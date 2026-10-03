Jacques Rancière, Le philosophe et l’archive (éd. Vianney Griffaton, Samuel Hayat)

Jacques Rancière, intellectuel français parmi les plus reconnus internationalement pour ses recherches sur la politique et l’esthétique, est aussi l’un des philosophes qui s’est le plus directement engagé dans un travail d’historien. Depuis sa thèse sur les prolétaires français du XIXe siècle (La Nuit des prolétaires, 1981) jusqu’à ses réflexions sur l’écriture de l’histoire (Les Mots de l’histoire, 1992), puis dans ses travaux suivants, sa philosophie a été marquée par la discipline historique et par la confrontation à son matériau principal, l’archive.

Organisé autour d’un grand entretien mené par Vianney Griffaton et d’un texte inédit de Jacques Rancière, accompagné d’une étude sur la période historienne de son œuvre éclairée par ses archives personnelles, ce livre donne la parole à des historiennes qui ont suivi son parcours et travaillé avec lui, parfois étroitement, Arlette Farge, Geneviève Fraisse et Michelle Perrot, ainsi qu’à une historienne et à un politiste, Déborah Cohen et Samuel Hayat, qui s’inspirent de son œuvre dans leurs travaux. Ce faisant, c’est un Jacques Rancière historien dont on découvre ici l’influence sur les manières de faire et de penser l’histoire.

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