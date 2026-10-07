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Figures et rhétorique de l’extrême dans la littérature et les fictions pour la jeunesse (Lille)

Figures et rhétorique de l’extrême dans la littérature et les fictions pour la jeunesse (Lille)

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Bochra Charnay)

Colloque international en littérature de jeunesse

Lille 16-17 novembre 2026

Figures et rhétorique de l’extrême dans la littérature et les fictions pour la jeunesse

 Bochra Charnay et Thierry Charnay

ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

  
Programme 
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Lundi 16 novembre 2026
 

09h00 :  Thierry Charnay, ULR 1061ALITHILA, Université de Lille

Ouverture : L’extrême, figures et poétiques 

Présidence de séance : Thierry Charnay, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

9h15 : Nadège Langbour,  laboratoire 3LAM, Université du Mans, France

 La poétique de l’extrême dans les dystopies pour adolescents 

 9h40 : Florentin Groh, UMR PRISM, Université Aix-Marseille, France.

Abarat (2002) et l’adaptation jeunesse des obsessions splatterpunk de Clive Barker

10h05 : Hervé Goerger, Sorbonne Nouvelle, Université du Kent

Folies polaires : limites du monde et du langage des Aventures du capitaine Hatteras au Sphinx des glaces

 10h30 :  discussion et pause 

 11h00 : Malin Isaksson, Université d’Umea, Suède.

Figures de l’extrême dans la série fantasy PAX pour la jeunesse

 11h25 : Matthieu Freyheit, laboratoire LIS (Littératures, Imaginaire, Sociétés), Université de Lorraine, France 

Aux enfants, rien n’est trop grand ! Les compagnons-dinosaures dans l’album pour la jeunesse

 11h50 : Mokhtar Belarbi, laboratoire Langages, Communication Et Traduction Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Moulay Ismaïl-Meknès, Maroc

Survivre à la mort ou rhétorique de l’héroïsation et de la banalisation de l’extrême dans Dragon Ball d’Akira Toriyama

12h15 : Discussion et pause déjeuner 

Après-midi : Présidence de séance Christiane Connan-Pintado, UR Plurielles 24142, Université Bordeaux Montaigne, France

 14h : Marie-Agnès Thirard, ULR 1061 ALITHILA Université de Lille, France 

Le jeu sur les extrêmes dans les contes de Madame d’Aulnoy : du parti-pris d’excellence à la caricature

 14h25 : Bochra Charnay, ULR 1061 ALITHILA Université de Lille, France 

Les contes de l’extrême aux limites de l’humain et du mythique

14h50 : discussion 

 15h : Thaïs Bihour, HiCSA, Paris 1, Panthéon Sorbonne, France 

« Tu seras entraînée dans une guerre, la plus épouvantable que les hommes aient jamais vue » : une Belle au Bois Dormant patriotique au prisme de la Grande Guerre

15h25 : Thierry Charnay, ULR1061 ALITHILA Université de Lille, France

L’exultation énonciative de l’extrême dans les ethno-formulettes enfantines

 15h 50 : discussion et pause

 Présidence de séance : Bochra Charnay, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

16h15 : Sylvain Brehm, Département d'Études littéraires, Université du Québec à Montréal, Canada 

 London’s burning : radicalité musicale et violence politique dans Naked de Kevin Brooks

16h40 : Marie-Claude Hubert, INSPÉ de Maxéville, Université de Lorraine, France

 Héros et héroïne face à l’apocalypse : comment la fin du monde reconfigure-t-elle la figure du héros dans la littérature jeunesse ?

 17h05 : Rabiâa Aadel, Laboratoire CREDIF, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah-Fès, Maroc

Esthétique de l’extrême dans l’univers abyssal de One Piece d’Eiichiro Oda

17h30 : discussion 

 Mardi 17 novembre 2026


 Présidence de séance : Laurent Déom, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

 9h : Christiane Connan-Pintado, UR Plurielles 24142, Université Bordeaux Montaigne, France

Écrire, décrire les conduites extrêmes dans le roman pour adolescents : La Pouilleuse de C. Beauvais et Rien nous appartient de G. Guéraud 

 9h25 : Magdalena Grycan, Institut d’études romanes, Faculté des Langues Modernes, Université de Varsovie, Pologne 

 Écrire l’extrême au féminin : représentations du corps adolescent dans Les petites reines, Corps de fille et Fille d’avril

 9h50 : Sumathi De Medts, laboratoire GIRCAM/LAAP, Université Catholique de Louvain, Belgique

Quand l’extrême devient la norme : Esthétisation de la violence et reconfiguration des imaginaires amoureux dans les webtoons adressés à un public jeune

10h15 : discussion et pause  

10h45 : Victor-Arthur Piégay, laboratoire LIS, Université de Lorraine, France

Pornographie et hygiène du fantasme masculin dans trois romans contemporains pour adolescents et jeunes adultes

 11h10 : Juliette Miguel-Brebion, laboratoire LIS, Université de Lorraine, France

 L’adolescence incarcérée : représentations de l’enfermement dans trois romans de jeunesse contemporains

11h35 : Noureddine Fadily, laboratoire FLASH de Settat/Université Hassan 1er, Settat, Maroc

 Explorer l’extrême rhétorique à travers le thème du suicide raté dans Passionnément, à ma folie de Gwladys Constant et La fille du monstre de Florence Aubry

 12h : discussion et pause déjeuner

Après-midi : Présidence de séance Marie-Agnès Thirard ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

 14h : Priscille Croce, UR PLURIELLES (24142), Université Bordeaux Montaigne, France

 Quand l’album s’empare d’un sujet extrême : l’inceste

 14h25 : Zied Smat, Université de Tunis El Manar, Tunisie, chercheur invité ALITHILA, Université de Lille

 La brachylogie de l’extrême : poétique du retranchement et rhétorique du silence dans la fiction contemporaine pour la jeunesse

14h50 : Kveta Kunesova, Université Hradec Kralové, République tchèque

 Vivre des extrêmes. Le mode de vie des colons en Nouvelle-France raconté aux enfants et aux jeunes

 15h40 : Discussion et clôture du colloque 

 