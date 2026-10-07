Océaniser l'humain (Paris, Maison Suger)

Colloque international

Océaniser l’humain

Première journée 10 décembre 2026

Matin

9h-9h30 Accueil et introduction

Juliette Azoulai (Université Gustave Eiffel-IUF) et Nicolas Wanlin (École Polytechnique)

9h30-10h40 : La mer, matrice de l’humain

Modération : Henri Scepi

Thierry Hoquet (Université Paris-Nanterre) : « Un Béquet à la mer ! » Races et origines océaniques de l’être humain, à partir du Telliamed

Yohann Ringuedé (Université Gustave Eiffel) : La Mer de Jean Richepin : une poétique du mouvement pour célébrer la « patrie / de l’homme »

10h55-12h35 : Ontologies marines

Modération : Nicolas Wanlin

Roberto Casati (Institut Jean Nicod - EHESS) : L’altérité de l’océan

Irène Langlet (Université Gustave Eiffel) : La science-fiction face à l’altérité de l’Océan

Corine Pelluchon (Université Gustave Eiffel) : Partir en mer. Pour un existentialisme écologique (ou Ontologie marine et existentialisme écologique)

Après-midi

14h-15h45 : Regards océaniques

Modération : Juliette Azoulai

Blandine Colas (Université Gustave Eiffel) : Fenêtres de l’exploration sous-marine : récits et illustrations de la Bathysphère (1930-1934)

Alice Leroy (Université Gustave Eiffel) : Des images sens dessus dessous. Leviathan, éthologie sensorielle d’un chalutier en mer.

Myriam Marcil-Bergeron (Polytechnique Montréal) : Poétique de la transparence dans Les Enfants du capitaine Nemo de Jacques Rougerie et Hugo Verlomme

16h-17h45 : Océaniser les imaginaires

Modération : Nicolas Wanlin

Henri Scepi (Université de la Sorbonne nouvelle) : « Ô que j’aille à la mer ! » Rimbaud et les eaux du poème

Lou Coulet (École polytechnique/FHHAEB) : L’humain et l’océan au prisme de l’histoire de l’art (1870-1970) : du désir de régression aux origines de la création

Isabelle de Vendeuvre (École normale supérieure) : La Maye, de Jacques Darras : enquête thalassopoétique entre eau douce et eau salée

Deuxième journée : 11 décembre 2026

Matin

9h-10h10 : Cohabitations océaniques

Modération : Thierry Hoquet

Hélène Artaud (PALOC - Muséum national d’Histoire naturelle) : Provincialiser le « tournant océanique ». Essai d’une généalogie critique des humanités océaniques

Paola Furla (Université Côte d’azur - Fondation Tara Océan – Tara Coral) : Habiter l’Océan autrement : ce que les coraux résilients nous apprennent de la cohabitation du vivant

10h25-12h10 : La mer, avenir de l’humanité

Modération : Anne-Gaëlle Weber

Jozée Sarrazin (IFREMER) : Les grands fonds marins : nouvel Eldorado ?

Hervé Goerger (Université de la Sorbonne Nouvelle / UKC) : La mer e(s)t l’avenir de l’homme : les humanités bleues dans les courants originels de la science-fiction (Verne et Wells)

Après-midi

14h-15h45 : Anthropologies amphibies

Modération : Yohann Ringuedé

Anne-Gaëlle Weber (Université d’Artois) : La science romanesque de la « cétologie » : l’homme et la baleine au XIXe siècle

Elisabeth Plas (Université de la Sorbonne nouvelle) : Écritures naturalistes immergées

Élodie Hachet (Université Vincennes-Saint-Denis) et Alexandra Khaghani (Université de Naples) : L’écho de Parthénope : imaginaires marins et identités hybrides dans le cinéma napolitain contemporain

16h-17h15 Féminismes océaniques

Modération : Élisabeth Plas

Ambre-Aurélie Cordet (Université Gustave Eiffel) : « La voix de la mer parle à notre âme » : mer et découverte de soi dans le roman de l’éveil

Marie-Laure Delaporte (Université Paris-Nanterre) : La figure de la sirène dans l’art contemporain : entre hydro-féminisme et posthumanisme