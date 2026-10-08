Pierre Vinclair, Le Mot juste. Essai sur la politique du langage

Le langage est devenu un champ de bataille. Des policiers de la langue officielle aux militants qui y voient la première instance révolutionnaire, des critiques du fascisme de la « novlangue » aux paranoïaques de la « bataille culturelle », les mots semblent désormais investis d’un pouvoir sans limite, que chacun souhaiterait se réapproprier.

Derrière cette illusion, toutefois, se cachent un ensemble de croyances et de clichés relatifs à l’usage public et politique des mots – qui en font autant d’instances magiques. À rebours de cette tendance qui fait les débats et les querelles du présent, Pierre Vinclair livre une enquête urgente, à la fois poétique et métaphysique, sur les conditions réelles de la puissance politique du langage.

Que peut-on vraiment faire avec les mots ? Comment le faire ? Comment dire enfin le mot juste ? Pour répondre à ces questions, il n’y a qu’un seul chemin possible : retrouver, au cœur même des phrases, de leurs articulations et de leur syntaxe, leur propre capacité anarchique de création, en dehors de toute institution établie.

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Sommaire

Première partie : Les signes saignent

1. Le mot arbitraire

« Et si on trouvait le mot juste pour fratrie de sœurs ! »

Face-à-face

Usages

2. Le chant de l’éveil

Quatre thèses et cinq postures

Identité et contradiction

Le spectacle des signes

Deuxième partie : L’épaisseur du langage

1. Qui parle de quoi

Je vais dire quelque chose du langage

C’est quoi

Vers le possible

2. Quatre strates

Chaos, nature, langage, société

Métaphysiques classiques

Réalité du langage

Troisième partie : Le discours révolutionnaire

1. La bataille culturelle n’aura pas lieu

« Tout est politique »

Gramsci pour les nuls

Incantation et institution

2. Les structures parlent aux structures

Qui a le droit ?

Pas un dîner de gala

La politique de la pensée

Quatrième partie : L’art contre la culture

1. Anarchy in the Syntax

Anarchique

Anarchiste

Érotique

2. Une création sans statut

Le poème et le rite se ratent

L’objet de la peinture

Creuse