L'actrice au travail, Europe - XIXe siècle (Metz)

Colloque international - Université de Lorraine - Metz - Campus Saulcy - Salle Ferrari

Ce colloque international se conçoit comme une contribution à l’histoire des femmes au XIXe siècle par le truchement d’une catégorie socioprofessionnelle encore peu investie sur la période, à savoir l’actrice de théâtre. Figure à la fois admirée et calomniée, elle condense l’ensemble des problématiques qui ont traversé le siècle au sujet du statut des femmes. Car l’actrice est à la fois une femme-support des représentations imaginaires et une travailleuse qui déploie son activité au sein de la sphère publique. Ce colloque constitue le premier d’une série de trois qui se dérouleront jusqu’à l’hiver 2028. Son objectif consiste à documenter les conditions de travail des actrices en Europe en favorisant la rencontre de chercheurs qui ont réfléchi au statut de l’actrice dans des contextes politiques, économiques, sociaux et religieux différents.

Programme

Mercredi 2 décembre 2026

Session I – Le travail encadré : Lois, contrats, réglements, corporations (président de session : Jean-Claude Yon)

13h30 - Ouverture du colloque

13h40 - Sylvain Nicolle (CHCSC, Université Paris Sarclay) - Les contrats d’actrices en France au XIXe siècle : panorama juridique des spécificités de l’engagement théâtral féminin (1804-1914)

14h10 - Marta Brites Rosa (Université de Lisbonne) - Entre émancipation juridique et vulnérabilité professionnelle : le travail des actrices portugaises au début du XIXe siècle

14h40 - Discussions et Pause

15h30 - James Carlioz (Université de Lorraine) - Le traitement administratif des actrices et danseuses de mélodrame : statuts familiaux, garanties et évolution des carrières

16h00 - Laurène Haslé (Paris 8) - De l’engagement au premier rôle, parcours et quotidien de comédiennes de la troupe du Théâtre du Gymnase

16h30 - Hélène Marquié (Paris 8) - Émergences d’une parole professionnelle, ce qui disent des danseuses de leur travail (1871-1914)

17h00 - Discussions

Jeudi 3 décembre 2026

Session II - Subir ou façonner l'emploi (présidente de session: Roxane Martin)

9h00 - Guillaume Cousin (Université d’Artois) - Succéder à une vedette : l’exemple paradigmatique de la succession de Mlle Raucourt (1803)

9h30 - Pauline La Burthe (Sorbonne Université) - Un aspect méconnu du travail d’actrice : combattre sur les scènes du boulevard sous la Révolution et l’Empire

10h00 - Lucia Lapenna (Université de Salerne – Université de Lorraine) - Regards sur le corps et la performance au féminin : conditions de travail et réception des actrices françaises dans l’Italie napoléonienne (1806-1815)

10h30 - Discussions et Pause

Session III - Santé, accidents du travail (présidente de session : Roxane Martin)

11h00 - Martin Barré (EHESS) - Le travail empêché. Les chanteuses de l’Opéra de Paris face à la santé au XIXe siècle

11h30 - Maxance Lardjane (Université Polytechnique Hauts-de-France) - “Ma voix me faisait pleurer”. La vie théâtrale de Marceline Desbordes-Valmore (1797-1823)

12h00 - Nathalie Coutelet (Paris 8) - Les risques du métier : l’accident dans la carrière des actrices (1841-1892)

12h30 - Discussions

Session IV - Le poids de l'âge (présidente de session : Suzanne Rochefort)

14h30 - Agathe Giraud (Université d’Artois) - Prendre des rides à la Comédie-Française : l’actrice aux prises avec l’âge dans le premier XIXe siècle

15h00 - Konstantza Georgakaki (Université d’Athènes) - L’âge des actrices : un secret bien caché pour le système des rôles en Grèce, au XIXe siècle

15h30 - Malo Maleszka (Université Lyon 2) - Retrouver sa voie. La seconde carrière des cantatrices françaises et italiennes au XIXe siècle

16h00 - Discussions

Vendredi 4 décembre 2026

Session V - Misère et prostitution (présidente de session : Gabrielle Houbre)

9h30 - Pauline Guyot (Université Panthéon-Sorbonne) - L’actrice mise en ses meubles : mécanique matérielle et économie de la réussite scénique à Paris au XIXe siècle

10h00 - Emmanuelle Delattre-Destemberg (Université Polytechnique Hauts-de-France) - “Deux dames de bonne humeur et d’agréable figure”. Travail, précarité et prostitution à l’Académie de musique (Paris, XIXe siècle)

10h30 - Discussions et Pause

Session VI - Stratégies d'émancipation (présidente de session : Suzanne Rochefort)

11h00 - Romain Jobez (Université de Caen) - Comment travailler son rôle : Caroline Jagemann au théâtre de la Cour grand-ducale de Weimar

11h30 - Lucille Vicq (Sorbonne université) - Réseaux féminins et construction d’une carrière d’actrice : le cas de Róza Széppataki Déryné

12h00 - Marie-Hélène Quéval (Le Mans Université) - Léontine Fay (1810-1876). De Paris à Saint-Pétersbourg

12h30 - Discussions et clôture du colloque