Pierre Vinclair, Le Mot juste. Essai sur la politique du langage

Le langage est devenu un champ de bataille. Des policiers de la langue officielle aux militants qui y voient la première instance révolutionnaire, des critiques du fascisme de la « novlangue » aux paranoïaques de la « bataille culturelle », les mots semblent désormais investis d’un pouvoir sans limite, que chacun souhaiterait se réapproprier.
Derrière cette illusion, toutefois, se cachent un ensemble de croyances et de clichés relatifs à l’usage public et politique des mots – qui en font autant d’instances magiques. À rebours de cette tendance qui fait les débats et les querelles du présent, Pierre Vinclair livre une enquête urgente, à la fois poétique et métaphysique, sur les conditions réelles de la puissance politique du langage.
Que peut-on vraiment faire avec les mots ? Comment le faire ? Comment dire enfin le mot juste ? Pour répondre à ces questions, il n’y a qu’un seul chemin possible : retrouver, au cœur même des phrases, de leurs articulations et de leur syntaxe, leur propre capacité anarchique de création, en dehors de toute institution établie.
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Sommaire
Première partie : Les signes saignent
1. Le mot arbitraire
« Et si on trouvait le mot juste pour fratrie de sœurs ! »
Face-à-face
Usages
2. Le chant de l’éveil
Quatre thèses et cinq postures
Identité et contradiction
Le spectacle des signes
Deuxième partie : L’épaisseur du langage
1. Qui parle de quoi
Je vais dire quelque chose du langage
C’est quoi
Vers le possible
2. Quatre strates
Chaos, nature, langage, société
Métaphysiques classiques
Réalité du langage
Troisième partie : Le discours révolutionnaire
1. La bataille culturelle n’aura pas lieu
« Tout est politique »
Gramsci pour les nuls
Incantation et institution
2. Les structures parlent aux structures
Qui a le droit ?
Pas un dîner de gala
La politique de la pensée
Quatrième partie : L’art contre la culture
1. Anarchy in the Syntax
Anarchique
Anarchiste
Érotique
2. Une création sans statut
Le poème et le rite se ratent
L’objet de la peinture
Creuse