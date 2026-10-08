Le plaisir comme fin de l’art ? Statut et fonction du plaisir dans les théories et les pratiques artistiques de l’Europe du XVIIe siècle (UNIL, Lausanne)

Colloque international

Université de Lausanne, Géopolis, salle 2227

Organisation : Gabriel Batalla-Lagleyre (Unil) et Antoine Gallay (Unil)

Avec le soutien du FNS

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Jeudi 26 novembre 2026

14h00 Accueil des participants

14h15 Introduction (Gabriel Batalla-Lagleyre et Antoine Gallay)

Session 1. Penser le plaisir artistique

Modération : Pauline Randonneix (Unil)

14h45 Nathalie GODNAIR (Université de Tours)

« Le plaisir des choses qui touchent nos sens » : sources, manifestations et légitimation du plaisir esthétique dans le Tableau des passions humaines, de leurs causes et de leurs effets (1620) de Nicolas Coëffeteau

15h30 Pause

16h00 Déborah BLOCKER (UC Berkeley)

Plaisirs de la sociabilité, plaisirs de l'amour et plaisirs de la fiction dans La Clélie et Les Conversations de Mlle de Scudéry : plusieurs « arts de faire » rassemblés par une seule forme de jouissance ?

16h45 Lola KANTOR-KAZOVSKY (Hebrew University of Jerusalem)

Roger de Piles's Theory of Painting and Seventeenth-Century Philosophical Discourses on Musical Pleasure (and Displeasure)

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Vendredi 27 novembre 2026

Session 2. Le plaisir de créer

Modération : Antoine Gallay (Unil)

9h30 Laurence PLAZENET (Université Clermont Auvergne)

Créer : un plaisir coupable ?

10h15 Gabriel BATALLA-LAGLEYRE (Université de Lausanne)

« Que le peintre traite son art comme un amant fait sa maîtresse ? » Travail et plaisir de la peinture au XVIIe siècle

11h00 Pause

Session 3. Paradoxes du plaisir I : le sensible et l'intelligible

Modération : Antoine Gallay (Unil)

11h30 Marianne COJANNOT-LE BLANC (Université Paris Nanterre)

Plaisir intellectuel, plaisir sensible

12h15 Fulvio ACCARDI (Université de Padoue)

« Un portrait porte absence et présence, plaisir et déplaisir ». Le plaisir de la représentation chez Pascal : un nouveau statut de l'image ?

13h00 Repas

14h30 Intermède : Présentation de la base de données du projet Grand siècle par Maxime HUMEAU (Université de Lausanne)

Session 4. Paradoxes du plaisir II : la laideur et l'horreur

Modération : Jan Blanc (Unil)

14h45 Emmanuelle HÉNIN (Sorbonne Université)

Zeuxis mort de rire ou le plaisir mortel de la laideur

15h30 Pause

16h00 Ralph DEKONINCK (UCLouvain)

Plaisir de l'horreur, horreur du plaisir. L’esthétique anti-cathartique du martyre à la charnière des XVIe et XVIIe siècles

16h45 Lorenzo PERICOLO (Florida State University)

Pleasure, Horror, and Meta-Narrative: On Jusepe de Ribera's Two Versions of Apollo and Marsyas

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Samedi 28 novembre 2026

Session 5. Le plaisir de la lecture

Modération : Gabriel Batalla-Lagleyre (Unil)

9h30 Bernard TEYSSANDIER (Univ. de Reims Champagne-Ardenne)

L’art de gouverner à l’épreuve du plaisir et des plaisirs : l’éducation de Louis XIII et ses représentations

10h15 Constance CAGNAT-DEBŒUF (Sorbonne Université)

Plaisir et mystification : le cas Perrault

11h00 Pause

Session 6. Le plaisir de la collection

Modération : Gabriel Batalla-Lagleyre (Unil)

11h30 Alice FORNASIERO (Université Rennes 2)

Le plaisir de l'empereur : collectionnisme, représentation et critique à la cour de Rodolphe II à Prague

12h15 Antoine GALLAY (Université de Lausanne)

Collectionnisme et plaisir de la connaissance : l'émergence du goût pour l'œuvre complet en Europe

13h00 Conclusion (Jan Blanc).

Illustration : Gerrit van Honthorst, Le Concert, 1623, National Gallery of Art, Washington, D.C.