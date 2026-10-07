Paul Rateau & Mélanie Zappulla (dir.), L’Attention et la Distraction à l'époque moderne.
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)
Collectif
L’Attention et la Distraction à l'époque moderne
Sous la direction de Paul Rateau et Mélanie Zappulla
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 736, série « Études de philosophie » n° 21, 2026.
L’ouvrage étudie les rapports entre attention et distraction tels qu’ils ont été pensés à l’époque moderne. Au-delà de la contradiction apparente entre les deux notions, les auteurs modernes y ont vu deux composantes indissociables de la vie de l’esprit, et notamment dans l’exercice de la pensée.
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Existe également en version reliée - EAN 9782406209386 - au prix de 89 euros