Collectif
Nouvelle parution
Paul Rateau & Mélanie Zappulla (dir.), L’Attention et la Distraction à l'époque moderne.

Paul Rateau & Mélanie Zappulla (dir.), L’Attention et la Distraction à l'époque moderne.

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Rencontres", 2026
  • EAN : 9782406209379
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20939-3
  • 303 pages
  • Prix : 38
  • Date de publication :
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)

Collectif

L’Attention et la Distraction à l'époque moderne

Sous la direction de Paul Rateau et Mélanie Zappulla

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 736, série « Études de philosophie » n° 21, 2026.

L’ouvrage étudie les rapports entre attention et distraction tels qu’ils ont été pensés à l’époque moderne. Au-delà de la contradiction apparente entre les deux notions, les auteurs modernes y ont vu deux composantes indissociables de la vie de l’esprit, et notamment dans l’exercice de la pensée.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406209386 - au prix de 89 euros