Regards croisés sur l’écopoésie : perspectives et poétiques anglophones et francophones » / ‘Ecopoetry: Compared Perspectives from Anglophone and Francophone Literatures’ Study Day (Paris 8)

Journée d'études internationale

« Regards croisés sur l’écopoésie : perspectives et poétiques anglophones et francophones »

(‘Ecopoetry: Compared Perspectives from Anglophone and Francophone Literatures’ Study Day).

(English below)

[FR]

Tous les panels auront lieu dans l’amphithéâtre de la Maison de la Recherche de Paris 8 (MR002), sauf indication contraire.

9h Accueil des participants

9h20 Introduction

9h30 Panel 1 : Écopoétiques

Chair : Bastien Goursaud

· Pauline Montassine (Université de Reims Champagne-Ardenne) - “Nevertheless, I saw what I saw”: Attention as Ecopoet(h)ic Practice in Karen Solie’s Pigeon (2009)

· Ghizlaine Lemnouer (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Fès) - Écopoétique de la mangrove et tremblements du Divers : Pour une écosophie de la Relation chez Édouard Glissant

· Carrie Chappell (CY Cergy Paris Université) - Écopoétique du roman poétique d’Hélène Bessette: le ‘Navire-Poème’ et l’amoindrissement de l’Occident

· João Henrique da Costa Sol Afonso (Justus-Liebig-Universität Gießen) - The Wolves in Tristan Tzara

· Blaise Sales (University of Leeds) - Pearl Formation: A Creative-Critical Exploration of Nonhuman Ecology through Sound Poetry

11h Pause café

11h15 Panels parallèles

Panel 2 : Deuil écologique, temps écologique (amphithéâtre MR002)

Chair : Claire Hélie

· Molly Gilbertson (Université de Montpellier Paul Valéry) - “What every second goes away”: Mycelial remains in Ross Gay’s Catalog of Unabashed Gratitude

· Virginie Le Tarnec (Université Sorbonne Nouvelle) - La Sauvagerie de Pierre Vinclair : chant épique d’un écocide ou refuge pour le Sauvage ?

· Niamh Twomey (Queen’s University Belfast) - The Weather in Japan: Michael Longley’s Ecological Time

· Khawlah Alammar (Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University) - The Loved Horse: Equine Attachment and Nonhuman Grief in Arabic and Anglophone Poetry

Panel 3 : Écologies, mythologies et philosophies comparées (salle A2-204)

Chair : Florian Alix

· Axelle Delagorce (Université Paris 8) - Ève et la Reine de Saba, ferment mythologique d'une écologie poétique sous la plume de Léopold Sédar Senghor et d'Anise Koltz

· David Latour (Université Claude Bernard Lyon 1) - The Other-Animal: A Cross-Reading Across the Atlantic

· Beatriz Rivera-Barnes (Penn State University) - Geography Science, by way of Repeating, Fabled Islands in Literature and Philosophy

12h45 Pause déjeuner

13h45 Panel 4 : Écopoésie postcoloniale

Chair : Virginie Trachsler

· Samar Miled (SKEMA Business School) - Nature et environnement dans la poésie tunisienne francophone

· Thomas D’Amato (Johns Hopkins University) - Jean Sénac’s Anticolonial Ecopoetics: An Environmental Approach to Matinale de mon peuple

· Chama Elazouzi (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès) - Écrire la terre blessée : écopoésie, mémoire postcoloniale et représentations du vivant dans la poésie francophone marocaine contemporaine

· Simon Prahl (Goethe-Universität, Frankfurt am Main) - Vers une poétique végétale postcoloniale : relire Aimé Césaire à partir des Plant Studies

15h15 Pause café

15h30 Panel 5 : Indigénéité, terre, histoire

Chair : Molly Gilbertson

· Sarah Bouttier (École polytechnique) - ‘There's No Such Thing as the Edge’: Passage and Animacy in Jen Hadfield's The Stone Age

· Étienne Garnier (Université de Caen) - “Lake Superior” (1968) by Lorine Niedecker, a poetic stratigraphy

· Nomas Metaforas (Université Paris 8 / Université Autonome Interculturelle Indigène) - Tisserand.es de mondes

· Audrey Gosset (Université Bordeaux Montaigne / EHESS) - Devenir-avec ses objets de recherche : un atelier d'écriture comme laboratoire éco-poïétique des sciences théorico-expérimentales

17h Déplacement pour la performance-conférence plénière

17h15 Performance-conférence plénière (Amphi X) :

Jason Allen-Paisant (University of Manchester) accompagné de José Pendje

***

[EN]

All panels will be taking place in the amphitheatre of Paris 8 University’s Maison de la recherche, except where otherwise indicated.

9am Welcome

9:20 Introduction

9:30 Panel 1: Ecopoetices

Chair: Bastien Goursaud

· Pauline Montassine (Université de Reims Champagne-Ardenne) - “Nevertheless, I saw what I saw”: Attention as Ecopoet(h)ic Practice in Karen Solie’s Pigeon (2009)

· Ghizlaine Lemnouer (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Fès) - Écopoétique de la mangrove et tremblements du Divers : Pour une écosophie de la Relation chez Édouard Glissant

· Carrie Chappell (CY Cergy Paris Université) - Écopoétique du roman poétique d’Hélène Bessette: le ‘Navire-Poème’ et l’amoindrissement de l’Occident

· João Henrique da Costa Sol Afonso (Justus-Liebig-Universität Gießen) - The Wolves in Tristan Tzara

· Blaise Sales (University of Leeds) - Pearl Formation: A Creative-Critical Exploration of Nonhuman Ecology through Sound Poetry

11:00 Refreshment break

11:15 Parallel panels

Panel 2: Ecological loss, ecological time (amphitheatre MR002)

Chair: Claire Hélie

· Molly Gilbertson (Université de Montpellier Paul Valéry) - “What every second goes away”: Mycelial remains in Ross Gay’s Catalog of Unabashed Gratitude

· Virginie Le Tarnec (Université Sorbonne Nouvelle) - La Sauvagerie de Pierre Vinclair : chant épique d’un écocide ou refuge pour le Sauvage ?

· Niamh Twomey (Queen’s University Belfast) - The Weather in Japan: Michael Longley’s Ecological Time

· Khawlah Alammar (Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University) - The Loved Horse: Equine Attachment and Nonhuman Grief in Arabic and Anglophone Poetry

Panel 3: Comparing ecologies, mythologies and philosophies (room: salle A2-204)

Chair: Florian Alix

· Axelle Delagorce (Université Paris 8) - Ève et la Reine de Saba, ferment mythologique d'une écologie poétique sous la plume de Léopold Sédar Senghor et d'Anise Koltz

· David Latour (Université Claude Bernard Lyon 1) - The Other-Animal: A Cross-Reading Across the Atlantic

· Beatriz Rivera-Barnes (Penn State University) - Geography Science, by way of Repeating, Fabled Islands in Literature and Philosophy

12h45 Lunch

13h45 Panel 4: Postcolonial Ecopoetry

Chair: Virginie Trachsler

· Samar Miled (SKEMA Business School) - Nature et environnement dans la poésie tunisienne francophone

· Thomas D’Amato (Johns Hopkins University) - Jean Sénac’s Anticolonial Ecopoetics: An Environmental Approach to Matinale de mon peuple

· Chama Elazouzi (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès) - Écrire la terre blessée : écopoésie, mémoire postcoloniale et représentations du vivant dans la poésie francophone marocaine contemporaine

· Simon Prahl (Goethe-Universität, Frankfurt am Main) - Vers une poétique végétale postcoloniale : relire Aimé Césaire à partir des Plant Studies

15h15 Refreshment break

15h30 Panel 5: Indigeneity, land, history

Chair: Molly Gilbertson

· Sarah Bouttier (École polytechnique) - ‘There's No Such Thing as the Edge’: Passage and Animacy in Jen Hadfield's The Stone Age

· Étienne Garnier (Université de Caen) - “Lake Superior” (1968) by Lorine Niedecker, a poetic stratigraphy

· Nomas Metaforas (Université Paris 8 / Université Autonome Interculturelle Indigène) - Tisserand.es de mondes

· Audrey Gosset (Université Bordeaux Montaigne / EHESS) - Devenir-avec ses objets de recherche : un atelier d'écriture comme laboratoire éco-poïétique des sciences théorico-expérimentales

17h Movement time for the keynote performance and speech

17h15 Keynote Performance and Speech (Amphitheatre X):

Jason Allen-Paisant (University of Manchester), accompanied by José Pendje