Collectif
Nouvelle parution
Clément Beuvier, Jean Beuvier, Sébastien Bujeaud, Lorenzo Paoli, Pierre Peresson et Guillaume Pinet (dir.),Vrai, faux et preuve à la Renaissance. « Au jugement de notre suffisance » (XVe-XVIIe siècle)

Clément Beuvier, Jean Beuvier, Sébastien Bujeaud, Lorenzo Paoli, Pierre Peresson et Guillaume Pinet (dir.),Vrai, faux et preuve à la Renaissance. « Au jugement de notre suffisance » (XVe-XVIIe siècle)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Travaux du Centre d’études supérieures de la Renaissance", 2026
  • EAN : 9782406206217
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20623-1
  • 350 pages
  • Prix : 43EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

Vrai, faux et preuve à la Renaissance. « Au jugement de notre suffisance » (XVe-XVIIe siècle)

Sous la direction de Clément Beuvier, Jean Beuvier, Sébastien Bujeaud, Lorenzo Paoli, Pierre Peresson et Guillaume Pinet

Paris, Classiques Garnier, coll. « Travaux du Centre d’études supérieures de la Renaissance », n° 12, 2026.

À la Renaissance, le vrai et le faux relèvent de procédures et de dispositifs situés. Ce volume étudie la pluralité des régimes de vérité – scientifiques, littéraires, historiques, religieux ou sceptiques – et analyse les modalités par lesquelles la preuve se construit et se met à l’épreuve.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406206224 - au prix de 95 euros