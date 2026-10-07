Le Temps retrouvé. Cent ans de Recherche(s) (Milan)

La publication du Temps retrouvé en deux volumes en 1927 met un terme au cycle littéraire ouvert par Du côté de chez Swann en 1913. Conçu à partir de 1912, mais dont les esquisses ont été élaborées à partir de 1909, Le Temps retrouvé a été l’objet de remaniements et d’amplifications pendent plus d’une décennie, notamment durant la Guerre. Clé de l’esthétique proustienne, roman de l’histoire d’une écriture et des effets de la mobilisation belliqueuse, Le Temps retrouvé, qui parachève À la recherche du temps perdu, sera publié posthume, cinq ans après la mort de Marcel Proust. Resté à l’état de manuscrit, Le Temps retrouvé sera établi par les soins de Robert Proust non sans difficulté. Les éditeurs successifs ont essayé de se démêler parmi les ajouts et les additions marginales, les notes de régie et les doublons, mais non sans divergences et polémiques ; l’édition pléiade Clarac et Ferré différant notamment de celle de Tadié.

Un siècle plus tard, notre journée d'études vise à revenir au dernier tome de la Recherche pour déployer toute sa richesse, ses contradictions, ses thèmes et ses théories, ses critiques aussi, car, et on ne saurait pas l’oublier, l’histoire de la Recherche est aussi l’histoire de ses lectures, successives, abondantes, rigoureuses ou frôlant la fiction.

La journée d'études, organisée par l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'Università degli Studi di Milano et l'Università degli Studi dell'Insubria aura lieu à l'Università Cattolica di Milano, Aula Maria Immacolata, Largo Gemelli 1, le vendredi 23 octobre 2026, , à partir de 9h15.

Pour assister par visioconférence

Edoardo Galmuzzi

edoardo.galmuzzi@unicatt.it

9h15

Accueil et ouverture



9h30

Introduction

Davide VAGO

Università Cattolica del Sacro Cuore

Président

Marisa VERNA

Università Cattolica del Sacro Cuore



9h45

Le début de la fin, ou comment terminer À la recherche du temps perdu

Matthieu VERNET

Sorbonne Université

10h15

Le Temps retrouvé en 1927

Ilaria VIDOTTO

Sapienza Università di Roma



Discussion - Pause



Président

Eleonora SPARVOLI

Università degli Studi di Milano



11h30

Proust moraliste ?

Luc FRAISSE

Université de Strasbourg



12h00

Les vérités retrouvées : Marcel Proust entre idéalisme et réalisme

Claudio ROZZONI

Università degli Studi di Milano

Discussion - Pause



Président

Davide VAGO

Università Cattolica del Sacro Cuore



15h00

Proust et l’Enterrement du comte d’Orgaz : une lecture cartographique du Temps retrouvé

Chiara NIFOSI

Universidade de Lisboa



15h30

Visualiser le « Temps retrouvé » proustien: Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza (2013)

Marion SCHMID

University of Edinburgh



Discussion - Pause

Président

Fabio LIBASCI

Università degli Studi dell’Insubria



16h30

Le phénix a du plomb dans l’aile : la beauté perdue dans Le Temps retrouvé

Stéphane CHAUDIER

Université de Lille



17h00

Le Bal de têtes

YuJi MURAKAMI

Kyoto University