Le Temps retrouvé. Cent ans de Recherche(s) (Milan)

La publication du Temps retrouvé en deux volumes en 1927 met un terme au cycle littéraire ouvert par Du côté de chez Swann en 1913. Conçu à partir de 1912, mais dont les esquisses ont été élaborées à partir de 1909, Le Temps retrouvé a été l’objet de remaniements et d’amplifications pendent plus d’une décennie, notamment durant la Guerre. Clé de l’esthétique proustienne, roman de l’histoire d’une écriture et des effets de la mobilisation belliqueuse, Le Temps retrouvé, qui parachève À la recherche du temps perdu, sera publié posthume, cinq ans après la mort de Marcel Proust. Resté à l’état de manuscrit, Le Temps retrouvé sera établi par les soins de Robert Proust non sans difficulté. Les éditeurs successifs ont essayé de se démêler parmi les ajouts et les additions marginales, les notes de régie et les doublons, mais non sans divergences et polémiques ; l’édition pléiade Clarac et Ferré différant notamment de celle de Tadié.
Un siècle plus tard, notre journée d'études vise à revenir au dernier tome de la Recherche pour déployer toute sa richesse, ses contradictions, ses thèmes et ses théories, ses critiques aussi, car, et on ne saurait pas l’oublier, l’histoire de la Recherche est aussi l’histoire de ses lectures, successives, abondantes, rigoureuses ou frôlant la fiction.
La journée d'études, organisée par l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'Università degli Studi di Milano et l'Università degli Studi dell'Insubria aura lieu à l'Università Cattolica di Milano, Aula Maria Immacolata, Largo Gemelli 1, le vendredi 23 octobre 2026, , à partir de 9h15.
Pour assister par visioconférence
Edoardo Galmuzzi
edoardo.galmuzzi@unicatt.it
9h15
Accueil et ouverture
9h30
Introduction
Davide VAGO
Università Cattolica del Sacro Cuore
Président
Marisa VERNA
Università Cattolica del Sacro Cuore
9h45
Le début de la fin, ou comment terminer À la recherche du temps perdu
Matthieu VERNET
Sorbonne Université
10h15
Le Temps retrouvé en 1927
Ilaria VIDOTTO
Sapienza Università di Roma
Discussion - Pause
Président
Eleonora SPARVOLI
Università degli Studi di Milano
11h30
Proust moraliste ?
Luc FRAISSE
Université de Strasbourg
12h00
Les vérités retrouvées : Marcel Proust entre idéalisme et réalisme
Claudio ROZZONI
Università degli Studi di Milano
Discussion - Pause
Président
Davide VAGO
Università Cattolica del Sacro Cuore
15h00
Proust et l’Enterrement du comte d’Orgaz : une lecture cartographique du Temps retrouvé
Chiara NIFOSI
Universidade de Lisboa
15h30
Visualiser le « Temps retrouvé » proustien: Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza (2013)
Marion SCHMID
University of Edinburgh
Discussion - Pause
Président
Fabio LIBASCI
Università degli Studi dell’Insubria
16h30
Le phénix a du plomb dans l’aile : la beauté perdue dans Le Temps retrouvé
Stéphane CHAUDIER
Université de Lille
17h00
Le Bal de têtes
YuJi MURAKAMI
Kyoto University