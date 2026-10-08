« Pratiques et pensées des jardins de la Méditerranée : littératures, arts, territoires et écologies » / « Pratiche e pensieri dei giardini del Mediterraneo: letterature, arti, territori ed ecologia » (France & Italie)

« Pratiques et pensées des jardins de la Méditerranée : littératures, arts, territoires et écologies » /

« Pratiche e pensieri dei giardini del Mediterraneo: letterature, arti, territori ed ecologia »

À la croisée des études littéraires, artistiques, historiques, territoriales et écologiques, le colloque « Pratiques et pensées des jardins de la Méditerranée : littératures, arts, territoires et écologies » propose d’interroger le jardin méditerranéen comme espace de création, de transmission et de réflexion. Pendant trois jours, ce colloque international réunira des spécialistes français et italiens autour d’une question commune : que nous disent les jardins méditerranéens de nos manières d’habiter, de représenter et de penser le monde ?

Les différentes communications s’intéresseront notamment à l’histoire des jardins et des paysages, aux circulations végétales et culturelles en Méditerranée, aux représentations du jardin dans les arts et la littérature, ainsi qu’aux enjeux contemporains liés aux pratiques et aux transformations des territoires.

Histoire des jardins, littérature, cinéma, philosophie, botanique, écologie et pratiques artistiques se rencontreront ainsi pour faire émerger une vision plurielle du jardin méditerranéen, envisagé non seulement comme un héritage culturel et artistique, mais aussi comme un espace vivant au cœur des enjeux écologiques contemporains.

Programme complet en français ici.

Programme complet en italien ici.