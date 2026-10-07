Clément Beuvier, Jean Beuvier, Sébastien Bujeaud, Lorenzo Paoli, Pierre Peresson et Guillaume Pinet (dir.),Vrai, faux et preuve à la Renaissance. « Au jugement de notre suffisance » (XVe-XVIIe siècle)

Vrai, faux et preuve à la Renaissance. « Au jugement de notre suffisance » (XVe-XVIIe siècle)

Sous la direction de Clément Beuvier, Jean Beuvier, Sébastien Bujeaud, Lorenzo Paoli, Pierre Peresson et Guillaume Pinet

Paris, Classiques Garnier, coll. « Travaux du Centre d’études supérieures de la Renaissance », n° 12, 2026.

À la Renaissance, le vrai et le faux relèvent de procédures et de dispositifs situés. Ce volume étudie la pluralité des régimes de vérité – scientifiques, littéraires, historiques, religieux ou sceptiques – et analyse les modalités par lesquelles la preuve se construit et se met à l’épreuve.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406206224 - au prix de 95 euros