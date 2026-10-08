Journée d’agrégation du Collège Sévigné sur Christine de Pizan, Le Livre de la Cité des dames (Paris)

Journée d’agrégation de Lettres - Christine de Pizan, Le Livre de la Cité des dames

Orgs. S. Delale, A. Quillien, G. Puma

Le samedi 14 novembre 2026

La journée aura lieu dans les bâtiments du Collège Sévigné, 28, rue Pierre-Nicole (75005), salle Colson, premier étage.

Une inscription préalable est nécessaire auprès d’Astrid Quillien : a.quillien@collegesevigne.fr.

Programme :

· 9h30-10h : accueil des participants

1ère session, présidée par Sarah Delale (Univ. Paris 8)

· 10h15-11h15 – Marie-Antoinette Alamenciak (Université de Lausanne) : « Les personnages dans La Cité des dames ».

· 11h15-12h15 – Silvère Menegaldo (Université de Tours) : « L’histoire de Grisélidis dans La Cité des dames (chap. II.50) : intertextualité et exemplarité, d'un recueil à l’autre ».

Pause déjeuner - buffet sur place

2e session, présidée par Giulia PUMA (Collège Sévigné – Univ. Côte d’Azur)

· 13h45-14h45 – Tristan Fourré (Nantes Université) : « Cuirs, armures et parures : (dé)vêtir le genre dans le Livre de la Cité des dames de Christine de Pizan ».

· 14h45-15h45 – Philippe Maupeu (Université de Bordeaux) : « Mise en perspective de la construction de l'ethos de la clergesse (Epistre Othea, Débat sur les épîtres du Roman de la Rose) ».

Pause

· 16h-17h – Charlotte Denoël (BnF) & Nancy Thebaut (Université d’Oxford) : « Exposer Christine de Pizan aujourd’hui ».