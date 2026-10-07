Frédéric Jacquin

Au seuil de la Mort (1564-1638). Les dernières paroles des pestiférés lyonnais

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque d’histoire de la Renaissance », n° 39, 2026.

Entre 1564 et 1638, Lyon et sa région ont été frappées régulièrement par des épidémies de peste. Des pestiférés de ces épisodes tragiques, il subsiste leurs testaments qui dévoilent leurs dernières paroles. Cet ouvrage tente, à partir de fragments de leurs vies, de comprendre leurs derniers instants.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406210658 - au prix de 86 euros