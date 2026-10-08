Il vibe coding assistito come strumento conoscitivo per le Digital Humanities. Il caso di AstrolabIA: uno strumento per navigare tra i dati della letteratura del Cinquecento francese (Vérone)

Le 15 octobre 2026, à 11 h 50, dans la salle T.10 du Palais de Langues de l’Université de Vérone, Marco Cazzola présentera le projet « AstrolabIA », développé dans le cadre de son mémoire de master consacré aux Digital Humanities appliquées à la littérature française, soutenu en juillet 2026 sous la direction de la prof. Rosanna Gorris Camos.

La conférence, intitulée Il vibe coding assistito come strumento conoscitivo per le Digital Humanities. Il caso di AstrolabIA: uno strumento per navigare tra i dati della letteratura del Cinquecento francese, présentera les potentialités du vibe coding assisté par l'IA comme outil d’exploration et d’interprétation des données littéraires. Au cœur de l’intervention sera présenté « AstrolabIA », le site conçu par M. Cazzola, qui permet de naviguer parmi les données relatives à la littérature française du XVIe siècle et de les interroger. Ces données ont été réunies dans le cadre des projets de recherche « Digital Pléiade » et « Du Bellay et l’Italie », dirigés par Rosanna Gorris Camos.

Cette rencontre est organisée dans le cadre du projet « Digital Humanities Theatre » (DHT, projet d’Excellence) et des cours de Littérature française 3 et de LM1 de la prof. Rosanna Gorris Camos, avec le soutien du Gruppo di studio sul Cinquecento francese et du Département de langues et littératures étrangères de l’Université de Vérone.