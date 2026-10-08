Monstres et monstruosités. Penser l'altérité inquiétante (revue Nuit blanche)

Monstres et monstruosités. Penser l'altérité inquiétante



Bêtes fabuleuses, créatures des profondeurs, présences tapies au seuil des maisons ou aux frontières du monde connu, ils donnent corps à ce qui nous effraie et nous échappe. Ils peuvent cependant avoir figure humaine : la monstruosité et la terreur ne sont pas le propre des bêtes imaginaires. Elles entrent parfois dans le réel, se logent dans les gestes ordinaires, les rapports de pouvoir, les violences intimes ou collectives. Le monstre est une présence qui dépasse les catégories, défie les certitudes, éprouve les limites de ce qu’une société reconnaît comme humain, naturel ou acceptable. Il suscite l’effroi, la fascination, la compassion… et parfois une étrange proximité.

Une attention particulière pourra être portée aux savoirs que les monstres exigent de celles et ceux qui les affrontent. Pour les vaincre, leur échapper ou apprendre à vivre avec eux, il faut souvent observer leurs habitudes, comprendre leur fonctionnement. Nous invitons également à réfléchir aux passages entre monstruosité imaginaire et violence réelle. Comment la littérature représente-t-elle la cruauté humaine, les mécanismes de domination ou les systèmes qui rendent l’horreur possible. Il est possible d’interroger, par exemple : ce que désigne le monstrueux ? Qui possède le pouvoir de nommer le monstre, de le tenir à distance ou de lui donner la parole ? De la créature rejetée à la violence socialement admise, les œuvres nous invitent à examiner les regards qui fabriquent la monstruosité autant que les actes qui la manifestent. Comment les œuvres construisent-elles cette connaissance ? Comprendre le monstre permet-il de réduire la terreur, de trouver une prise sur lui, de négocier une coexistence ? Que reste-t-il de son pouvoir lorsque ses faiblesses, ses besoins ou ses blessures deviennent lisibles ?

Ce numéro souhaite accueillir des analyses critiques, des lectures croisées et des propositions qui interrogent les monstres comme constructions esthétiques, politiques ou affectives. Nous encourageons les contributions qui feront dialoguer les genres, les supports et les époques, et qui éclaireront aussi bien la persistance de certaines figures que l’émergence de nouvelles monstruosités. Lire les monstres, c’est chercher à comprendre ce qui nourrit nos terreurs, ce qu’elles nous font accepter ou rejeter, et les manières dont les récits nous apprennent à leur faire face.

Articles possibles

Ce numéro accueillera des contributions variées, articulées autour des pistes suivantes :

Articles de fond ou réseau d’œuvres explorant les écritures des lieux et des paysages.

Portraits d’auteur·rice·s dont les œuvres s’accordent avec la thématique, d’éditeur·rice·s travaillant ces questions, de médiateur·rice·s, etc.

Réflexions sur les enjeux de traduction dans le corpus.

Analyses de tendances contemporaines, repérables dans les librairies, les maisons d’édition, les festivals.

Critiques d’œuvres récentes inscrites dans cette mouvance.

Rubriques satellites, plus libres, ouvertes à la forme brève, fragmentaire ou interdisciplinaire.

Textes de création explorant la thématique du numéro.

Toutes les formes littéraires et narratives sont les bienvenues : roman, poésie, théâtre, bande dessinée, récit graphique, littérature jeunesse, jeux narratifs, balados, récits numériques ou hybrides, performance. Le dossier accueillera également des propositions de vulgarisation destinées à élargir les perspectives critiques auprès d’un lectorat curieux, non spécialiste, mais exigeant.

Modalité de soumission

Les articles complets sont attendus pour le 5 décembre 2026.

Chaque texte doit faire entre 1 et 7 pages.

Le titre du courriel doit indiquer “soumission 181” et le corps du mail doit nous permettre de connaître votre nom complet. Merci d’indiquer également votre province ou pays de résidence.

Les textes doivent être rédigés en français.

Les propositions et articles doivent être envoyés à textes[at]nuitblanche.com.

Chaque texte fera l’objet d’une révision éditoriale et d’une révision linguistique accompagnée de commentaires, avant validation finale.

Les envois doivent être au format éditable (.docx, .doc, .odt ou Google Documents) pour permettre le travail de révision.

Un·e auteur·rice publié·e ne peut critiquer ses propres œuvres ou les œuvres publiées dans la même maison d’édition ou collection. Il est également demandé aux auteur·rice·s de signaler tout possible conflit d’intérêt avec l’auteur·rice ou les auteur·rice·s mobilisé·e·s dans le texte.

Les propositions ne respectant pas ces conditions ne seront pas considérées.

Les articles sélectionnés pour publication seront rémunérés à hauteur de 35$ par feuillet de 350 mots.