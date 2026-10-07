Regards croisés sur l’écopoésie : perspectives et poétiques anglophones et francophones » / ‘Ecopoetry: Compared Perspectives from Anglophone and Francophone Literatures’ Study Day (Paris 8)
Journée d'études internationale
« Regards croisés sur l’écopoésie : perspectives et poétiques anglophones et francophones »
(‘Ecopoetry: Compared Perspectives from Anglophone and Francophone Literatures’ Study Day).
(English below)
[FR]
Tous les panels auront lieu dans l’amphithéâtre de la Maison de la Recherche de Paris 8 (MR002), sauf indication contraire.
9h Accueil des participants
9h20 Introduction
9h30 Panel 1 : Écopoétiques
Chair : Bastien Goursaud
· Pauline Montassine (Université de Reims Champagne-Ardenne) - “Nevertheless, I saw what I saw”: Attention as Ecopoet(h)ic Practice in Karen Solie’s Pigeon (2009)
· Ghizlaine Lemnouer (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Fès) - Écopoétique de la mangrove et tremblements du Divers : Pour une écosophie de la Relation chez Édouard Glissant
· Carrie Chappell (CY Cergy Paris Université) - Écopoétique du roman poétique d’Hélène Bessette: le ‘Navire-Poème’ et l’amoindrissement de l’Occident
· João Henrique da Costa Sol Afonso (Justus-Liebig-Universität Gießen) - The Wolves in Tristan Tzara
· Blaise Sales (University of Leeds) - Pearl Formation: A Creative-Critical Exploration of Nonhuman Ecology through Sound Poetry
11h Pause café
11h15 Panels parallèles
Panel 2 : Deuil écologique, temps écologique (amphithéâtre MR002)
Chair : Claire Hélie
· Molly Gilbertson (Université de Montpellier Paul Valéry) - “What every second goes away”: Mycelial remains in Ross Gay’s Catalog of Unabashed Gratitude
· Virginie Le Tarnec (Université Sorbonne Nouvelle) - La Sauvagerie de Pierre Vinclair : chant épique d’un écocide ou refuge pour le Sauvage ?
· Niamh Twomey (Queen’s University Belfast) - The Weather in Japan: Michael Longley’s Ecological Time
· Khawlah Alammar (Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University) - The Loved Horse: Equine Attachment and Nonhuman Grief in Arabic and Anglophone Poetry
Panel 3 : Écologies, mythologies et philosophies comparées (salle A2-204)
Chair : Florian Alix
· Axelle Delagorce (Université Paris 8) - Ève et la Reine de Saba, ferment mythologique d'une écologie poétique sous la plume de Léopold Sédar Senghor et d'Anise Koltz
· David Latour (Université Claude Bernard Lyon 1) - The Other-Animal: A Cross-Reading Across the Atlantic
· Beatriz Rivera-Barnes (Penn State University) - Geography Science, by way of Repeating, Fabled Islands in Literature and Philosophy
12h45 Pause déjeuner
13h45 Panel 4 : Écopoésie postcoloniale
Chair : Virginie Trachsler
· Samar Miled (SKEMA Business School) - Nature et environnement dans la poésie tunisienne francophone
· Thomas D’Amato (Johns Hopkins University) - Jean Sénac’s Anticolonial Ecopoetics: An Environmental Approach to Matinale de mon peuple
· Chama Elazouzi (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès) - Écrire la terre blessée : écopoésie, mémoire postcoloniale et représentations du vivant dans la poésie francophone marocaine contemporaine
· Simon Prahl (Goethe-Universität, Frankfurt am Main) - Vers une poétique végétale postcoloniale : relire Aimé Césaire à partir des Plant Studies
15h15 Pause café
15h30 Panel 5 : Indigénéité, terre, histoire
Chair : Molly Gilbertson
· Sarah Bouttier (École polytechnique) - ‘There's No Such Thing as the Edge’: Passage and Animacy in Jen Hadfield's The Stone Age
· Étienne Garnier (Université de Caen) - “Lake Superior” (1968) by Lorine Niedecker, a poetic stratigraphy
· Nomas Metaforas (Université Paris 8 / Université Autonome Interculturelle Indigène) - Tisserand.es de mondes
· Audrey Gosset (Université Bordeaux Montaigne / EHESS) - Devenir-avec ses objets de recherche : un atelier d'écriture comme laboratoire éco-poïétique des sciences théorico-expérimentales
17h Déplacement pour la performance-conférence plénière
17h15 Performance-conférence plénière (Amphi X) :
Jason Allen-Paisant (University of Manchester) accompagné de José Pendje
***
[EN]
All panels will be taking place in the amphitheatre of Paris 8 University’s Maison de la recherche, except where otherwise indicated.
9am Welcome
9:20 Introduction
9:30 Panel 1: Ecopoetices
Chair: Bastien Goursaud
· Pauline Montassine (Université de Reims Champagne-Ardenne) - “Nevertheless, I saw what I saw”: Attention as Ecopoet(h)ic Practice in Karen Solie’s Pigeon (2009)
· Ghizlaine Lemnouer (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Fès) - Écopoétique de la mangrove et tremblements du Divers : Pour une écosophie de la Relation chez Édouard Glissant
· Carrie Chappell (CY Cergy Paris Université) - Écopoétique du roman poétique d’Hélène Bessette: le ‘Navire-Poème’ et l’amoindrissement de l’Occident
· João Henrique da Costa Sol Afonso (Justus-Liebig-Universität Gießen) - The Wolves in Tristan Tzara
· Blaise Sales (University of Leeds) - Pearl Formation: A Creative-Critical Exploration of Nonhuman Ecology through Sound Poetry
11:00 Refreshment break
11:15 Parallel panels
Panel 2: Ecological loss, ecological time (amphitheatre MR002)
Chair: Claire Hélie
· Molly Gilbertson (Université de Montpellier Paul Valéry) - “What every second goes away”: Mycelial remains in Ross Gay’s Catalog of Unabashed Gratitude
· Virginie Le Tarnec (Université Sorbonne Nouvelle) - La Sauvagerie de Pierre Vinclair : chant épique d’un écocide ou refuge pour le Sauvage ?
· Niamh Twomey (Queen’s University Belfast) - The Weather in Japan: Michael Longley’s Ecological Time
· Khawlah Alammar (Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University) - The Loved Horse: Equine Attachment and Nonhuman Grief in Arabic and Anglophone Poetry
Panel 3: Comparing ecologies, mythologies and philosophies (room: salle A2-204)
Chair: Florian Alix
· Axelle Delagorce (Université Paris 8) - Ève et la Reine de Saba, ferment mythologique d'une écologie poétique sous la plume de Léopold Sédar Senghor et d'Anise Koltz
· David Latour (Université Claude Bernard Lyon 1) - The Other-Animal: A Cross-Reading Across the Atlantic
· Beatriz Rivera-Barnes (Penn State University) - Geography Science, by way of Repeating, Fabled Islands in Literature and Philosophy
12h45 Lunch
13h45 Panel 4: Postcolonial Ecopoetry
Chair: Virginie Trachsler
· Samar Miled (SKEMA Business School) - Nature et environnement dans la poésie tunisienne francophone
· Thomas D’Amato (Johns Hopkins University) - Jean Sénac’s Anticolonial Ecopoetics: An Environmental Approach to Matinale de mon peuple
· Chama Elazouzi (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès) - Écrire la terre blessée : écopoésie, mémoire postcoloniale et représentations du vivant dans la poésie francophone marocaine contemporaine
· Simon Prahl (Goethe-Universität, Frankfurt am Main) - Vers une poétique végétale postcoloniale : relire Aimé Césaire à partir des Plant Studies
15h15 Refreshment break
15h30 Panel 5: Indigeneity, land, history
Chair: Molly Gilbertson
· Sarah Bouttier (École polytechnique) - ‘There's No Such Thing as the Edge’: Passage and Animacy in Jen Hadfield's The Stone Age
· Étienne Garnier (Université de Caen) - “Lake Superior” (1968) by Lorine Niedecker, a poetic stratigraphy
· Nomas Metaforas (Université Paris 8 / Université Autonome Interculturelle Indigène) - Tisserand.es de mondes
· Audrey Gosset (Université Bordeaux Montaigne / EHESS) - Devenir-avec ses objets de recherche : un atelier d'écriture comme laboratoire éco-poïétique des sciences théorico-expérimentales
17h Movement time for the keynote performance and speech
17h15 Keynote Performance and Speech (Amphitheatre X):
Jason Allen-Paisant (University of Manchester), accompanied by José Pendje