Catherine Thomas-Ripault

Arsène Houssaye, entrepreneur des Lettres. Un écrivain journaliste à l’ère médiatique

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 155, 2026.

Écrivain journaliste à succès, patron de presse, bohème devenu homme d’affaire, Arsène Houssaye occupe une place stratégique dans la sphère culturelle du XIXe siècle. Redéfinir son influence et explorer ses pratiques permet de s’interroger sur les ressorts modernes de la réussite en littérature.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406209263 - au prix de 96 euros