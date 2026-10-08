Genealogías del eros: una cartografía del deseo para tiempos nihilistas. Congreso BIOPOL (Grenade, Espagne)

Congreso BIOPOL: «Genealogías del eros: una cartografía del deseo para tiempos nihilistas»

Fechas: 17 y 18 de diciembre de 2026

Formato: Híbrido

Lugar de celebración: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Granada. Campus de Cartuja s/n, Granada

Lenguas: Español, francés e inglés

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Dirección: Azucena G. Blanco (UGR)

Coordinación: Antonio Alías (UGR), Itziar Romera Catalán (UGR)

Comité organizador: Rubén Almendros (Academia Sinica, Taipei, Taiwan) · Julia Luque Amo (Université Bordeaux Montaigne / UGR) · Beatriz Caparrós (UGR) · Javier Antiñolo (UAL) · Javier Navarro-Soto Egea (UGR)

Comité científico: Álvaro Vallejo Campos (UGR) · Pedro Ruiz Pérez (UCO) · Óscar Barroso Fernández (UGR) · Ana Gallego Cuiñas (UGR) · María García Pérez (UVa) · Juan Evaristo Valls Boix (UCM)

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Presentación

Según W. Brown en Tiempos nihilistas (2023), es necesario proponer nuevas genealogías para la revalorización del presente y, en particular, «elaborar genealogías de nuestros principios morales y percibir cómo podríamos recuperarnos del nihilismo» (25). Este congreso responde a esta necesidad de hacer frente al nihilismo, ya que el agotamiento de las narrativas en la modernidad tardía ha dado lugar a narrativas tanatológicas. Con este fin, proponemos un diagnóstico del presente que nos permita establecer, a partir de nuevos hitos, una genealogía del eros moderno para responder a esta preocupación por el nihilismo actual. Esta genealogía parte de la idea de que no existe una esencia fija e inalterable del eros que lo convierta en algo único (Rosenwein 2021), sino que su propósito es descubrir el origen (Herkunft) y el surgimiento (Entstehung), así como las transformaciones históricas de una interpretación del eros en la que este se articula con la muerte y el riesgo, para dar cabida al cuidado del otro, es decir, en la que el eros se despliega en su dimensión ético-política. Nuestro propósito es, pues, analizar las diferentes formas históricas, filosóficas y literarias en las que las formas de cuidado de uno mismo (sujeto del deseo) y de los demás (comunidad de cuidado) han tenido lugar a lo largo de esta historia genealógica. Proponemos, pues, realizar una genealogía del eros que responda a las siguientes preguntas: ¿Es posible trazar una tradición del eros que constituya un camino hacia la crítica del nihilismo actual?¿De qué modo puede el eros articular prácticas de cuidado, resistencia y recomposición de los vínculos? ¿Qué formas de subjetivación y de comunidad permiten pensar frente a las narrativas tanatonarrativas del presente?

Este congreso está organizado por la Red de investigación Biopol (UGR), en colaboración con el Instituto de Estudios Iberoamericanos y Culturas del Sur (IBERSURES) de la Universidad de Granada y la Unidad de Excelencia Iberlab. Crítica, Lenguas y Culturas en Iberoamérica.

Se valorarán especialmente comunicaciones que aborden alguno de los siguientes ejes temáticos:

El modelo platónico del eros en Fedro, El banquete y Las leyes, y la genealogía foucaultiana de la sexualidad.

El eros en la lírica griega arcaica y su lectura en poéticas contemporáneas: formas del deseo, performatividad, subjetivación y constitución de comunidades afectivas.

Genealogías cristianas del eros y transformaciones de la experiencia del deseo y el cuerpo.

Transformaciones del eros entre la Edad Media y la primera modernidad: amor cortés, espiritualidad, corporalidad y emergencia del sujeto moderno.

Persistencias y reelaboraciones del eros subversivo clásico en el Romanticismo y la poesía posromántica (Schlegel, Hölderlin y Rilke).

Genealogías del cuerpo queer y políticas de la amistad.

Narrativas del fin del mundo y políticas del deseo: utopías y distopías.

Biopolítica, necropolítica y narrativas tanatológicas: gobierno de los cuerpos, administración de la muerte y producción de la exclusión

El eros, la resonancia y la ética del cuidado: amor, atención y desposesión.

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Envío de comunicaciones

La participación en el Congreso se realizará a través de mesas de comunicaciones. Las personas interesadas en participar en el Congreso con una comunicación deberán enviar su propuesta antes de las 00.00 horas del 30 de octubre de 2026. La notificación de la evaluación se enviará a los autores antes del 11 de noviembre de 2026. Todas las comunicaciones serán sometidas a una evaluación ciega. La extensión de las comunicaciones deberá ajustarse a una presentación oral de 20 minutos.

Las propuestas de participación se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: biopolugr@gmail.com indicando en el asunto: «Congreso BIOPOL Genealogías del eros».

Las propuestas de comunicación deberán incluir:

Título de la comunicación.

Nombre y apellidos del autor o autora.

Institución a la que pertenece.

Correo electrónico.

Resumen de la comunicación, con un máximo de 300 palabras. El resumen incluirá referencias bibliográficas básicas.

* Se deberá adjuntar una segunda copia de la propuesta, sin los datos personales y profesionales del autor o autora, para su revisión ciega.

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Matrícula y modalidad

En noviembre se indicará la vía de matriculación de los comunicantes aceptados, así como de los que quieras asistir como oyentes. Se admitirá la modalidad presencial y online. El coste de la matrícula será de 50€ para comunicantes y de 35€ para oyentes.