices (les communications conjointes sont acceptées)

- l’affiliation institutionnelle (le cas échéant)

- une adresse courriel

Format de la proposition : résumé de 300 mots (compte non tenu de la bibliographie), avec les éléments suivants :

- un titre concis

- un énoncé clair et explicite de l’objet ou des objets étudiés, des données exploitées et des enjeux qui se rapportent à l’étude

- une liste de 4 à 6 mots-clés

- une bibliographie indicative de 3 à 5 références

Le dépôt des propositions de communication s’effectue exclusivement sur la plateforme Fourwaves : [https://event.fourwaves.com/fr/tchecalex3]





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Calendrier

Date limite de soumission des propositions : 30 novembre 2026

Notification aux auteurs/autrices : mi-janvier 2027

Dates du colloque : 19-21 mai 2027

Une publication qui reprendra une partie des études présentées au colloque est prévue.

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Conférences invitées

Gaétane Dostie (Université de Sherbrooke, Canada)

Simon Grondin (Université Laval, Québec, Canada)

Daniel Mercure (Université Laval, Québec, Canada)

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Modalité d’inscription au colloque

Lieu d’inscription : les inscriptions au colloque se feront sur la plateforme Fourwaves : [https://event.fourwaves.com/fr/tchecalex3]



Frais d’inscription :

Enseignant·e·s-chercheur·e·s et chercheur·e·s : 200 dollars canadiens

Étudiant·e·s et post-doctorant·e·s : 100 dollars canadiens

Comité scientifique

Catherine Azoulay (Université Paris Cité, France)

Gianenrico Bernasconi (Université de Neuchâtel, Suisse)

Lynne Bowker (Université Laval, Québec, Canada)

Jimena Canales (Vice-Chair of the Board of the American Academy of Learned Societies, États-Unis)

Marie Carcassonne (Université Paris Dauphine-PSL, France)

Vincent Collette (Université du Québec à Chicoutimi, Canada)

Ondřej Drobník (Université de Bohême de l’Ouest ; Université Charles, République tchèque)

Patrick Duffley (Université Laval, Québec, Canada)

Christiane Dunoyer (Centre d’études francoprovençales, Saint-Nicolas, Italie)

Aline Francœur (Université Laval, Québec, Canada)

Anne Gensane (Université Paris Cité ; Université d’Artois, France)

Simon Grondin (Université Laval, Québec, Canada)

Benoît Hachet (École des hautes études en sciences sociales, France)

Jan Holeš (Université d’Ostrava, République tchèque)

John Humbley (Université Paris Cité, France)

Christine Jacquet-Pfau (CY Cergy Paris Université, France)

Alicja Kacprzak (Université de Łódź, Pologne)

Nejmeddine Khalfallah (Université Jean Moulin Lyon 3, France)

François Laplantine (Université Lumière Lyon 2, France)

Jan Lazar (Université d’Opole, Pologne ; Université d’Ostrava, République tchèque)

Marie-Claude L’Homme (Université de Montréal, Canada)

Megan Lukaniec (Université Laval, Québec, Canada)

Daniel Mercure (Université Laval, Québec, Canada)

Olga Nádvorníková (Université Charles, République tchèque)

Andrzej Napieralski (Université de Łódź, Pologne)

Alena Němcová Polická (Université Masaryk, République tchèque)

Vincent Nyckees (Université Paris Cité, France)

Chiara Preite (Università degli Studi di Milano, Italie)

Zuzana Puchovská (Université Comenius de Bratislava, Slovaquie)

Lucia Ráčková (Université Matej Bel, Slovaquie)

Jean-Marc Ramos (Université Paul-Valéry, Montpellier, France)

Laurence Servel (Université Paris Dauphine-PSL, France)

Gilles Siouffi (Sorbonne Université, France)

Côme Souchier (Université de Haute-Alsace, France)

Sandrine Tailleur (Université du Québec à Chicoutimi, Canada)

Giovanni Tallarico (Université de Vérone, Italie)

André Thibault (Sorbonne Université, France)

Alexandra Tsedryk (Mount Saint Vincent University, Canada)

Audrey Tuaillon Demésy (Université Marie et Louis Pasteur, France)

Ségolène Vandevelde (EDYTEM, CNRS et Université Savoie Mont Blanc, France ; Université du Québec à Chicoutimi, Canada)

Valentina Vapnarsky (CNRS et École pratique des hautes études, France)

Thomas Verjans (Université Toulouse Jean Jaurès, France)

Laurent Vidal (La Rochelle Université, France)

Silvia Domenica Zollo (Università degli Studi di Napoli « Parthenope », Italie)

Comité d’organisation

Bruno Courbon (Université Laval, Québec, Canada)

Matthew Hatvany (Université Laval, Québec, Canada)

Helena Horová (Université de Bohême de l’Ouest, Pilsen, République tchèque)

Radka Mudrochová (Université Charles, Prague ; Université de Bohême de l’Ouest, Pilsen, République tchèque)

Contact

tchecalex3@ulaval.ca