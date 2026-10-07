Anne Gourio

Poétiques des lignes vives. De 1950 à nos jours

Éditions Mimesis, coll. "Littérature et critique", 2026

Quand le liber mundi qui fixait jadis le sens des choses ne se laisse plus déchiffrer, place serait-elle faite aux lignes vives ? Telle est l’hypothèse explorée dans cet essai consacré à la poésie française de 1950 à nos jours. En croisant les lignes de l’espace naturel observées par les poètes et les lignes graphiques qu’ils ont pu tracer, il entend comprendre comment la poésie moderne et contemporaine invente de nouvelles formes d’expression du monde sensible. Qu’elle passe par la pratique de la calligraphie, l’échange avec l’espace de la page ou la fascination pour les premiers tracés de la préhistoire, l’expérience des lignes vives fédère ici des poétiques très diverses, d’Henri Michaux à Nicolas Pesquès, de Christian Dotremont et Lorand Gaspar à Esther Tellermann. Celles-ci s’éclairent de dialogues avec l’anthropologie comparée de Tim Ingold, l’histoire de l’écriture, la phénoménologie et l’histoire de l’art.

Anne Gourio est enseignante-chercheuse en littérature française des XXe et XXIe siècles à l’Université de Caen Normandie. Membre du LASLAR (UR 4256), elle est spécialiste de poésie moderne et contemporaine. Coordinatrice de huit ouvrages collectifs, elle consacre ses recherches à la matière élémentaire dans la poésie française du XXe siècle (Chants de pierres, 2005), à la fascination de la poésie contemporaine pour la préhistoire et aux relations entre langage poétique et monde sensible. Cet essai sur les lignes vives s’inscrit dans le prolongement de ces orientations.

Télécharger la table des matières.