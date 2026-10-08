Colloque international "La culture imprimée du cinéma. Ciné-feuilletons, ciné-romans, ciné-romans-photos et autres hybridations transmédiatiques (XXe-XXIe siècles)" (Paris)

Colloque international

La culture imprimée du cinéma.

Ciné-feuilletons, ciné-romans, ciné-romans-photos et autres hybridations transmédiatiques (XXe-XXIe siècles)

5, 6 et 7 novembre 2026

MSH Paris Nord (Saint-Denis) et Campus Condorcet (Aubervilliers)

Jeudi 5 novembre 2026 (MSH Paris Nord, Auditorium)

9h : Accueil des participant.es

9h30 : Mot d’ouverture de Corinne Luxembourg (directrice de l’unité de recherche Pléiade, USPN) et de Khaled Hassouni (Vice-président commission de la recherche, USPN)

9h45 : Cécile Fourrel de Frettes et Valérie Stiénon (Pléiade, USPN), Introduction

10h : Conférence plénière Alain Carou (Bibliothèque nationale de France), Films et récits de films en France (1907-1928), une histoire de temps : publications, réceptions, traductions

11h : Pause café

Session 1. Inventions génériques et nouveaux supports. Présidence : Alain Carou (Bibliothèque nationale de France)

11h15 : Thierry Lecointe (chercheur indépendant), Quand des jouets optiques – les petits livres à feuilleter – devinrent en 1897 des cinématographes de poche

11h35 : Laurent Husson (Université Sorbonne Nouvelle), Le discours éditorial des collections de novélisations en France

11h55 : Arnaud Widendaële (Université de Lille), Du film au livre, et inversement. Le cas de la vidéocassette

12h15 : Olga Stepanova Desfeux (Université Sorbonne Paris Nord), Du film au papier : le storyboard du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain comme forme de ciné-roman contemporain

13h : Déjeuner (buffet)

15h-17h : visite de l’exposition « Les imprimés du cinéma. Vidocq, Fantômas, James Bond et autres univers transmédiatiques » (en collaboration avec la BiLiPo et la Bibliothèque François Truffaut) au 48, rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris : https://www.paris.fr/evenements/exposition-les-imprimes-du-cinema-vidocq-fantomas-james-bond-et-autres-univers-transmediatiques-114754

Vendredi 6 novembre 2026 (MSH Paris Nord, Auditorium)

9h : Café d’accueil

9h15 : Conférence plénière Jan Baetens (KU Leuven), Autour du ciné-roman-photo : réflexions méthodologiques

Session 2. Influences américaines. Présidence : Marjolaine Boutet (USPN, Pléiade)

10h15 : Céline Mansanti (Université de Picardie Jules Verne), Multimédialité, transmédialité, performativité : 5 pressbooks de la Warner dans les années 1930

10h35 : Clémence Mattei Olivier (Université Rennes 2), Le roman-photo d’épouvante : Film Horreur à la croisée des formes marginales

10h55 : Björn-Olav Dozo et Dick Tomasovic (ULiège), Depuis « la bordure extérieure ». Genèse, poétique et circulations intermédiatiques des premiers récits imprimés de Star Wars (1976-1980)

12h : Déjeuner (buffet)

Session 3. Contextes géographiques et culturels. Présidence : Benoît Crucifix (KBR / KU Leuven)

14h : Aurélie Arena (Université Clermont Auvergne), Photomontage et cinéma. Circulation des images et influences intermédiales dans l’Allemagne des années 1920 et 1930 : l’exemple d’Hannah Höch

14h20 : Nataliya Puchenkina (Université de Namur), Quand le cinéma des Soviets se donnait à lire : archéologie des ciné-romans français inspirés de films soviétiques (1927-1937)

14h40 : Chang-il Kang (Université Paris 8), Archéologie d’un cinéma disparu : le « ciné-roman » en Corée coloniale des années 1920 et la pratique du « Ciné-Livre »

15h : Melika Motevallipoor (Université de Montréal), Raconter le film en terre d’absence : culture imprimée du cinéma en Iran et géographies effacées de la novellisation non occidentale (années 1920-1960)

15h40 : Pause café

Session 4. Enjeux transmédiatiques et patrimoniaux. Présidence : Jan Baetens (KU Leuven)

15h55 : Valerio Coladonato (Université Sapienza de Rome), Ciné-romans et citoyenneté culturelle. Nous Deux Film (1955-1963) et les stratégies transmédiatiques de Cino Del Duca

16h15 : Thomas Seignez-Hermantier (Université Clermont Auvergne), Des revues aux cartons : culture imprimée, gestes d’écriture et formes hybrides du cinéma amateur chez Amaury Laurentin

16h35 : Meriem Jabi (Université Ibn Tofail de Kénitra), Le cinéma comme feuilleton : le chapitrage systématique chez Lars von Trier, ou le retour de la culture imprimée dans le film contemporain

Samedi 7 novembre 2026 (Campus Condorcet, Centre de colloques, salle 50)

Session 5. Autour du dessin. Présidence : Valérie Stiénon (Pléiade, USPN / IUF)

9h30 : Benoît Crucifix (KBR / KU Leuven), Transformations du ciné-roman dans l’hebdomadaire Bonnes Soirées, 1922-1988

9h50 : Olivier Stucky (chercheur indépendant), Films dessinés et imaginaire du cinéma dans la presse illustrée (France, 1920-1980)

10h10 : Matteo Watzky (Université de Lorraine), Des dessins toujours animés ? Mettre en page Mobile Suit Gundam dans les revues d’animation au Japon

10h45 : Pause café

Session 6. Cas espagnols et latino-américains 1. Présidence : Juan Carlos Baeza Soto (Pléiade, USPN)

11h : Marta García Carrión (Universitat de València), De la scène à l’écran et au kiosque. Dialogues transmédiatiques entre théâtre, film et ciné-roman en Espagne dans les années 1920

11h20 : Agostina Invernizzi (Universidad de Granada), Censura y supervivencias impresas : novelizaciones cinematográficas en dos casos del cine republicano español

11h40 : Marcy Campos Pérez (IHTP-CNRS, ANID-Becas Chile), Témoignage écrit, témoignage brodé à l’écran : dispositifs de narration pour la dénonciation internationale d’une dictature (le cas chilien en France, 1977-1980)

12h15 : Déjeuner (buffet)

Session 7. Cas espagnols et latino-américains 2. Présidence : Cécile Fourrel de Frettes (USPN, Pléiade)

14h : Tatiana Castro (Unifesspa), Entre écrans et pages : Scena Muda et la diffusion des romans cinématographiques au Brésil. Traduction, réception et public lecteur

14h20 : Rubén Guzmán (Université nationale de Río Negro), L’écran écrit : du ciné-roman de Robbe-Grillet à la cine-novela ‘El Patagonia’

14h50 : Pause café

Session 8. Expérimentations du scénario. Présidence : Brice Castanon-Akrami (USPN, Pléiade)

15h05 : Marion Brun (Université de Montpellier Paul Valéry), Échec de la publication des scénarii comme pièces ? Les revues théâtrales au tournant du parlant

15h25 : Chama Elazouzi (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah), Du scénario au « texte théâtre film » : l’imprimé cinématographique chez Marguerite Duras

16h45 : Julie Gauthier (UQAR), Lire le cinéma quand l’image se dérobe : Film (Beckett, 1965) et le scénario publié comme ciné-objet imprimé

17h05 : Salima Sora Kouaci (Université York, Toronto), Livre-film et décolonisation de l’imaginaire : de Delacroix à Djebar, de la Nouba à la bande dessinée de Florence Beaugé

17h50 : Conclusions

Comité d’organisation

Cécile Fourrel de Frettes (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade)

Valérie Stiénon (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade et IUF)

Irene Quesada Sarmiento (USPN, Pléiade, Paris 1 et Universidad de Alicante)

Comité scientifique

Mehdi Achouche (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade)

Jan Baetens (KU Leuven)

Nancy Berthier (Casa de Velázquez)

Marjolaine Boutet (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade)

Alain Carou (Bibliothèque nationale de France)

Brice Castanon-Akrami (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade)

Christèle Couleau (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade)

Annick Farina (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade)

Matthieu Letourneux (Université Paris Nanterre, CSLF)

Marie-Ève Thérenty (Université Paul Valery Montpellier 3, RIRRA 21)

Marie-Linda Ortega (Université Sorbonne Nouvelle, CREC)

Partenaires

Ce colloque est organisé avec le soutien de l’Université Sorbonne Paris Nord, du laboratoire Pléiade, de la structure fédérative Médialect, de la MSH Paris Nord, de l’Institut universitaire de France et en collaboration avec la Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) et la Bibliothèque François Truffaut.

Adresse

5 et 6 novembre : MSH Paris Nord, 20 av. George Sand, 93210 Saint-Denis

7 novembre : Campus Condorcet, Place du Front populaire, 93300 Aubervilliers

Entrée libre sans inscription.

Contacts : cecile.fourrel.de.frettes@gmail.com et valerie.stienon@univ-paris13.fr