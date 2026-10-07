Paul Rateau & Mélanie Zappulla (dir.), L’Attention et la Distraction à l'époque moderne.

Collectif

L’Attention et la Distraction à l'époque moderne

Sous la direction de Paul Rateau et Mélanie Zappulla

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 736, série « Études de philosophie » n° 21, 2026.

L’ouvrage étudie les rapports entre attention et distraction tels qu’ils ont été pensés à l’époque moderne. Au-delà de la contradiction apparente entre les deux notions, les auteurs modernes y ont vu deux composantes indissociables de la vie de l’esprit, et notamment dans l’exercice de la pensée.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406209386 - au prix de 89 euros