Figures et rhétorique de l’extrême dans la littérature et les fictions pour la jeunesse (Lille)
Colloque international en littérature de jeunesse
Lille 16-17 novembre 2026
Figures et rhétorique de l’extrême dans la littérature et les fictions pour la jeunesse
Bochra Charnay et Thierry Charnay
ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
Programme
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Lundi 16 novembre 2026
09h00 : Thierry Charnay, ULR 1061ALITHILA, Université de Lille
Ouverture : L’extrême, figures et poétiques
Présidence de séance : Thierry Charnay, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
9h15 : Nadège Langbour, laboratoire 3LAM, Université du Mans, France
La poétique de l’extrême dans les dystopies pour adolescents
9h40 : Florentin Groh, UMR PRISM, Université Aix-Marseille, France.
Abarat (2002) et l’adaptation jeunesse des obsessions splatterpunk de Clive Barker
10h05 : Hervé Goerger, Sorbonne Nouvelle, Université du Kent
Folies polaires : limites du monde et du langage des Aventures du capitaine Hatteras au Sphinx des glaces
10h30 : discussion et pause
11h00 : Malin Isaksson, Université d’Umea, Suède.
Figures de l’extrême dans la série fantasy PAX pour la jeunesse
11h25 : Matthieu Freyheit, laboratoire LIS (Littératures, Imaginaire, Sociétés), Université de Lorraine, France
Aux enfants, rien n’est trop grand ! Les compagnons-dinosaures dans l’album pour la jeunesse
11h50 : Mokhtar Belarbi, laboratoire Langages, Communication Et Traduction Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Moulay Ismaïl-Meknès, Maroc
Survivre à la mort ou rhétorique de l’héroïsation et de la banalisation de l’extrême dans Dragon Ball d’Akira Toriyama
12h15 : Discussion et pause déjeuner
Après-midi : Présidence de séance Christiane Connan-Pintado, UR Plurielles 24142, Université Bordeaux Montaigne, France
14h : Marie-Agnès Thirard, ULR 1061 ALITHILA Université de Lille, France
Le jeu sur les extrêmes dans les contes de Madame d’Aulnoy : du parti-pris d’excellence à la caricature
14h25 : Bochra Charnay, ULR 1061 ALITHILA Université de Lille, France
Les contes de l’extrême aux limites de l’humain et du mythique
14h50 : discussion
15h : Thaïs Bihour, HiCSA, Paris 1, Panthéon Sorbonne, France
« Tu seras entraînée dans une guerre, la plus épouvantable que les hommes aient jamais vue » : une Belle au Bois Dormant patriotique au prisme de la Grande Guerre
15h25 : Thierry Charnay, ULR1061 ALITHILA Université de Lille, France
L’exultation énonciative de l’extrême dans les ethno-formulettes enfantines
15h 50 : discussion et pause
Présidence de séance : Bochra Charnay, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
16h15 : Sylvain Brehm, Département d'Études littéraires, Université du Québec à Montréal, Canada
London’s burning : radicalité musicale et violence politique dans Naked de Kevin Brooks
16h40 : Marie-Claude Hubert, INSPÉ de Maxéville, Université de Lorraine, France
Héros et héroïne face à l’apocalypse : comment la fin du monde reconfigure-t-elle la figure du héros dans la littérature jeunesse ?
17h05 : Rabiâa Aadel, Laboratoire CREDIF, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah-Fès, Maroc
Esthétique de l’extrême dans l’univers abyssal de One Piece d’Eiichiro Oda
17h30 : discussion
Mardi 17 novembre 2026
Présidence de séance : Laurent Déom, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
9h : Christiane Connan-Pintado, UR Plurielles 24142, Université Bordeaux Montaigne, France
Écrire, décrire les conduites extrêmes dans le roman pour adolescents : La Pouilleuse de C. Beauvais et Rien nous appartient de G. Guéraud
9h25 : Magdalena Grycan, Institut d’études romanes, Faculté des Langues Modernes, Université de Varsovie, Pologne
Écrire l’extrême au féminin : représentations du corps adolescent dans Les petites reines, Corps de fille et Fille d’avril
9h50 : Sumathi De Medts, laboratoire GIRCAM/LAAP, Université Catholique de Louvain, Belgique
Quand l’extrême devient la norme : Esthétisation de la violence et reconfiguration des imaginaires amoureux dans les webtoons adressés à un public jeune
10h15 : discussion et pause
10h45 : Victor-Arthur Piégay, laboratoire LIS, Université de Lorraine, France
Pornographie et hygiène du fantasme masculin dans trois romans contemporains pour adolescents et jeunes adultes
11h10 : Juliette Miguel-Brebion, laboratoire LIS, Université de Lorraine, France
L’adolescence incarcérée : représentations de l’enfermement dans trois romans de jeunesse contemporains
11h35 : Noureddine Fadily, laboratoire FLASH de Settat/Université Hassan 1er, Settat, Maroc
Explorer l’extrême rhétorique à travers le thème du suicide raté dans Passionnément, à ma folie de Gwladys Constant et La fille du monstre de Florence Aubry
12h : discussion et pause déjeuner
Après-midi : Présidence de séance Marie-Agnès Thirard ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
14h : Priscille Croce, UR PLURIELLES (24142), Université Bordeaux Montaigne, France
Quand l’album s’empare d’un sujet extrême : l’inceste
14h25 : Zied Smat, Université de Tunis El Manar, Tunisie, chercheur invité ALITHILA, Université de Lille
La brachylogie de l’extrême : poétique du retranchement et rhétorique du silence dans la fiction contemporaine pour la jeunesse
14h50 : Kveta Kunesova, Université Hradec Kralové, République tchèque
Vivre des extrêmes. Le mode de vie des colons en Nouvelle-France raconté aux enfants et aux jeunes
15h40 : Discussion et clôture du colloque