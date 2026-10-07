L'intelligence artificielle au service de l'étude de la variation linguistique (Arras)

Appel à communications

Journée d’étude internationale – Arras, 4 octobre 2027

Université d’Artois / Université de Tours

Titre : L’intelligence artificielle au service de l’étude de la variation linguistique

Présentation

Au cours des dernières années, le développement de l’intelligence artificielle (IA) a profondément transformé les sciences du langage. Cette évolution, caractérisée par une capacité d’apprentissage autonome et de traitement massif des données, a favorisé une transition vers une « linguistique rapide » (fast linguistics), en contraste avec des approches plus traditionnelles (Bleorțu et al., 2024). La disponibilité de vastes corpus et d’outils automatisés permet aujourd’hui d’analyser des phénomènes linguistiques à une échelle auparavant inimaginable, en particulier dans les environnements numériques.

Depuis les premières applications de la traduction automatique — dont les origines ont été marquées par l’influence des modèles générativistes — jusqu’aux modèles massifs de langage actuels, l’IA a révolutionné aussi bien les pratiques professionnelles que la recherche linguistique. Aujourd’hui, des outils largement diffusés permettent la traduction automatique neuronale, l’interprétation vocale quasi simultanée dans de multiples langues ou encore la transcription automatique dans plus d’une centaine d’idiomes, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la communication multilingue et l’analyse linguistique. Des initiatives institutionnelles telles que le projet TeresIA, consacré à la traduction de la terminologie en espagnol à l'aide de l’intelligence artificielle (AETER, 2024), inscrit dans le cadre du projet PERTE Nueva Economía de la Lengua, soulignent également l’importance stratégique du développement des technologies linguistiques afin de renforcer la présence des langues officielles espagnoles dans l’écosystème numérique (Gobierno de España, 2022).

Par ailleurs, l’intégration de l’IA dans la textométrie et la linguistique de corpus a rendu possible le traitement de volumes de données auparavant inaccessibles. Des plateformes fondées sur l’exploration du Web et l’analyse automatisée permettent d’étudier des millions de mots dans des contextes authentiques et contemporains. Ce changement d’échelle et de méthode a consolidé le rôle central des données dans la recherche linguistique actuelle (Vanni et al., 2021, 2023, 2024, 2025 ; Magri et al., 2025). Les plateformes reposant sur de vastes bases de données multilingues permettent ainsi d’analyser des millions d’occurrences linguistiques dans des contextes authentiques et contemporains, grâce à des techniques telles que le web crawling et le traitement automatisé (Bleorțu et al., 2024). Cette approche favorise une description plus précise des usages linguistiques et ouvre de nouvelles perspectives pour l’étude empirique de la variation.

Néanmoins, ces avancées soulèvent d’importants défis, notamment en ce qui concerne la variation linguistique. La réflexion récente autour du Biais linguistique numérique (Sesgo Lingüístico Digital, SLD) (Muñoz-Basols, Palomares Marín et Moreno Fernández, 2024) et des biais culturels des intelligences artificielles met en évidence la manière dont les modèles de langage peuvent générer des formes d’hybridité linguistique, tant au niveau interlinguistique (en raison de la prédominance de l’anglais dans les données d’entraînement) qu’intralinguistique (du fait de la représentation inégale des variétés de langue). Ces biais posent des défis fondamentaux pour la préservation de la diversité et de la variation linguistiques, dans la mesure où ils révèlent les risques d’homogénéisation ou d’invisibilisation de la diversité linguistique au sein de l’espace hispanophone.

Dans cette perspective, l’IA peut constituer non seulement un outil d’analyse, mais également un objet d’étude à part entière permettant de comprendre les processus de construction, de diffusion et de normalisation des variétés linguistiques dans l’environnement numérique.

Objectifs de la journée

Cette journée d’études a pour objectif d’explorer le rôle de l’IA dans l’analyse de la variation linguistique dans toutes ses dimensions. À partir de domaines dans lesquels l’IA a déjà démontré un impact significatif — tels que la traduction automatique, l’interprétation ou la linguistique de corpus —, la journée entend élargir la réflexion à d’autres champs où son application apparaît prometteuse ou encore émergente. Il s’agit ainsi d’aller au-delà de ces domaines déjà consolidés, en mettant l’accent sur le potentiel de l’IA pour l’étude de la variation linguistique dans toutes ses dimensions (diachronique, diatopique, diastratique et diaphasique), tout en accordant une attention particulière aux questions relatives à la norme et au standard, ainsi qu’aux processus d’élaboration, de diffusion et d’usage des langues, y compris les attitudes et les idéologies linguistiques.

Axes thématiques

Cette journée vise à explorer l'application de l'IA aux différents domaines de la linguistique, parmi lesquels nous pouvons citer notamment :

• la linguistique de corpus ;

• la logométrie et l’analyse du discours (par exemple les discours politiques ou médiatiques) ;

• le traitement automatique du langage naturel et ses applications à l’analyse linguistique ;

• la linguistique contrastive et l’étude du contact des langues, y compris des phénomènes tels que l’alternance codique ;

• les langues de spécialité et la terminologie ;

• linguistique appliquée à la traduction, à l’analyse des textes littéraires, des genres et des typologies textuelles, ainsi que la littérature comparée ;

• l’enseignement des langues secondes et étrangères (L2/LE), en lien avec les nouveaux outils fondés sur l’IA ;

• l’analyse des productions audiovisuelles (cinéma, séries, publicité, jeux vidéo, médias numériques).



Appel à communications

À cette fin, la communauté scientifique est invitée à soumettre des propositions qui abordent, d'un point de vue théorique, méthodologique ou appliqué, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'étude de la variation linguistique. Sont acceptés les travaux portant sur tous les niveaux d'analyse linguistique (phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, lexico-sémantique, pragmatique, sociolinguistique), ainsi que sur différents types de données (orales, écrites, multimodales). Les contributions peuvent explorer aussi bien des études de cas que des suggestions méthodologiques, des réflexions critiques ou des applications innovantes de l'IA en linguistique.

Les propositions pourront adopter une perspective théorique, méthodologique ou appliquée et porter sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'étude de la variation linguistique. Les communications pourront notamment s'inscrire dans l'un des axes thématiques de la journée, sans que cette liste soit exhaustive.

Les contributions portant sur tous les niveaux d'analyse linguistique (phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, lexique, sémantique, pragmatique, analyse du discours, sociolinguistique, etc.) ainsi que sur différents types de corpus (oraux, écrits ou multimodaux) sont les bienvenues.

Les langues de communication sont le français et l'espagnol.

Chaque communication disposera d'un temps de présentation de 20-25 minutes, suivi de 10 minutes de discussion.

Modalités de soumission

Les propositions de communication devront être envoyées au plus tard le 28 février 2027.

Le dossier de soumission comprendra les éléments suivants :

nom et prénom de l'auteur ou des auteurs ;

affiliation institutionnelle ;

adresse électronique ;

titre de la communication ;

résumé de 250 à 300 mots présentant les objectifs, le cadre théorique, la méthodologie et les principaux résultats attendus ;

5 mots-clés ;

langue de la communication (français ou espagnol).



Les propositions sont à envoyer simultanément aux deux organisatrices :

Yekaterina García Márkina

Université de Tours – ICD

yekaterina.garcia@univ-tours.fr

Xandra Santos Palmou

Université d'Artois – Textes et Cultures

xandra.santospalmou@univ-artois.fr

Calendrier

28 février 2027 : date limite de réception des propositions de communication ;

avril 2027 : notification des décisions du comité scientifique ;

La Journée d'étude se tiendra à l'Université d'Artois (Arras) le 4 octobre 2027.

Références bibliographiques

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