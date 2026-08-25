Jonathan Crary, L'attention en suspens. Crise de la perception dans la culture moderne

Traduit de l'anglais (américain) par Cécile Magné

(titre original : Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture, ‎ MIT Press, 2001).

Dans cet ouvrage novateur, Jonathan Crary soutient que notre manière de regarder ou d'écouter attentivement le monde qui nous entoure résulte de transformations profondes de l'expérience perceptive, transformations qui remontent à la seconde moitié du XIXe siècle, et replace résolument la question de la contemplation esthétique dans le cadre d'une réflexion plus large sur la nature instable de la perception – en psychologie, en philosophie, en neurologie, dans les débuts du cinéma et en photographie.

Au cœur de son propos se trouve la nature paradoxale de l'attention moderne, condition essentielle de l'autonomie et de la créativité individuelles, mais aussi condition indispensable au bon fonctionnement des espaces économiques et disciplinaires, ainsi qu'à la consommation de masse et au spectacle. Se concentrant sur la période allant d'environ 1880 à 1905, Jonathan Crary examine les liens entre la modernisation de la subjectivité et l'expansion spectaculaire et l'industrialisation de la culture visuelle et auditive. L'ouvrage explore comment, en psychologie, en philosophie, en neurologie, dans les débuts du cinéma et en photographie, s'est opérée une prise de conscience collective de l'instabilité de la perception et la découverte que l'attention soutenue, loin de fixer ou de sécuriser le monde, conduisait à une dissolution perceptive et à une perte de présence.

Lire quelques pages sur le site de l'éditeur…

Jonathan Crary (né en 1951) est professeur d'histoire de l'art et d'esthétique à l'université de Columbia, à New York. Co-fondateur de Zone Books, il est notamment l'auteur de L'Art de l'observateur, vision et modernité au XIXe siècle (1999) et de 24/7. Le capitalisme à l'assaut du sommeil (2014).

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Une généalogie de l’attention", par Laurent Jenny

Jonathan Crary nous dévoile l’émergence de la notion d’attention dans la psychologie des années 1880-1890. Dans L’attention en suspens, il développe une thèse à première vue paradoxale : la « crise » est consubstantielle à la notion même. « Inventer » l’attention, c’était aussi reconnaître dans la perception une tension temporaire et instable, toujours susceptible de basculer dans le régime opposé de la « distraction ».