Anne Carson, prix Nobel 2026

Anne Carson Prix Nobel de littérature 2026



L’Académie suédoise a attribué le Prix Nobel de littérature 2026 à la Canadienne Anne Carson. Elle succède à l’écrivain hongrois László Krasznahorkai, distingué en 2025. L’annonce a été faite ce jeudi 8 octobre à Stockholm par l’Académie suédoise.

Anne Carson, née à Toronto en 1950, est poétesse, essayiste, traductrice et spécialiste des langues et littératures classiques. Son travail brouille les frontières entre poésie, essai, récit, traduction et réécriture des mythes grecs. Elle a enseigné la littérature classique et comparée, notamment à l’université du Michigan, et avait déjà reçu en 2020 le prix Princesse des Asturies des Lettres, qui saluait cette manière de faire dialoguer l’Antiquité avec les formes contemporaines.



L’un de ses titres les plus connus, Autobiographie du rouge, roman en vers inspiré du mythe de Géryon, a paru en français en 2020 chez L’Arche dans une traduction de Vanasay Khamphommala. Le livre mêle récit amoureux, mythologie grecque et forme poétique. Il a été prolongé en 2022 par Rouge Doc, traduit par la même personne.



Son rapport à la culture française apparaît particulièrement dans Atelier Albertine : un personnage de Proust, traduitau Seuil en 2017, dans la collection « Fiction & Cie », et traduit par Claro. Anne Carson y démonte et recompose la figure d’Albertine dans À la recherche du temps perdu, sous la forme d’une série de fragments mêlant critique, poésie et ironie.

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