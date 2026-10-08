Constellations zoliennes.

Étudier les personnages d’Émile Zola par rapprochements

29-30 avril 2027, Dijon

Colloque organisé avec le soutien du laboratoire CPTC

(Université Bourgogne Europe)

Appel à communications

Le personnage reste une notion « problématique1 », comme l’a souligné Vincent Jouve, mais il est toujours central et polyvalent en ce qu’il peut être tour à tour le cœur sensible de l’identification du lecteur et de sa mémoire de l’œuvre, un objet de recherche théorique, le vecteur des valeurs du texte ou bien encore la figure fictionnelle d’une manière d’être au monde. Il offre donc à l’analyse un vaste champ des possibles et, si Zola définit son œuvre romanesque en termes architecturaux2, force est de constater que ce « monument » est habité par un personnel foisonnant qui a fait l’objet de nombreux travaux aux méthodologies et aux voies critiques diverses : courtes notices de dictionnaire qui offrent une connaissance d’ensemble des personnages zoliens3, approche théorique qui examine leur construction comme une sémiotique4, analyses monographiques d’un personnage5 ou d’un groupe que rassemblent des caractéristiques sociales6, narratives7 ou stylistiques8.

Zola lui-même encourage à regrouper ses personnages lorsqu’il emploie l’image du « fil qui conduit mathématiquement d’un homme à un autre homme » dans la préface de La Fortune des Rougon. La nature de ce fil est d’emblée double, héréditaire et sociologique, mais si l’on remonte un peu plus loin dans la genèse de l’œuvre, on s’aperçoit qu’il relève également d’une dynamique narrative durable, selon un folio qui présente les personnages comme « se rattachant [les uns aux autres], servant de compléments ou de repoussoirs9 ». Il oriente ainsi l’analyse du système de ses personnages vers la mise au jour d’un jeu de correspondances ouvert, activées par les deux ressorts que sont la complémentarité et l’opposition.

Le choix d’une organisation romanesque par cycle, ceux des Rougon-Macquart, des Trois Villes et des Quatre Évangiles, ajouté à sa méthode de travail par laquelle il programme et distribue, encourage un peu plus à explorer la profusion de son personnel pour y percevoir des micro-structures, de la même manière qu’il a intégré des « micro-cycles10 » dans son Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire.

La métaphore astronomique des constellations employée dans l’intitulé du colloque appelle donc à tisser de nouveaux fils et à opérer des rapprochements inédits, dans des catégories préétablies – la famille, le métier, l’âge – mais aussi hors d’elles11. Fondée sur le « fonctionnement en texte12 » des personnages zoliens et grâce à la multiplicité des perspectives, chacune des contributions aura pour enjeu d’identifier « machine à doubles13 », machines à triples ou plus encore.

Depuis quelques décennies maintenant, la critique a mis en avant la polyphonie et l’épaisseur de l’œuvre zolienne, définie par Olivier Lumbroso comme « simplexe14 » et, de ce fait, ouverte à de nouvelles lectures. Le cadre épistémique que nous nous fixons pour le colloque invite donc à croiser les théories de la réception avec des angles d’approche variés – épistémocritique, générique, génétique, idéologique, thématique, esthétique, etc. – qui reflètent les champs de recherche de chacun et chacune. Se dessineront ainsi les constellations reliant un personnage à un autre dans une analyse dynamique en ce qu’elle s’autorise la liberté de ses hypothèses.

Les communications pourront explorer les axes suivants, qui peuvent se recouper :

1) les constellations familiales

2) les complémentarités et les oppositions

3) les relations de pouvoir et rapports de force

4) les réseaux fondés sur un motif

5) le personnage collectif et les relations de l’individu au groupe

6) les impasses auxquels mèneraient des fils a priori pertinents.

Les propositions de communication (titre et résumé de 3000 signes espaces comprises) accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique) sont à adresser avant le 6 janvier 2027 à Fanny Drouot (fanny.drouot@free.fr) et Marie-Ange Fougère (marie-ange.fougere@ube.fr).

La durée de chaque communication sera de 25 minutes.

Après examen des propositions, les réponses seront adressées le 29 janvier 2027.

Direction scientifique

Fanny Drouot (Université Bourgogne Europe, CPTC)

Marie-Ange Fougère (Université Bourgogne Europe, CPTC)

Comité scientifique

Véronique Cnockaert

Philippe Hamon

Béatrice Laville

Olivier Lumbroso

Éléonore Reverzy

Marie Scarpa

1 Vincent Jouve, « Pour une analyse de l’effet-personnage », Littérature, n° 85, 1992, p. 103.

2 « Mes livres sont des labyrinthes où vous trouverez, en y regardant de près, des vestibules et des sanctuaires, des lieux ouverts, des lieux secrets, des corridors sombres, des salles éclairées. Ce sont des monuments […] », Émile Zola, « Zola et l’inconnu », entretien avec Charles Morice, Le Journal, 20 août 1894.

3 Colette Becker, Gina Gourdin-Servenière, Véronique Lavielle, Dictionnaire d’Émile Zola, Paris, Robert Laffont, 1993.

4 Philippe Hamon, Le Personnel du roman : le système des personnages dans les « Rougon-Macquart » d’Émile Zola, Genève, Droz, 1983.

5 Citons par exemple la lecture ethnocritique d’Angélique Rougon par Marie Scarpa, L’éternelle jeune fille : une ethnocritique du Rêve de Zola, Paris, Champion, 2009.

6 La figure du savant (Jacques Noiray), celle du médecin (Jean-Louis Cabanès), les adolescents (Véronique Cnockaert), sans oublier les femmes qui ont fait l’objet de nombreux travaux.

7 Les figurants étudiés par Éva Le Saux dans une thèse récente, Une société anonyme. Poétique de la figuration dans les œuvres des Goncourt, de Flaubert et de Zola, Université Sorbonne Nouvelle, 2025.

8 L’usage de l’ironie dans la représentation de la bourgeoisie étudiée par Marie-Ange Fougère, L’ironie naturaliste : Zola et les paradoxes du sérieux, Paris, Champion, 2001.

9 Émile Zola, dossier préparatoire des Rougon-Macquart, manuscrit NAF 10.345, f°13.

10 Pagès Alain, « La Fortune des Rougon : lectures programmées », Laville B. et Pellegrini F. (dir.), La Fortune des Rougon d’Émile Zola, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2015, p. 20.

11 Dans une communication, Fanny Drouot a relié les personnages de Primevère, Pascal et Phasie examinés comme des balises du naturalisme zolien, « Dynamique du naturalisme zolien », colloque Sciences et techniques dans la seconde moitié du XIXe siècle. Zola et ses contemporains, Palaiseau, École Polytechnique, Paris, École Normale Supérieure, 22-23 janvier 2026.

12 Vincent Jouve, « Pour une analyse de l’effet-personnage », art. cit., p. 107.

13 Marie Scarpa, « Figures du sauvage dans La Fortune des Rougon », dans Laville B. et Pellegrini F. (dir.), La Fortune des Rougon d’Émile Zola, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2015, p. 212.

14 La notion de « simplexité » – ensemble de solutions trouvées pour résoudre un problème complexe de façon active et dynamique – a été théorisée par Alain Berthoz (La Simplexité, Paris, Odile Jacob, 2009).